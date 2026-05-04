બંગાળમાં મમતા બેનર્જીની હારના અસલી વિલન કોણ ? જાણો TMCની હાર પાછળના 5 કારણો
West Bengal Election 2026 : પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં આ વખતે TMCના 15 વર્ષના શાસનને ઉથલાવી પહેલીવાર પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. ત્યારે મમતા બેનર્જીની TMC બંગાળમાં કેમ હારી, તેમની હારના અસલી વિલન કોણ સાબિત થયા તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- પશ્ચિમ બંગાળના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભાજપ જીત તરફ
- મમતા બેનર્જીની TMCની આ વખતે 100થી પણ ઓછી બેઠકો
- TMCએ છેલ્લી ચૂંટણીમાં 213 બેઠકો મેળવી હતી
Trending Photos
West Bengal Election 2026 : પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોએ બંગાળના રાજકીય પરિદૃશ્યને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર સત્તા સંભાળવા જઈ રહી છે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટી જેણે છેલ્લી ચૂંટણીમાં 213 બેઠકો મેળવી હતી, આ વખતે 100થી ઓછી બેઠકો સુધી સીમિત હોય તેવું લાગે છે. બંગાળમાં TMCની હાર પાછળ આ 5 કારણો જવાબદાર રહ્યા છે.
બંગાળમાં મમતા બેનર્જીની હાર પાછળના 5 પરિબળો
SIRએ TMCનો સફાયો કર્યો
વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા મતદાર યાદીમાંથી 91 લાખ નામો હટાવવાની પ્રક્રિયા ટીએમસી માટે ઘાતક સાબિત થઈ. મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારા (SIR) દરમિયાન મોટાભાગના નામો મુર્શિદાબાદ, ઉત્તર 24 પરગણા, માલદા, નાદિયા અને દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાઓના હતા. જે એક સમયે મમતાના ગઢ હતા, ત્યાં SIRએ અસરકારક રીતે ટીએમસીનો સફાયો કર્યો.
બંગાળમાં મુસ્લિમ કાર્ડ નિષ્ફળ ગયું
મમતા બેનર્જીના મુસ્લિમ તરફી વલણ કરતાં હિન્દુ મતદારોનું ધ્રુવીકરણ ભારે પડ્યું. બંગાળમાં હિન્દુ મતદારોએ એકમત થઈ નિર્ણાયક રીતે ભાજપ તરફ તેમની નિષ્ઠા બતાવી. જેના કારણે બંગાળમાં 'મુસ્લિમ કાર્ડ' સામે હિન્દુ મતોના ધ્રુવીકરણે પરિણામોને ઉથલાવી દીધા.
ભય અને ભ્રષ્ટાચારે છીનવી લીધી "દીદી"ની ખુરશી
15 વર્ષ સુધી મુખ્યમંત્રીની ખુરશી પર બિરાજમાન રહેલા મમતા બેનર્જી સામે સત્તા વિરોધી ભાવનાઓ ભારે પડી. મમતા બેનર્જીની હાર પાછળ બેફામ હિંસા, વધતો ગુનાખોરીનો દર અને ટીએમસી કાર્યકરો દ્વારા આચરવામાં આવતો ગુંડારાજ મુખ્ય પરિબળો તરીકે ઉભરી આવ્યા. રાશન કૌભાંડ, ભરતી કૌભાંડો અને ₹10,000 કરોડના મની લોન્ડરિંગના આરોપો જેવા મુદ્દાઓએ મતદારોને ટીએમસી વિરુદ્ધ નિર્ણાયક રીતે ફેરવી દીધા.
મમતા મહિલા મતદારોને જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયા
બંગાળમાં મહિલા મતદારો પણ ટીએમસીથી દૂર થઈ ગયા. તેનાથી વિપરીત મહિલા મતદારો પર ભાજપનું વ્યૂહાત્મક ધ્યાન તેમનું મહિલા કાર્ડ એક નિર્ણાયક માસ્ટરસ્ટ્રોક સાબિત થયું.
ટીએમસીના જૂથવાદ પર ભાજપનો સંયુક્ત મોરચો હાવી
ટીએમસીમાં જૂથવાદ પ્રબળ રીતે ચાલ્યો અને મમતા બેનર્જી આ આંતરિક વિખવાદને અસરકારક રીતે ઉકેલવામાં નિષ્ફળ ગયા. તેનાથી વિપરીત ભાજપના સ્થાનિક નેતાઓએ સ્થાનિક મુદ્દાઓ અને ફરિયાદોનો અસરકારક રીતે લાભ લેવા માટે સંયુક્ત મોરચો રજૂ કર્યો. જે ટીએમસીના જૂથવાદ પર ભારે પડ્યો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે