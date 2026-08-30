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ભારતના 7 અતિ સુંદર સ્થળો, જ્યાં સામાન્ય લોકો માટે છે નો-એન્ટ્રી! ભૂલથી પણ જવાની ભૂલ ન કરતા

ભારતમાં ફરવા માટે અનેક જગ્યાઓ આવેલી છે, પરંતુ કેટલાક લોકેશન એવા પણ છે જ્યાં સામાન્ય વ્યક્તિ જઈ શકતો નથી. ક્યાંક દેશની સુરક્ષા મોટું કારણ છે તો કોઈ જગ્યા પર આદિવાસી સમુદાયો અને પર્યાવરણને બચાવવા માટે પ્રવેશ બંધ છે. આ જગ્યા પર જવા માટે ખાસ મંજૂરીની જરૂર પડે છે અને કોઈ જગ્યાએ સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:44 PM IST
ભારતના 7 અતિ સુંદર સ્થળો, જ્યાં સામાન્ય લોકો માટે છે નો-એન્ટ્રી! ભૂલથી પણ જવાની ભૂલ ન કરતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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