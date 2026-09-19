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કેતન મર્ડર કેસમાં 5053 પાનાની ચાર્જશીટ, 3 ચશ્મદીદ સહિત કુલ 85 સાક્ષીઓએ ખોલ્યા રહસ્યો!

Ketan Murder Case Chargesheet: કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં પુણે ગ્રામ્યમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ ચાર્જશીટ 5,053 પાના લાંબી છે. એ મહત્વનું જોઈએ કે કેતનની હત્યા તેની મંગેતર સિયા ગોયલ દ્વારા તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કરવામાં આવી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:53 PM IST
કેતન મર્ડર કેસમાં 5053 પાનાની ચાર્જશીટ, 3 ચશ્મદીદ સહિત કુલ 85 સાક્ષીઓએ ખોલ્યા રહસ્યો!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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