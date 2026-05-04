પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની જીતના 5 હીરો, જેમણે ચુપચાપ મમતાના ગઢમાં પાડ્યું ગાબડું
પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તા પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઈતિહાસ રચતા પ્રથમવાર ચૂંટણી જીતી રહી છે. ભાજપની આ જીતમાં અનેક નેતાઓએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. અમે તમને પાંચ એવા ચહેરાઓ વિશે જણાવીશું, જેણે બંગાળમાં ભાજપની જીતમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના ટ્રેન્ડમાં ભાજપને ભારે લીડ મળી છે. બંગાળમાં પ્રથમવાર સરકાર બનાવવાનું ભગવા પાર્ટીનું સપનું સાકાર થઈ રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર આવેલા ટ્રેન્ડ પ્રમાણે ભાજપે અત્યાર સુધી 144 સીટો પર લીડ મેળવી છે, જ્યારે ટીએમસી 76 સીટો પર આગળ જોવા મળી રહી છે. મમતા બેનર્જી સતત બાંગ્લા કાર્ડથી ચૂંટણી જીતવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હતા અને 2021મા તેઓ સફળ પણ થઈ ગયા હતા. પરંતુ આ વખતે સ્થિતિ એવી પલટાઈ ગઈ કે મમતાનો ગઢ ધરાશાયી થઈ ગયો છે.
આ વચ્ચે બંગાળમાં ભાજપની જીતમાં સાયલન્ટ હીરો બનેલા નેતાઓની ખુબ ચર્ચા થઈ રહી છે. શુભેંદુ અધિકારી અને દિલીપ ઘોષ જેવા બંગાળ ભાજપના ઘણા નેતાઓએ ખુબ મહેનત કરી, પરંતુ રાજ્યમાં પાંચ બીજા એવા નેતા રહ્યાં, જેમણે જીતની જમીન તૈયાર કરી. આ નેતાઓમાં મોટા ભાગના એવા છે, જેને અમિત શાહના વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ નામ રાજ્યના પ્રભારી મંગલ પાન્ડેયનું છે, સાથે અનેક રાજ્યોમાં ભાજપની જીતની રણનીતિ બનાવનાર ભૂપેન્દ્ર યાદવનું પણ મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. તેઓ ચૂંટણીના પ્રભારી હતા. આ સિવાય સંગઠન મહામંત્રીના નાતે સુનીલ બંસલની તૈનાતી પણ બંગાળમાં હતી. તેઓ છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ત્યાં સમય પસાર કરી રહ્યાં હતા.
કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવને ચૂંટણી મામલાના એક્સપર્ટ માનવામાં આવે છે. તેઓ અમિત શાહના વિશ્વાસુ છે અને સતત બંગાળમાં કેમ્પ કરી રહ્યાં હતા. તો સહ-પ્રભારી બિપ્લબ કુમાર દેવનું યોગદાન પણ મહત્વનું રહ્યું છે. તેઓ ઘણા સમયથી બંગાળમાં સક્રિય હતા. આ બધા નેતાઓને બંગાળ ચૂંટણીમાં કમાન મળી હતી અને બધા સીધા અમિત શાહને રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યાં હતા. તેવામાં ભાજપની જીત આ યોદ્ધાઓના નામે પણ રહેશે. માનવામાં આવી રહ્યું છે બંગાળની જીતે અમિત શાહના કદમાં વધારો કર્યો છે. આ સિવાય તેમના જૂથમાં ગણાતા ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને સુનીલ બંસલ પણ મજબૂત થશે.
ચૂંટણી બાદ પણ કોલકત્તામાં યોજાઈ હતી બેઠક
આ ચૂંટણીમાં ઘણું દાવ પર હતું અને બંગાળની જીતે ભાજપની આશામાં પાંખો લગાવી દીધી છે. ભૂપેન્દ્ર યાદવનું યોગદાન આ પહેલા હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીમાં વખાણવામાં આવ્યું હતું. મહત્વનું છે કે ઘણા મહિનાથી અમિત શાહ સતત બંગાળનો પ્રવાસ કરી રહ્યાં હતા, તો મતદાન બાદ પણ કોલકત્તામાં બેઠક યોજાઈ હતી અને તેમાં રાજ્યની સ્થિતિને લઈને ચર્ચા થઈ હતી.
