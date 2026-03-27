Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaહવાઈ ​​મુસાફરો સાવધાન! 50% ફ્લાઇટ્સમાં ટેકનિકલ ખામી, સંસદીય સમિતિનો ચિંતાજનક રિપોર્ટ

હવાઈ ​​મુસાફરો સાવધાન! 50% ફ્લાઇટ્સમાં ટેકનિકલ ખામી, સંસદીય સમિતિનો ચિંતાજનક રિપોર્ટ

એર ઈન્ડિયાની 166 ઉડાનોનું ઓડિટ થયું, જેમાંથી 137મા વારંવાર ટેક્નિકલ ખરાબીની સમસ્યા જોવા મળી. તો એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની 101માથી 54 ઉડાનોમાં ટેક્નિકલ ખરાબી હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:04 PM IST
  • સંસદીય સમિતિએ કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સને લઈને ચોંકાવનારો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો
  • રિપોર્ટમાં ખામીઓ પર ધ્યાન અપાવતા તત્કાલ સુધારાની સલાહ આપવામાં આવી
  • 754 કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સમાંથી 377 વિમાનોમાં વારંવાર ટેક્નિકલ ખામી જોવા મળી
  •  

Trending Photos

નવી દિલ્હીઃ સંસદીય સમિતિએ કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સને લઈને ચોંકાવનારો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું કે 50 ટકા કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સમાં ટેકનિકલ સમસ્યાઓ છે. પાછલા વર્ષે કરવામાં આવેલા ઓડિટમાં પેનલને જાણવા મળ્યું છે કે 754 કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સમાંથી 377 વિમાનોમાં વારંવાર ટેક્નિકલ ખામી જોવા મળી છે.

પેલને જણાવ્યું કે સૌથી વધુ ઓડિટ ઈન્ડિગો એરલાઇનની ફ્લાઇટ્સનું કરવામાં આવ્યું છે અને ટેક્નિકલ ખામી હોય તેવા વિમાનોના લિટ્સમાં ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ સૌથી ઉપર છે. 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ઈન્ડિગોની 405 ફ્લાઇટ્સનું ઓડિટ થયું, જેમાંથી 148મા તકનીકી ખરાબી જોવા મળી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

એર ઈન્ડિયા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ જેવી એરલાયન્સ પણ આ મામલામાં આગળ છે. એર ઈન્ડિયાની 166 ઉડાનોનું ઓડિટ થયું, જેમાંથી 137મા વારંવાર-ટેક્નિકલ ખામીની સમસ્યા જોવા મળી છે. તો એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસના 101માથી 54 વિમાનોમાં ટેક્નિકલ ખામી હતી.

પાછલા વર્ષે 12 જૂને અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાની વિમાન દુર્ઘટના બાદ ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA)  એ 1-4 જુલાઈ, 2025 વચ્ચે જે ફ્લાઇટ્નું ઓડિટ કર્યું હતું, તેનો ઉલ્લેખ આ રિપોર્ટમાં છે. રિપોર્ટમાં બોઇંગ 787 અને 777 ફ્લાઇટ્સના પાયલટોની ટ્રેનિંગમાં વારંવાર થતી સમસ્યાનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ સિવાય ઓછામાં ઓછી ચાર આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સમાં પર્યાપ્ત કેબીન-ક્રૂ નહોતા. સાથે ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેડના ઉલ્લંઘનને લઈને રિપોર્ટ્સમાં ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

પેનલે એરલાયન્સ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી નિયામક કાર્યવાહીઓ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો, જેમાં એર ઈન્ડિયાને સુરક્ષા નિયમો માટે ડીજીસીએ તરફથી મોકલવામાં આવેલી નવ કારણ દર્શાવો નોટિસ સામેલ છે. આ સિવાય 2025ના અંત સુધી એરલાયન્સને 19 નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી, જેમાં ફ્લાઇટ ડ્યુટીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન, કોકપિટમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ, એક્સપાયર્ડ ઇમરજન્સી સાધનોની સાથે વિમાનનો ઉપયોગ સામેલ છે.

રિપોર્ટ્સમાં ડીજીસીએમાં ખાલી પડેલી 48.3 ટકા જગ્યા તરફ ઈશારો કરતા એવિએશન સેક્ટરની કેપિસિટીને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર સ્ટાફની છતને કારણે ઝડપથી વધતા એવિએશન સેક્ટરનું સર્વેલાન્સ કરવાની રેગુલેટરની ક્ષમતા પર સવાલ ઉભા થાય છે.

રિપોર્ટમાં આ ખામીઓ પર ધ્યાન અપાવતા તત્કાલ સુધારાની સલાહ આપવામાં આવી છે. પેનલે વ્યવસ્થાગત ખામીઓ દૂર કરવા, યાત્રીકોની સુરક્ષાની ખાતરી કરવા માટે તેણે કડક અમલીકરણ, સુધારેલ દેખરેખ પદ્ધતિઓ અને સંસ્થાકીય ક્ષમતામાં સુધારો કરવાની હાકલ કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
air indiaindigospicejet

Trending news