ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ભારતના આ 5 સૌથી સુંદર ગામ આગળ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પણ લાગશે ફિક્કું, જિંદગીમાં એકવાર જરૂર લો મુલાકાત

Beautiful Indian Villages: ભારતમાંથી હજારો લોકો દર વર્ષે મનની શાંતિ માટે વિદેશમાં ફરવા જવાનો પ્લાન બનાવે છે અને તે દેશોને સુંદર માને છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય ભારતના આ 5 ગામોની મુલાકાત લીધી છે. એક વખત ભારતના આ ગામની મુલાકાત લીધા પછી તમે વિદેશી દેશો વિશે ભૂલી જશો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:40 PM IST

Beautiful Indian Villages: ભારત એક ખૂબ જ સુંદર દેશ છે, જ્યાં દરેક રાજ્ય પોતાની અલગ કહાની કહે છે. રાજ્યોની અંદર ઘણા શહેરો અને શહેરોના મૂળિયા મજબૂત રીતે ગામડાઓ સાથે જોડાયેલા છે. એટલા માટે જ ભારતને ગામડાઓનો દેશ કહેવાય છે. ભારતમાં અસંખ્ય ગામડાઓ છે જે તેમની પ્રાચીન પરંપરાઓ, સંસ્કૃતિ, કલા અને કાર્ય માટે જાણીતા છે. કેટલાક ગામડાઓ એવા પણ છે, જેની સુંદરતા તમને ત્યાં જવા માટે મજબૂર કરી દેશે. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક ગામડાઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ગામડાઓની મુલાકાત લીધા પછી, તમે ક્યારેય વિદેશી ભૂમિને પણ ભૂલી જશો. જ્યારબાદ તમે વિદેશ જવાના બદલે વારંવાર આ ગામડાઓની મુલાકાત લેવાનું ઇચ્છશો. આ ગામડાઓની સુંદરતા તેમને અલગ બનાવે છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે, અમે કયા ગામડાઓની સૌથી વધુ પ્રશંસા કરી રહ્યા છીએ.

1- માના ગામ
ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં આવેલું માના ગામ ભારતનું છેલ્લું ગામ માનવામાં આવે છે. અહીં બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો, ભાગીરથી નદી અને શાંત વાતાવરણ તમારા મનને એક અલગ જ શાંતનો અનુભવ કરાવશે. માના ગામમાં આવેલ ચાની છેલ્લી દુકાનની ચા પીવા માટે દરેક વ્યક્તિ અહીં પહોંચે છે. અનોખી ખાસિયત એ છે કે, આ ગામ બદ્રીનાથ ધામની નજીક આવેલું છે, જેનાથી તમે બદ્રીનાથની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો.

2- ઝીરો ગામ
આ ગામનું નામ ઝીરો હોવાનો અર્થ આ ગામને બિલકુલ વિરુદ્ધ સાબિત કરે છે. વાસ્તવમાં આ ગામ એક હીરો છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવેલું આ ગામ અપતાની જનજાતિની પરંપરાગત જીવનશૈલી માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં યોજાતો ઝીરો ફેસ્ટિવલ ઓફ મ્યુઝિક માટે જરૂર જવું જોઈએ. આ ફેસ્ટિવલ તમને તમારી પોતાની જાત સાથે મુલાકાત કરાવશે.

3- માવલિન્નાંગ ગામ
મેઘાલયના શિલોંગથી 90 કિમી દૂર આવેલું માવલિન્નાંગ ગામ એશિયાના સૌથી સ્વચ્છ ગામોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. અહીં રહેતા લોકો સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણીયની રક્ષા પોતાની જિંદગીનું નૈતિક કામ માને છે. આ ગામમાં લિવિંગ રૂટ્સ બ્રિજ બનેલા છે, જે વૃક્ષોના મૂળથી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ જોવાલાયક દૃશ્ય છે. આ ગામને ગોડ્સ ઓન ગાર્ડન એટલે કે ભગવાનના બગીચા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

4- કૈનાકરી ગામ
કેરળના કુટ્ટાનાડ પ્રદેશમાં આવેલું કૈનાકરી ગામ તેની સુંદરતા અને લીલીછમ હરિયાળી માટે જાણીતું છે. આ ગામ એટલું સુંદર છે કે તે કોઈ મનોહર દૃશ્ય જોવા જેવું લાગે છે. અહીં, તમે શાંત તળાવો અને બોટ સવારીનો આનંદ માણી શકો છો.

5- ખીમસર ગામ
રાજસ્થાનનું ખીમસર ગામ તેની સુંદરતા અને આધુનિકતા માટે જાણીતું છે. જો તમે રાજસ્થાની સંસ્કૃતિનો નજીકથી અનુભવ કરવા માંગો છો, તો ખીમસર જાઓ. રેતીના ટેકરાઓ, ઐતિહાસિક કિલ્લાઓ, રણ સફારી અને મનમોહક સૂર્યાસ્ત તમારી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Beautiful Indian VillagesIndia Travel GuideHidden Gems of Indiaભારતના સૌથી સુંદર ગામડાઓપર્યટન સ્થળો ભારત

