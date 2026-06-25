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સિયા ગોયલ અંગે નવા ચોંકાવનારા ખુલાસા; લોહાગઢમાં કેતન અગ્રવાલની હત્યા કેમ કરવામાં આવી?

Ketan Aggarwal Murder: પુણેના કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસને સંપૂર્ણ પ્લાનિંગ સાથે અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. ટ્રેકિંગ માટે સિયા કેતનને લઈ  લોહાગઢ પહોંચી અને પ્રેમી ચેતન સાથે મળી તેને ધક્કો મારી દીધો હતો. આ કેસની તપાસમાં અત્યાર સુધી ઘણા ખુલાસા થયા છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:08 AM IST
સિયા ગોયલ અંગે નવા ચોંકાવનારા ખુલાસા; લોહાગઢમાં કેતન અગ્રવાલની હત્યા કેમ કરવામાં આવી?
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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