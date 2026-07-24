'5થી 10 વર્ષની જેલ અને ₹1 કરોડનો દંડ': પેપર લીક સામે કાયદો કડક કરવાની તૈયારી

કેન્દ્ર સરકાર પ્રશ્ન પત્ર લીક રોકવા માટે નકલ-વિરોધી વર્તમાન કાયદાને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ પગલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના એક વીડિયો સંદેશમાં પેપર લીકના મુદ્દા પર વાત કર્યા બાદ ઉઠાવવામાં આવ્યું છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સરકાર જાહેર પરીક્ષા (અન્યાયી માધ્યમો નિવારણ) અધિનિયમ 2024મા સંશોધન લાવવાની યોજના બનાવી રહી છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે પ્રસ્તાવિત સંશોધનોને આજે મળનારી કેબિનેટની બેઠકમાં મંજૂરી મળી શકે છે. નવા સંશોધન બાદ પેપર લીકમાં દોષી ઠેરવ્યા બાદ 10 વર્ષની કેદ થઈ શકે છે અને 1 કરોડ સુધીનો દંડ ફટકારવામાં આવી શકે છે.
સરકાર ચોમાસુ સત્રના બીજા સપ્તાહમાં પરીક્ષા સંશોધન બિલ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.
- સંસદના બંને ગૃહમાં આ સંશોધનને પાસ કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
- આ સંશોધનોનો ઉદ્દેશ્ય પરીક્ષામાં થનાર ગેરરીતિ વિરુદ્ધ બનેલા કાયદાને કડક બનાવવાનો છે.
- કેસની ઝડપી સુનાવણી માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટને વધુ અધિકાર આપવામાં આવી શકે છે.
- પ્રસ્તાવિત સજાને 3-5 વર્ષથી વધારી 5-10 વર્ષ કરવામાં આવી શકે છે.
- ઓછામાં ઓછો દંડ 10 લાખથી વધારી 1 કરોડ કરવામાં આવી શકે છે.
- વિપક્ષે સંશોધનની જરૂરિયાત પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે 2024નો કાયદો પહેલાથી ઉપલબ્ધ છે, સાથે તે પણ પૂછ્યું કે તેને કઈ રીતે લાગૂ કરવામાં આવશે.
- સરકારે જણાવ્યું કે નીટ પેપર લીક કેસમાં 13 આરોપીઓ પર 2024ના કાયદા હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
- સરકારે કહ્યું કે આ મામલાની સુનાવણી માટે એક ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ બનાવવામાં આવી છે.
મહત્વનું છે કે પીએમ મોદીએ મોડી રાત્રે એક વીડિયો જારી કરી આજે પેપર લીક વિરુદ્ધ કડક પગલાં ભરવાનો ભરોસો આપ્યો છે. સૂત્રો પ્રમાણે પેપર લીક અને નકલ વિરુદ્ધ વર્તમાન કાયદાને કડક કરવામાં આવશે. સરકાર 2024ના કાયદામાં સંશોધન કરી શકે છે. આજે કેબિનેટની બેઠકમાં તેને મંજૂરી મળી શકે છે. મામલાની સુનાવણી માટે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બનાવવાની જોગવાઈ સામેલ કરવામાં આવશે. કોર્ટને વધુ અધિકાર આપવામાં આવી શકે છે. સાથે દંડ અને સજા વધારવામાં આવી શકે છે.