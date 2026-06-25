/સિયા ગોયલ અંગે નવા ચોંકાવનારા ખુલાસા; લોહાગઢમાં કેતન અગ્રવાલની હત્યા કેમ કરવામાં આવી?

મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લાના બહુચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની પોલીસ તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. મુખ્ય આરોપી કેતનની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેનો પ્રેમી ચેતન સૌધરી છે, જે 7 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર છે. પોલીસ તપાસ અને પૂછપરછમાં ઘણા સત્ય સામે આવ્યા છે. કેતનના પરિવારે પણ સિયા પર ઘણા સવાલ ઉઠાવ્યા છે, જેના જવાબ તે ઈચ્છે છે. સિયા અને ચેતને શરૂઆતમાં હત્યાને ટ્રેકિંગ દરમિયાન થયેલી દુર્ઘટના દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પોલીસ તપાસમાં ષડયંત્ર રચીને કરવામાં આવેલી હત્યા નીકળી. 31 મેથી ચાલી રહેલા પ્લાનને 18 જૂને અંજામ સુધી પહોંચાડ્યો હતો.
કેમ હત્યા માટે લોહાગઢની પસંદગી કરી?
પોલીસ અનુસાર લોહાગઢ કિલ્લો જમીનથી આશરે 600 ફૂટની ઊંચાઈ પર છે. જો તમે ટ્રેકિંગ કરો છો, તો ચઢાણ ખૂબ જ ઊંચું છે. તો ખુબ ઊંચાઈ પર સ્થિત હોવાને કારણે આસપાસ ઊંડી ખીણ છે. તો કિલ્લો મેન ટૂરિસ્ટ પોઈન્ટથી ખુબ દૂર અને સુમસાન છે, કારણ કે અહીં ક્યારેક જ કોઈ ટ્રેકિંગ માટે આવે છે. સુમસાન, ઊંચાઈ અને ઊંડાણને કારણે કિલ્લાને ક્રાઇમ સ્પોટ બનાવવામાં આવ્યો. કારણ કે જો કોઈ ટ્રેકિંગ કરતા નીચે પડે તો તેને દુર્ઘટના માનવામાં આવે, પરંતુ સિયાએ આ પોઈન્ટને કેતનની હત્યાનો આધાર બનાવ્યો અને કેતનને ખીણમાં ધક્કો મારી તેને ટ્રેકિંગની દુર્ઘટના દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો.
સિયા લગ્ન કરવા તૈયાર નહોતી
પોલીસ તપાસ અનુસાર કેતન સાથે લગ્ન કરવા માટે સિયા તૈયાર નહોતી, પરંતુ પરિવાર તેના પર કેતન સાથે લગ્ન કરવાનું દબાણ કરી રહ્યો હતો. સિયા પાછલા વર્ષે દિવાળીની પાર્ટીમાં ચેતનને મળી હતી અને ત્યારથી તેની સાથે સંબંધમાં હતી. તે ચેતન સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી હતી. પોલીસને શંકા છે કે કદાચ પરિવારને સિયા-ચેતનના સંબંધ વિશે જાણ હતી, જ્યારે શિયા લગ્ન કરવા માટે સમય ઈચ્છતી હતી, ખુદને માનસિક રૂપથી તૈયાર કરવા ઈચ્છતી હતી. પરંતુ પરિવારનું દબાણ કેતનના જીવન માટે ખતરનાક સાબિત થયું.
બદનામીના ડરને કારણે ચેતન સાથે ભાગી નહીં
સિયા ગોયલના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરીએ પોલીસને પૂછપરછમાં જણાવ્યું કે સિયા ગોયલ પોતાના મંગેતર કેતન અગ્રવાલ સાથે સગાઈ તોડી તેની સાથે ભાગવા ઈચ્છતી હતી, પરંતુ તે ભાગી નહીં. કારણ કે તેને પરિવારની બદનામીનો ડર હતો. તેથી સિયાએ બીજો રસ્તો પસંદ કરવાની સલાહ આપી અને કેતનની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો. તો ચેતનના પિતા બાબૂલાલ ચૌધરીએ દાવો કર્યો કે કેતનની હત્યાનું ષડયંત્ર સિયાએ રચ્યું, તેનો પુત્ર નિર્દોષ છે. સિયા ખુદને બચાવવા માટે ચેતનને ષડયંત્રકારી ગણાવી રહી છે, જ્યારે ચેતને તો સિયાને સગાઈ તોડી ભાગવાની સલાહ આપી હતી, પરંતુ સિયાએ પીછેહટ કરી.
પાસપોર્ટ ચોરી મોલના બાથરૂમમાં ફેંક્યો
પોલીસ તપાસ અનુસાર 6 જૂને સિયાએ કેતનની સાથે બાલી જવાનું હતું, જ્યાં તેનું પ્રી-વેડિંગ શૂટ થવાનું હતું. પરંતુ કેતનનો પાસપોર્ટ ચોરાઈ ગયો અને તે બાલી ન જઈ શક્યો. પાસપોર્ટની ચોરી સિયાએ કરી હતી, જ્યારે એરપોર્ટ પર જતાં પહેલા બંને ખાલાપુર ફૂડ મોલમાં લંચ કરી રહ્યાં હતા. પાસપોર્ટ ચોરીને સિયાએ મહિલાઓના બાથરૂમમાં ફેંકી દીધો હતો. હવે પોલીસ તે મોલમાં તપાસ કરશે, જેથી કેતનની હત્યા માટે રચવામાં આવેલા ષડયંત્રના પુરાવા મળી શકે અને પાસપોર્ટ જપ્ત કરી શકાય. પોલીસ સિયા પાસેથી તે જાણવા ઈચ્છે છે કે તેણે પાસપોર્ટની ચોરી કેમ કરી અને બાલી ટ્રિપ કેન્સલ કેમ કરી? બાલી માટે શું પ્લાન બનાવ્યો હતો?
18 દિવસમાં 3 વખત મારવાનો પ્રયાસ થયો
પોલીસ તપાસ અનુસાર સિયા-ચેતને 31 મેએ કેતનની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. કારણ કે કેતનને ટ્રેકિંગનો શોખ હતો, તેથી લોહાગઢ કિલ્લામાંથી ધક્કો મારી હત્યાનું ષડયંત્ર રચ્યું. 5 જૂને સિયાએ કેતનને કિલ્લા પર લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કેતન ગયો નહીં. બાલી ટ્રિપ કેન્સલ થયા બાદ સિયાએ ફરી કેતનને લોહાગઢ જવાનું કહ્યું તો પરિવારે મંજૂરી આપી દીધી. ત્યાં જઈ સિયાએ કેતનને પાછળથી ધક્કો માર્યો, પરંતુ ઝાડ પકડી લેતા કેતન બચી ગયો. ધક્કો કેમ માર્યો કહેવા પર સિયાએ સાપ હોવાનું કહ્યું. 18 જૂને સિયાએ ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો.