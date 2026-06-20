/દેશમાં દોડશે 7 નવી બુલેટ ટ્રેન! કેન્દ્ર સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય, અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યા નવા રૂટ

New Bullet Train Corridors Approved: ભારતના હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્કને મોટો વેગ મળ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે દેશભરમાં સાત નવા બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરને મંજૂરી આપી છે. આનાથી મુખ્ય શહેરો વચ્ચે મુસાફરીનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે અને રેલ કનેક્ટિવિટીમાં વધારો થશે. રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ હાઇ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયા પછી, દેશના ઘણા મોટા શહેરો વચ્ચે મુસાફરી ફક્ત થોડા કલાકોમાં શક્ય બનશે.
આ સાત નવા બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર છે:
આ કોરિડોર ખુલવાથી, લાંબા અંતરની મુસાફરી પહેલા કરતાં ઘણી ઝડપી અને વધુ અનુકૂળ બનશે.
બિહારમાં 200થી વધુ નવી ટ્રેનો દોડશે
આ દરમિયાન, શુક્રવારે, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ છપરા જંકશન અને આનંદ વિહાર ટર્મિનલ વચ્ચે નવી સાપ્તાહિક ટ્રેન સેવાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, વૈષ્ણવે માઉ અને દિલ્હી અને ઝહીરઘાટ અને વારાણસી વચ્ચે બે નવી ટ્રેન સેવાઓને વર્ચ્યુઅલી લીલી ઝંડી પણ આપી. જાહેર સભાને સંબોધતા, રેલ્વે મંત્રીએ કહ્યું કે બિહારને આગામી સાતથી આઠ વર્ષમાં 200થી વધુ નવી ટ્રેનો મળશે. તેમણે ઉમેર્યું કે રાજ્યમાં હાલમાં ₹1.15 લાખ કરોડથી વધુના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સ ચાલી રહ્યા છે અને બિહારમાં રેલ્વે માળખાગત સુવિધાઓમાં અભૂતપૂર્વ વિકાસ જોવા મળી રહ્યો છે.
દિલ્હી-વારાણસી-પટણા બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરને મંજૂરી
અશ્વિની વૈષ્ણવે એ પણ જાહેરાત કરી કે દિલ્હી-વારાણસી-પટણા બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમના મતે, એકવાર આ હાઇ-સ્પીડ રેલ લાઇન કાર્યરત થઈ જશે, પછી પટનાથી દિલ્હીનો પ્રવાસ સમય ઘટીને માત્ર 4 કલાક અને 41 મિનિટ થઈ જશે. તેમણે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં, આ કોરિડોરને સિલિગુડી સુધી લંબાવવાની યોજના છે, જે પૂર્વ ભારતમાં કનેક્ટિવિટીને વધુ મજબૂત બનાવશે.
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પર કામ ઝડપથી ચાલુ
ભારતનો પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ સત્તાવાર રીતે 2017માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. 508 કિલોમીટરનો મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર જાપાનની તકનીકી અને નાણાકીય સહાયથી વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. જાપાનના પ્રખ્યાત શિંકનસેન, જેને સામાન્ય રીતે બુલેટ ટ્રેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેને ભારતના હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્કનો પાયો માનવામાં આવે છે. સરકાર માને છે કે નવા કોરિડોરની મંજૂરીથી દેશમાં ઝડપી, સલામત અને આધુનિક રેલ મુસાફરીનો નવો યુગ શરૂ થશે.