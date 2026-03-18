Shocking! ઘરમાં ઈલેક્ટ્રિક કાર હોય તો ખાસ જાણો, ચાર્જિંગ કારથી ભીષણ આગ લાગી, 7 લોકો જીવતા ભડથું થયા
Indore EV Charging Fire: મધ્ય પ્રદેશના ઈન્દોરથી એક હચમચાવી નાખે તેવા સમાચાર આવ્યા છે. ચાર્જિંગ કારથી લાગેલી આગથી ઘરમાં રાખેલા ગેસ સિલિન્ડર ફાટ્યા જેણે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને 7 લોકો જીવતા ભૂંજાયા. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- ઘરની બહાર કાર ચાર્જિંગ પર મૂકી હતી અને તેના ચાર્જિંગ પોઈન્ટમાં શોર્ટ સર્કિટ થયું
- કારમાં લાગેલી આગ ઘર સુધી પહોંચી અને ઘરમાં સિલિન્ડરો ફાટતા ઘર પણ આગમાં લપેટાયું
- મનોજ પુગલિયા પોલીમરનો વેપાર કરતા હતા. ઘરમાં કેટલુંક જ્વલનશીલ રસાયણ પણ હતું.
Trending Photos
Indore EV Charging Fire News: મધ્ય પ્રદેશના ઈન્દોરમાં તિલક નગર પોલીસ મથક હદમાં આવેલા છોટા રજવાડા પાસે પ્રીતિ નગરમાં મોડી રાતે અચાનક કારમાં આગ લાગી. આ આગ જોતજોતા તો આખા ઘરમાં ફેલાઈ જેમાં આખું ઘર બળીને ખાખ થયું અને મકાન માલિક મનોજ પુગલિયા સહિત 6 લોકોના દર્દનાક મોત થયા. ઘટના સમયે ઘરમાં લોકો ભર ઊંઘમાં હતા. અકસ્માતની જાણ થતા કલેક્ટર, પોલીસ કમિશનર સહિત અધિકારીઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડની પાંચથી વધુ ગાડીઓ આગ ઓલવવામાં કામે લાગી હતી. SDERFની ટીમ પણ રેસ્ક્યૂ કાર્ય માટે પહોંચી હતી.
કઈ રીતે લાગી આગ
મળતી માહિતી મુજબ પુગલિયા પરિવારના ઘરની બહાર મોડી રાતે ઈલેક્ટ્રિક કાર ચાર્જિંગ પર મૂકેલી હતી. સવારે 4 વાગ્યાની આસપાસ ચાર્જિંગ પોઈન્ટમાં શોર્ટ સર્કિટ થયો. જેના કારણે કારે આગ પકડી લીધી. ગણતરીની પળોમાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ઘર સુધી પહોંચી ગઈ. એવું કહેવાય છે કે ઘરની અંદર રાખેલા ગેસ સિલિન્ડરના ફાટવાના કારણે આગ વિકરાળ બની અને અંદર સૂઈ રહેલા લોકો આગની ચપેટમાં આવી ગયા.
7 killed in Indore residential building fire
Read @ANI Story |https://t.co/50QAeQ4lkT#Indore #Fire #ElectricCar #CylinderExplosion pic.twitter.com/pKFiS5T71I
— ANI Digital (@ani_digital) March 18, 2026
પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યાં મુજબ કદાચ ઈલેક્ટ્રિક લોક વીજળી બંધ હોવાના કારણે ખુલી શક્યું નહીં જેના કારણે ઘરના સભ્યો બહાર નીકળી શક્યા નહીં. કમિશનર સંતોષ સિંહ અને કલેક્ટર શિવમ વર્મા તથા નિગમાયુક્ત ઘટના સ્થળે પહોંચીને સ્થિતિની સમીક્ષા કરી. મીડિયા રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવાયું છે કે ઘરમાં એક કરતા વધુ ગેસ સિલિન્ડર હતા. આગની ચપેટમાં આવતા જ સિલિન્ડરોમાં વિસ્ફોટ શરૂ થયો. જેના ભીષણ ધડાકાઓથી આખો વિસ્તાર હચમચી ઉઠ્યો અને મકાનનો એક હિસ્સો પણ પડી ગયો.
તમામ મૃતકો એક જ પરિવારના
આ દર્દનાક અકસ્માતમાં 6 મૃતદેહો અત્યાર સુધી મળ્યાની પુષ્ટિ થઈ છે. જેમાં મનોજ જૈન પુગલિયા (65 વર્ષ), સિમરન (30 વર્ષ), વિજય સેઠિયા (65 વર્ષ), સુમન સેઠિયા (60 વર્ષ), રાશિ (12 વર્ષ), અને છોટું સેઠિયા (22 વર્ષ) સામેલ છે. ઘાયલોમાં સૌરભ (32 વર્ષ), સુનીતા (58 વર્ષ), અને સૌમિલને સુરક્ષિત રેસ્ક્યૂ કરાઈને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે જ્યાં તેઓ હાલ સારવાર હેઠળ છે.
ઈન્દોરના પોલીસ કમિશનર સંતોષ કુમાર સિંહે જણાવ્યું કે પ્રાથમિક તપાસ મુજબ ઘરની બહાર એક ઈલેક્ટ્રિક વાહન ચાર્જ થઈ રહ્યું હતું જે ચાર્જિંગ પોઈન્ટમાં વિસ્ફોટ થયો. ત્યારબાદ આગ કારથી ઘરમાં ફેલાઈ. ઘરની અંદર 10થી વધુ ગેસ સિલિન્ડર પણ હતા. જેમાંથી કેટલાક ફાટ્યા. આ ઘટનામાં 7 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 3ને બચાવવામાં આવ્યા છે. આ ઘર મનોજ પુગલિયાનું હતું. તેઓ પોલીમરનો વેપાર કરતા હતા. ઘરમાં કેટલુંક જ્વલનશીલ રસાયણ પણ હતું.
ઈન્દોરના કલેક્ટર શિવમ વર્માના જણાવ્યાં મુજબ ફાયર અને વહીવટીતંત્રની ટીમો બચાવ કાર્યમાં લાગી છે. હાલ આગ પર કાબૂ મેળવી લેવાયો છે. પરંતુ છ લોકોના મોત થયા છે. બિલ્ડિંગના બે માળને ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે. એક માળની તપાસ થઈ રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે