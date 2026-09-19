/કેતન મર્ડર કેસમાં 5053 પાનાની ચાર્જશીટ, 3 ચશ્મદીદ સહિત કુલ 85 સાક્ષીઓએ ખોલ્યા રહસ્યો!

Ketan Murder Case Chargesheet: પોલીસે કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ ચાર્જશીટ 5,053 પાનાની છે. કેતનની હત્યા સમયે તેની મંગેતર સિયા ગોયલ દ્વારા તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં આ હત્યાને અકસ્માત તરીકે વર્ણવવામાં આવી હતી.
સિયાએ કેતનને લોહાગઢ કિલ્લા પરથી લપસીને મૃત્યુ પામ્યો હોવાનું દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વડગાંવ માવલ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં વોટ્સએપ ચેટ, ફોટોગ્રાફ્સ, મોબાઇલ ફોન ડેટા, કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ, સાક્ષીઓના નિવેદનો અને ટેકનિકલ વિશ્લેષણ પ્રમાણપત્રોનો સમાવેશ થાય છે.
સિયા અને ચેતનને જોનારા ત્રણ લોકોનો પણ સમાવેશ
પોલીસે કેસમાં 80થી 85 સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધ્યા છે, જેમાં ગુના દરમિયાન સિયા અને ચેતનને જોનારા ત્રણ લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેયના નિવેદનો પણ નોંધવામાં આવ્યા છે. ચાર્જશીટમાં તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલા ડિજિટલ, ટેકનિકલ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં મોબાઇલ ફોન ડેટા અને સીડીઆરનો સમાવેશ થાય છે. ચાર્જશીટ મુજબ, પોલીસે શોધી કાઢ્યું કે સિયાએ 2025માં લોહાગઢમાં થયેલી આવી જ ઘટના વિશે ઓનલાઇન શોધ કરી હતી, જેમાં એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું હતું. ચાર્જશીટમાં સોનમ રઘુવંશી હત્યા કેસ સંબંધિત શોધનો પણ ઉલ્લેખ છે.
પહાડ પર ફોટોગ્રાફ લેતી વખતે લપસી ગયો હતો
કેતન 18 જૂને સિયા અને બે મિત્રો સાથે લોહાગઢ કિલ્લાની મુલાકાત લીધી હતી. શરૂઆતમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે તે પહાડ પર ફોટોગ્રાફ લેતી વખતે લપસી ગયો હતો અને લગભગ 400 ફૂટ ઊંચેથી ખીણમાં પડી ગયો હતો. જો કે, કિલ્લાના ટિકિટ કાઉન્ટર પાસેના સીસીટીવી ફૂટેજમાં હૂડી પહેરેલો એક માણસ કેતન અને સિયાનો પીછો કરતો દેખાતો હતો ત્યારે તપાસમાં વળાંક આવ્યો.
પોલીસે પાછળથી તેની ઓળખ ચેતન તરીકે કરી
તપાસકર્તાઓને એ પણ જાણવા મળ્યું કે ચેતને તેનો ફોન તેની કામની જગ્યા પર છોડી દીધો હતો અને તેમાં સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 5.40 વાગ્યા સુધી નેટ બંધ કરી દીધું હતું. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે કોલ રેકોર્ડ્સ પરથી સિયા અને ચેતન વચ્ચે હજારો કોલ થયા હતા, જેમાં ઘણી લાંબી વાતચીતનો પણ સમાવેશ થાય છે. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે બંને સંબંધમાં હતા અને તેમણે કેતનની હત્યાનું આયોજન કર્યું હતું.
સિયાએ લોહાગઢમાં લલચાવીને લઈ ગઈ હતી
પોલીસે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે સિયાએ પહેલા કેતનને લોહાગઢમાં લલચાવીને લઈ ગઈ હતી. પછી, 14 જૂને, તેને પહાડ પરથી નીચે ધકેલવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તેણે ઝાડી પકડી અને પોતાનો જીવ બચાવવામાં સફળ રહ્યો. સિયા અને ચેતન બંને હાલમાં કસ્ટડીમાં છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પૂછપરછ દરમિયાન બંનેએ કેતન હત્યા કેસમાં પોતાની સંડોવણી કબૂલી લીધી છે.