/ભારતના 7 અતિ સુંદર સ્થળો, જ્યાં સામાન્ય લોકો માટે છે નો-એન્ટ્રી! ભૂલથી પણ જવાની ભૂલ ન કરતા

ભારતમાં પહાડોથી લઈને સમુદ્ર, જંગલોથી લઈને રેહિસ્તાન સુધી એવું ઘણું છે, જેને જોવા માટે દર વર્ષે દેશ-વિદેશથી પર્યાટકો પહોંચે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ દેશમાં કેટલીક એવી જગ્યા છે, જેની તસવીરો અને વીડિયો જોઈ તમે રોમાંચિત થઈ શકો છો, પરંતુ ત્યાં ફરવા ન પહોંચી શકો.
આ જગ્યાઓ પર સામાન્ય ટૂરિસ્ટના પ્રવેશને રોકવા પાછળ અલગ-અલગ કારણ છે. કેટલાક વિસ્તાર દેશની સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખુબ સંવેદનશીલ છે, જ્યારે કેટલીક જગ્યાઓ પર મનુષ્યના દખલથી પ્રકૃતિ કે ત્યાં રહેનાર સમુદાયોને નુકસાન પહોંચી શકે છે. આવો જાણીએ આવી સાત જગ્યા વિશે.
બેરન આઇલેન્ડઃ દૂરથી જોઈ શકો છો જ્વાળામુખી
અંડમાન-નિકોબારના આ બેરન આઇલેન્ડ ભારતના સૌથી અનોખા સ્થાનમાં સામેલ છે. તેની ખાસિયત છે કે આ ભારતનો એકમાત્ર સક્રિય જ્વાળામુખીવાળો દ્વીપ છે. આ જગ્યા જોવામાં જેટલી રોમાંચક લાગે છે, એટલી સંવેદનશીલ પણ છે. ટૂરિસ્ટ સમુદ્રથીડ બોટ દ્વારા દ્વીપ અને જ્વાળામુખીને દૂરથી જોઈ શકે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે દ્વીપ પર ઉતરી ફરવાની મંજૂરી હોતી નથી. ત્યાંનો નજારો લેવો હોય તો દૂર રહેવું જરૂરી છે.
BARC: મુંબઈમાં હાજર પરંતુ સામાન્ય લોકોથી દૂર
મુંબઈના ટ્રોમ્બે વિસ્તારમાં Bhabha Atomic Research Centre એટલે કે BARC દેશના મુખ્ય ન્યૂક્લિયર રિસર્ચ સેન્ટરમાંથી એક છે. બહારથી જોવા પર તે મુંબઈનો એક સામાન્ય હિસ્સો લાગી શકે છે, પરંતુ તેની અંદર પ્રવેશ સામાન્ય લોકો માટે સંભવ નથી. સિક્યોરિટીને કારણે અહીં પ્રવેશ અધિકૃત્ત કર્મચારીઓ અને જરૂરી મંજૂરી ધરાવનાર લોકોને મળે છે.
નોર્થ સેન્ટિનલ આઇલેન્ડઃ બહારની દુનિયાથી દૂર
અંડમાન-નિકોબારના નોર્થ સેન્ટિકલ આઇલેન્ડ દુનિયામાં બધાથી અલગ રહેતા આદિવાસી સમુદાયોમાંથી એક સેન્ટિનલીઝનું ઘર છે. આ દ્વીપ પર બહારના લોકોને જવા પર પ્રતિબંધ છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર તે સમુદાયને બાહરી હસ્તક્ષેપથી બચાવવાનો છે, જેનો તેના શરીરનો સામનો પહેલા ક્યારેય થયો નથી. સરકારે આ વિસ્તારમાં બહારના લોકોની અવરજવર પર કડક નિયમ બનાવ્યા છે. તેથી રોમાંચ કે જિજ્ઞાશાના નામ પર અહીં પહોંચવાનો પ્રયાસ ભારે પડી શકે છે.
સિયાચિન ગ્લેશિયરઃ સુંદર પરંતુ સંવેદનશીલ વિસ્તાર
લદ્દાખનું સિયાચિન ગ્લેશિયર દુનિયાના સૌથી ઊંચા અને કઠિન સૈન્ય ક્ષેત્રમાં ગણવામાં આવે છે. અહીં ભારતીય સેનાની હાજરીને કારણે આ વિસ્તાર ટૂરિસ્ટો માટે ખુલ્યો નથી. સિયાચિનના કેટલાક હિસ્સા અને બેઝ કેમ્પ સાથે જોડાયેલી પર્યટન ગતિવિધિને લઈને સમય-સમય પર મંજૂરી આપવામાં આવી છે, પરંતુ તેનો મતલબ નથી કે કોઈપણ વ્યક્તિ ગ્લેશિયરના સૈન્ય ક્ષેત્રમાં ફરી શકે છે. અહીં સુરક્ષા સૌથી મહત્વની છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં જવા માટે સંબંધિત ઓથોરિટીની મંજૂરી અને નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હોય છે.
નિકોબાર ટ્રાઇબલ રિઝર્વઃ પ્રકૃતિની સાથે લોકોની સુરક્ષા પણ જરૂરી
નિકોબાર દ્વીપ સમુહના ઘણા વિસ્તાર આદિવાસી રિઝર્વમાં આવે છે. અહીં રહેતા આદિવાસી સમુદાયોની જીવનશૈલી અને તેમની સુરક્ષાને જોતા બહારના લોકોની અવર-જવર પર કડક પ્રતિબંધ છે. કેટલાક સંરક્ષિત ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશ માટે સરકારની મંજૂરી કે પરમિટની જરૂર પડે છે. વિદેશી નાગરિકો માટે પણ ઘણી જગ્યાએ અલગ અને વધુ કડક નિયમ લાગૂ છે. આ પ્રતિબંધોનો ઉદ્દેશ્ય કોઈ ટૂરિસ્ટને પરેશાન કરવાનો નહીં, પરંતુ સદીઓથી આ વિસ્તારમાં રહેતા સમુદાયો અને તેના વાતાવરણને બહારની દખલથી બચાવવાનો છે.
IGCAR: ન્યૂક્લિયર રિસર્ચ સેન્ટરમાં પ્રવેશ નહીં
તમિલનાડુના કલ્પક્કમમાં સ્થિત Indira Gandhi Centre for Atomic Research એટલે કે IGCAR દેશની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ન્યૂક્લિયર રિસર્ચ સંસ્થામાં સામેલ છે. આ કોઈ જાહેર ટૂરિસ્ટ સ્પોટ નથી. અહીં રિસર્ચ અને સંવેદનશીલ ગતિવિધિઓ થાય છે, તેથી સામાન્ય લોકો પ્રવેશ કરી શકતા નથી. અહીં માત્ર કર્મચારી કે સંબંધિત મંજૂરી લેનાર લોકો પ્રવેશ કરી શકે છે. આ સંવેદનશીલ સંસ્થામાં સુરક્ષા નિયમનું પાલન ખુબ જરૂરી છે.
નંદા દેવી આંતરિક અભયારણ્યઃ પહાડોની સુંદરતા, પરંતુ
ઉત્તરાખંડના નંદા દેવી નેશનલ પાર્ક ગિમાલયની શાનદાર પ્રાકૃતિક સુંદરતા અને જૈવ વિવિધતા માટે જાણીતું છે. પરંતુ આ વિસ્તારને એક સામાન્ય ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન સમજવું યોગ્ય નથી. નંદા દેવી ક્ષેત્રના કેટલાક હિસ્સામાં નક્કી નિયમ હેઠળ ટ્રેકિંગ કે મુલાકાતની મંજૂરી મળી શકે છે, પરંતુ ઇનર અભ્યારણમાં સામાન્ય પર્યટકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ છે. તેનું મોટું કારણ અહીં સંવેદનશીલ હિમાલયી ઇકોસિસ્ટમને સુરક્ષિત રાખવાનું છે. વધુ લોકો આવે તો આ વિસ્તારના નેચરલ બેલેન્સ પર અસર પડી શકે છે.
પ્રતિબંધ પાછળનું કારણ શું છે?
આ સાત જગ્યાને એક કારણે નો-એન્ટ્રી-ઝોન કહેવો યોગ્ય નથી. દરેક જગ્યાની પાછળ અલગ કારણ અને અલગ નિયમ છે. BARC અને IGCAR જેવી સંસ્થાઓમાં ન્યૂક્લિયર સુરક્ષા મહત્વની છે. સિચાયિનમાં દેશની સુરક્ષા મોટી પ્રાથમિકતા છે. તો નોર્થ સેન્ટિનલ અને નિકોબાર ટ્રાઇબલ રિઝર્વમાં આદિવાસી સમુદાયોની સુરક્ષા જરૂરી છે. આ રીતે નંદા દેવીમાં પર્યાવરણ અને બેરન આઇલેન્ડમાં સુરક્ષા મોટું કારણ છે.
ફરવા જતાં પહેલા નિયમ જાણો
આજે સોશિયલ મીડિયાને કારણે દુનિયાની લગભગ દરેક જગ્યાની તસવીર અને વીડિયો આપણા મોબાઇલ સુધી પહોંચી જાય છે. પરંતુ કોઈ જગ્યાને ઓનલાઈન જોવી અને ત્યાં જઈ ફરવું બંને અલગ વાત છે. જો કોઈ સંવેદનશીલ કે પ્રતિબંધિત વિસ્તારને તમારા ટ્રાવેલ લિસ્ટમાં સામેલ કરી રહ્યાં છો તો પહેલા તેના વર્તમાન નિયમ, પરમિટ અને પ્રવેશ રૂલ વિશે જાણો. કારણ કે કેટલીક જગ્યાની સુંરદતાને નજીકથી જોવાની નહીં, પરંતુ સુરક્ષિત અંતરથી સન્માન કરવાની જરૂર હોય છે. ભારતની આ જગ્યા તે વાતની યાદ અપાવે છે કે દરેક વિસ્તાર લોકોના ફરવા માટે હોતા નથી.