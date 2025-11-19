Prev
SIRનો એવો ડર, બંગાળ છોડીને ભાગી ગયા 500 બાંગ્લાદેશીઓ, BSFએ શું કહ્યું?

Bangladeshis leaving Bengal: બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો SIRથી ડરી રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળમાંથી મળેલી માહિતી અનુસાર, SIRના કારણે 500 બાંગ્લાદેશીઓ ભાગી ગયા છે. તેઓ બાંગ્લાદેશ છોડીને કોઈક રીતે સરહદ પાર કરી ગયા છે. આ માહિતી BSF દ્વારા આપવામાં આવી હતી, જેણે આ વ્યક્તિઓને અટકાવ્યા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:59 AM IST

Bangladeshis leaving Bengal: દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પ્રક્રિયા હેઠળ, બૂથ-સ્તરીય કચેરીઓ ઘરે ઘરે જઈને મતદારોની માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે. તેમને પૂછવામાં આવે છે કે શું તેમનું નામ 2002ની મતદાર યાદીમાં હતું. જો નહીં, તો તેમના પરિવારના કયા સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો? આ એક નોંધપાત્ર માહિતી છે જે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ આપી શકશે નહીં. આ જ કારણ છે કે બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો તેનાથી ડરી રહ્યા છે. 

બંગાળ છોડીને સરહદ પાર કરી ગયા

પશ્ચિમ બંગાળમાંથી મળેલી માહિતી અનુસાર, SIRના કારણે 500 બાંગ્લાદેશીઓ ભાગી ગયા છે. તેઓ બંગાળ છોડીને સરહદ પાર કરી ગયા છે. આ માહિતી BSF દ્વારા આપવામાં આવી હતી, જેણે આ વ્યક્તિઓને અટકાવ્યા હતા.

અટકાયત કરી, પૂછપરછ કરી

સોમવારે, આ લોકો ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં સ્વરૂપનગર નજીક હાકીમપુર ચેકપોસ્ટ છોડીને ગયા હતા. BSFની 143મી બટાલિયને તેમની હિલચાલ જોઈ અને તેમને શંકાસ્પદ લાગ્યા, તેમને અટકાયતમાં લીધા અને તેમની પૂછપરછ કરી. 

ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો

ખાનગી પોર્ટલના એક સૂત્રને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો કે આ વર્ષે ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશીઓનું ભારત છોડીને જવાનું આ સૌથી મોટું આંદોલન છે. SIR પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ત્યારથી, મોટી સંખ્યામાં બાંગ્લાદેશીઓ દેશ છોડી રહ્યા છે. BSF અધિકારીઓ કહે છે કે આ 500 લોકોએ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો હોવાનું કબૂલ્યું છે. તેમની પાસે વિઝા, પાસપોર્ટ કે ઓળખ કાર્ડ નથી.

100 બાંગ્લાદેશીઓને અટકાવ્યા

તેમાંથી ઘણાએ કહ્યું કે તેઓ પશ્ચિમ બંગાળના બિરાતી, મધ્યમગ્રામ, રાજારહાટ, ન્યુ ટાઉન અને સોલ્ટ લેક જેવા વિસ્તારોમાં ઘરેલુ સહાયકો, દૈનિક વેતન મજૂરો અને બાંધકામ કામદારો તરીકે કામ કરતા હતા. તેઓ વર્ષોથી આ વિસ્તારોમાં રહેતા હતા. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, BSF એ લગભગ 100 બાંગ્લાદેશીઓને અટકાવ્યા, જેઓ પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. 

બાંગ્લાદેશ પાછા ફરવા માંગે

આવા જ એક બાંગ્લાદેશીએ સમજાવ્યું કે તે એક દાયકાથી વધુ સમયથી ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો અને ઘરેલુ સહાયક તરીકે કામ કરતો હતો. જો કે, SIR પ્રક્રિયાએ હવે તેના માટે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે. તેથી, તે બાંગ્લાદેશ પાછા ફરવા માંગે છે.

BSF તેમને દેશનિકાલ કરે

BSF કહે છે કે સરહદ પર પકડાયેલા વ્યક્તિઓને પ્રક્રિયા પછી દેશનિકાલ કરવામાં આવે છે. તેમની ઓળખ પહેલા ચકાસવામાં આવે છે, પછી તેમનો મૂળભૂત ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવે છે, અને તેમના બાંગ્લાદેશી સમકક્ષો સાથે પરામર્શ કર્યા પછી, BSF તેમને દેશનિકાલ કરે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
sirindia newsBangladeshisBangladeshis leaving BengalSIR ProcessBSFwest bengal news

