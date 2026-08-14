/સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ 78 વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત, 13 બહાદુરોનું મરણોત્તર સન્માન

Gallantry Award: સ્વતંત્રતા દિવસની બરાબર પહેલા દેશની રક્ષામાં અદમ્ય સાહસ બતાવનાર વીર જવાનોને મોટું સન્માન મળવા જઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ રક્ષા દળો અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના જવાનો માટે કુલ 78 વીરતા પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી દીધી છે. તેમાંથી 13 પુરસ્કારો એવા બહાદુર જવાનોને આપવામાં આવશે, જેમણે ફરજ બજાવતી વખતે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો.
રાષ્ટ્રપતિએ પાંચ મરણોત્તર સહિત 36 સેના મેડલ (વીરતા) આપવાની મંજૂરી આપી છે. આ સાથે જ ત્રણ નૌસેના મેડલ (વીરતા) અને પાંચ વાયુ સેના મેડલ (વીરતા) પણ આપવામાં આવશે. આ પુરસ્કારો દ્વારા એવા જવાનોના અદમ્ય સાહસ અને કર્તવ્યનિષ્ઠાને સન્માનિત કરવામાં આવશે, જેમણે પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં દેશની સુરક્ષા અને સેવાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી.
કીર્તિ ચક્ર માટે 9 નામ
રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા પુરસ્કારોમાં 9 કીર્તિ ચક્ર, 19 શૌર્ય ચક્ર, 36 સેના મેડલ, 3 નૌસેના મેડલ અને 5 વાયુ સેના મેડલ સામેલ છે. તેમાંથી લેફ્ટનન્ટ કર્નલ મનેઓ ફ્રાન્સિસ અને મેજર જીતેન્દ્ર રાઠીની કીર્તિ ચક્ર માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ બન્ને અધિકારીઓએ પોતાની ફરજ દરમિયાન અસાધારણ સાહસ અને બહાદુરીનો પરિચય આપ્યો. કીર્તિ ચક્ર દેશનો બીજો સૌથી મોટો શાંતિકાળીન શૌર્ય પુરસ્કાર છે.
સાત જવાનોને મરણોત્તર કીર્તિ ચક્ર
આ વખતની યાદીમાં એવા જવાનોના નામ પણ છે, જેમણે દેશની સુરક્ષા માટે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું. હવાલદાર ગજેન્દ્ર સિંહ, હેડ કોન્સ્ટેબલ જગબીર સિંહ, બશીર અહમદ, કોન્સ્ટેબલ જસવંત સિંહ, બલવિન્દર સિંહ, તારિક હુસૈન અને ઇન્સ્પેક્ટર સુનીલ કુમારને મરણોત્તર કીર્તિ ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. આ જવાનોએ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પોતાની ફરજથી પીછેહટ કરવાને બદલે મોરચા પર અડગ રહેવાનું પસંદ કર્યું. તેમના બલિદાનને હવે દેશના બીજા સૌથી મોટા શાંતિકાળીન શૌર્ય સન્માન દ્વારા યાદ કરવામાં આવશે.
સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા વીરોનું સન્માન
દર વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર દેશ એવા સૈનિકો અને સુરક્ષાકર્મીઓના સાહસને નમન કરે છે, જેમણે રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કર્યું. આ વખતે 78 શૌર્ય પુરસ્કારોની મંજૂરી પણ આ જ પરંપરાનો એક ભાગ છે. આ પુરસ્કારોમાં સેના, નૌસેના, વાયુ સેનાની સાથે કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના જવાનોની બહાદુરીને પણ સન્માન મળ્યું છે. મરણોત્તર આપવામાં આવી રહેલા પુરસ્કારો એ પરિવારો માટે પણ એક મોટું સન્માન છે, જેમણે દેશની સુરક્ષામાં પોતાના સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે.