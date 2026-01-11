MMS Video: 19 મીનિટ બાદ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો 7 મિનિટ 11 સેકન્ડનો MMS, સત્ય જાણીને તમે ચોંકી જશો !
7 Minute 11 Second Viral MMS: 7 મિનિટ, 11 સેકન્ડનો વાયરલ MMS વિડીયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર નોંધપાત્ર ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. યુઝર ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર સ્ક્રીનશોટ અને લિંક્સ શોધી રહ્યા છે.
7 Minute 11 Second Viral MMS: આ વિડીયો વિવિધ નામોથી શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તેમાં એક પાકિસ્તાની પુરુષ અને સ્ત્રીનો વીડિયો છે.
જોકે, આ વિડીયોના અસ્તિત્વના કોઈ નક્કર કે વિશ્વસનીય પુરાવા અત્યાર સુધી બહાર આવ્યા નથી. પ્રતિષ્ઠિત મીડિયા આઉટલેટ્સ કે સત્તાવાર એજન્સીઓએ કથિત વિડીયોની પુષ્ટિ કરી નથી. તેમ છતાં, સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ફેલાતી રહે છે.
'વાયરલ કન્ટેન્ટ' અફવાઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે, સત્યથી દૂર
આ કથિત વિડીયો વિશે લોકોની ઉત્સુકતા અગાઉ જાહેર કરાયેલા 19 મિનિટના વાયરલ વિડીયો સાથે સરખામણી કરીને પણ વધી છે. સોશિયલ મીડિયા અલ્ગોરિધમ્સ ઝડપથી એવા કીવર્ડ્સને આગળ કરે છે જે ક્લિક્સ અને જોડાણ ઉત્પન્ન કરે છે. આ જ કારણ છે કે 7:11 વાયરલ વિડીયો જેવા શબ્દો ટ્રેન્ડમાં આવ્યા છે, ભલે તેનો કોઈ અધિકૃત આધાર ન હોય.
લિંક્સ ખોલવી પડી શકે છે મોંઘી
સાયબર સુરક્ષા એક્સપર્ટ કહે છે કે આવા કહેવાતા વાયરલ વિડીયોનો ઉપયોગ માલવેર, ફિશિંગ લિંક્સ અને ખતરનાક વેબસાઇટ્સ ફેલાવવા માટે થાય છે. અજાણી લિંક્સ પર ક્લિક કરવાથી માત્ર ખોટી માહિતી જ નહીં પરંતુ વપરાશકર્તાઓની વ્યક્તિગત માહિતી અને ઉપકરણ સુરક્ષા માટે પણ મોટો ખતરો બની શકે છે.
પરંતુ સંપૂર્ણપણે નકલી હોય
એક્સપર્ટે એ પણ ચેતવણી આપે છે કે આજના વિશ્વમાં, ડીપફેક અને એડિટિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ એવા વિડીયો બનાવવા માટે થઈ શકે છે જે અત્યંત વાસ્તવિક લાગે છે પરંતુ સંપૂર્ણપણે નકલી હોય છે. તેથી, જે વિડીયો અસલી દેખાય છે તે ખરેખર અસ્તિત્વમાં ન પણ હોય.
શેર કરતા પહેલા વિચારો, અફવાઓ ફેલાવવાનું ટાળો
સાયબર એક્સપર્ટ અને મીડિયા એક્સપર્ટ કોઈપણ ચેક કર્યા વગર કોઈ વિડીયો લિંક્સ ખોલવા, ફોરવર્ડ કરવા અથવા શેર કરવા સામે સખત સલાહ આપે છે. વિશ્વસનીય સ્ત્રોત દ્વારા પુષ્ટિ ન થાય ત્યાં સુધી આવા સમાચારથી દૂર રહો. અફવાઓ પર આધારિત સામગ્રી માત્ર હાનિકારક નથી પણ કાનૂની અને સાયબર સુરક્ષા જોખમો પણ વધારી શકે છે.
