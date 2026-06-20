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દેશમાં દોડશે 7 નવી બુલેટ ટ્રેન! કેન્દ્ર સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય, અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યા નવા રૂટ

New Bullet Train Corridors Approved: કેન્દ્ર સરકારે દેશભરમાં સાત નવા બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરને મંજૂરી આપી છે. આનાથી મુખ્ય શહેરો વચ્ચે મુસાફરીનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે અને રેલ કનેક્ટિવિટી વધશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:40 PM IST
દેશમાં દોડશે 7 નવી બુલેટ ટ્રેન! કેન્દ્ર સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય, અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યા નવા રૂટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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