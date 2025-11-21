Prev
7th Pay Commission: જાન્યુઆરી બાદ મોંઘવારી ભથ્થું, HRA, TA બધુ મળવાનું બંધ થઈ જશે? સરકારી કર્મચારીઓ ખાસ જાણે

DA / DR Hike News: 1 જાન્યુઆરી 2026થી નવું પગાર પંચ લાગૂ થશે તો શું સરકારી કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થા સહિત અન્ય ભથ્થાના લાભ મળતા બંધ થશે? દરેક કર્મચારીએ આ માહિતી જાણવી ખુબ જરૂરી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 21, 2025, 02:00 PM IST

7th Pay Commission: જાન્યુઆરી બાદ મોંઘવારી ભથ્થું, HRA, TA બધુ મળવાનું બંધ થઈ જશે? સરકારી કર્મચારીઓ ખાસ જાણે

7th Pay Commission Latest News: જો તમે પોતે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી હોવ કે તમારા પરિવારમાં કોઈ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી હોય તો આ સમાચાર તમારે જાણવા ખુબ જરૂરી છે. કેન્દ્ર સરકારના 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનર્સ સંલગ્ન આ સમાચાર છે. ઘણા લોકોન એવો ડર છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ જાન્યુઆરી 2026 પછી મોંઘવારી ભથ્થું (DA), મકાનભાડા  ભથ્થું (HRA) અને અન્ય ભથ્થાનું શું થશે? સરકારે જસ્ટિસ રંજન દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં 3 સભ્યોવાળું આઠમું પગાર પંચ બનાવ્યું છે. આ પંચ 18 મહિનામાં પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરશે એટલે કે તેનો રિપોર્ટ જૂન-જુલાઈ-2027 સુધીમાં આવશે. 

રિપોર્ટ બાદ મળશે પૈસા?
સૌથી મોટી રાહત એ છે કે નવું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી જ લાગૂ ગણાશે. એટલે કે રિપોર્ટ આવ્યા બાદ એક જ ઝટકામાં બાકી પૈસા એટલે કે પૂરેપૂરું એરિયર મળી જશે. આવામાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શું જાન્યુઆરી 2026 બાદ DA અટકી જશે? જેના પર પે-રોલ એક્સપર્ટ રામચંદ્રન કૃષ્ણમૂર્તિએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે જ્યાં સુધી આઠમું પગાર પંચ સંપૂર્ણ રીતે લાગૂ ન થાય ત્યાં સુધી સાતમું પગાર પંચ જ લાગૂ રહેશે. આથી ડીએ, એચઆરએ, અને ટીએ બધુ પહેલાની જેમ વધતું રહેશે. 

18 મહિના દરમિયાન 3 વાર વધશે મોંઘવારી ભથ્થું?
18 મહિનામાં સરકાર તરફથી ત્રણવાર મોંઘવારી ભથ્થું વધારવામાં આવશે. હાલ જુલાઈ 2025થી 58% મોંઘવારી ભથ્થું કર્મચારીઓને મળી રહ્યું છે. જાન્યુઆરી 2026માં તે વધીને 61-62% સુધી થઈ શકે છે. ત્યારબાદ જુલાઈ 2026થી વધીને તે 64-65% નજીક પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ જાન્યુઆરી 2027 ડીએ 67-68% થાય તેવી આશા છે. તેનાથી એ સ્પષ્ટ છે કે 2027 સુધી કર્મચારીઓને ત્રણ વખત મોંઘવારી ભથ્થું વધેલું મળી શકે છે. આ વધારો CPI(મોંઘવારી સૂચકઆંક) પ્રમાણે હશે. પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે હાલ ડીએમાં થનારો વધારો અટકવાનો નથી. 

સંપૂર્ણ ડીએ મર્જ થશે?
ઓલ ઈન્ડિયા NPS ફેડરેશનના ચેરમેન મનજીત સિંહ પટેલે જણાવ્યું કે જયારે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થશે ત્યારે તે સમય સુધીનું જેટલું પણ મોંઘવારી ભથ્થું વધી ચૂક્યું હશે તે સંપૂર્ણ બેઝિક સેલરીમાં મર્જ થઈ જશે. એટલે કે તમારો નવો બેઝિક પે પહેલાથી સારો રહેશે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની વાત કરીએ તો તે હાલ 2.57 છે. પરંતુ 18 મહિનામાં ડીએમાં લગભઘ 9-10%નો વધારો થવાની શક્યતા છે. બે વર્ષના એન્યુઅલ ઈન્ક્રીમેન્ટ  (3% + 3% = 6%) સાથે બેઝિક પેમાં 20-22%નો વધારો પહેલેથી થઈ ચૂક્યો હશે. તેનાથી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આપોઆપ 3.0 થી 3.5 સુધી પહોંચી શકે. 

આ તમામ આંકડાઓથી એ સ્પષ્ટ છે કે જાન્યુઆરી 2026 બાદ પણ DA-HRA-TA બધુ વધશે. દર છ મહિને ડીએ હાઈક પાક્કો છે. નવું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થશે અને તેનું પૂરું એરિયર પણ મળે તેવી આશા છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ અને અભિપ્રાયો, જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)

 

