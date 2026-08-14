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સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ 78 વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત, 13 બહાદુરોનું મરણોત્તર સન્માન

Gallantry Award: 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ કેન્દ્ર સરકારે 78 વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી છે. તેમાંથી 13 બહાદુરોને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ મરણોત્તર સન્માનિત કરવાની જાહેરાત કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:39 PM IST
સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ 78 વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત, 13 બહાદુરોનું મરણોત્તર સન્માન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત, 13 વીરોનું મરણોત્તર સન્માન
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