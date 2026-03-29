એપ્રિલમાં દેખાશે બ્રહ્માંડનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! 4 ગ્રહો, 'શૈતાની' ધૂમકેતુ અને પિંક મૂન મચાવશે હલચલ, નોંધી લો આ તારીખો
Space events April 2026: એપ્રિલ 2026નો મહિનો અવકાશ પ્રેમીઓ (Stargazers) માટે કોઈ ઉત્સવથી ઓછો નહીં હોય. આ મહિને આકાશમાં તારાઓની એવી મહેફિલ સજશે, જેને જોવા માટે તમારે કોઈ મોંઘા ટેલિસ્કોપની જરૂર નહીં પડે. સળગતા ધૂમકેતુથી લઈને ઉલ્કાવર્ષા સુધી એપ્રિલનું કેલેન્ડર અવકાશમાં બનનારી રોમાંચક ઘટનાઓથી ભરેલું છે.
Space events April 2026: જો તમે તારાઓ અને તારાઓની દુનિયાના ચાહક છો અને વિજ્ઞાનમાં ઊંડો રસ ધરાવો છો, તો તમારા કેલેન્ડરને ચિહ્નિત કરો. એપ્રિલ 2026નો મહિનો અવકાશ ઉત્સાહીઓ માટે એક ઉત્સવ બનવાનો છે. આ મહિને અવકાશ એવી ઘટનાઓથી ભરપૂર રહેશે જે દાયકામાં ફક્ત એક જ વાર જોવા મળે છે. એક ચમકતા ધૂમકેતુથી લઈને ઉલ્કા તોફાન સુધી, એપ્રિલમાં આઠ મુખ્ય ઘટનાઓ જોવા મળશે જે તમારી રાતોને રોશન કરશે. આ મહિને આકાશ ગુલાબી ચંદ્રથી લઈને ગ્રહ પરેડ સુધીની દરેક વસ્તુથી ભરાઈ જશે. તો, ચાલો આ આઠ ઘટનાઓ વિશે જાણીએ.
વસંતનો પ્રથમ 'સુપર' મૂન
એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆત એક સુંદર પૂર્ણિમા સાથે થશે. આ દિવસે ચંદ્ર સામાન્ય કરતાં મોટો અને વધુ તેજસ્વી દેખાશે. તેને 'પિંક મૂન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જોકે, ચંદ્ર ગુલાબી નહીં દેખાય; આ નામ ઉત્તર અમેરિકાના 'મોસ પિંક' ફૂલો ખીલવાને કારણે આપવામાં આવ્યું છે. આ વખતે ચંદ્ર સામાન્ય કરતા 15% વધુ તેજસ્વી દેખાશે.
સવારના આકાશમાં ખાસ તક
એપ્રિલના શરૂઆતના દિવસોમાં વહેલી સવારે આકાશ જોનારાઓ માટે એક સોનેરી તક છે. આ સમયે એક નાનો પણ અત્યંત તેજસ્વી ગ્રહ (બુધ) સરળતાથી જોઈ શકાશે, જે સામાન્ય દિવસોમાં જોવો મુશ્કેલ હોય છે.
ધૂમકેતુ ખેંચશે સૌનું ધ્યાન
આ મહિનાનું મુખ્ય આકર્ષણ એક તેજસ્વી ધૂમકેતુ હશે. તે સૂર્યની ખૂબ નજીકથી પસાર થશે, જે તેની તેજસ્વીતામાં વધારો કરી શકે છે. જો નસીબ તેને સાથ આપે અને આકાશ સ્વચ્છ હોય, તો તેને કોઈપણ સાધનો વિના જોઈ શકાય છે. જોકે, તેને જોવા માટે યોગ્ય સમય અને દિશા પસંદ કરવી મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે તે લાંબા સમય સુધી દેખાશે નહીં. આ એપ્રિલના પહેલા અઠવાડિયામાં થશે.
લિરિડ્સ ઉલ્કાવર્ષા (Meteor Shower)
આ મહિનાની સૌથી મોટી ઘટના છે. જ્યારે પૃથ્વી અવકાશના ધૂળિયા કાટમાળમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે દર કલાકે 15 થી 20 'તૂટતા તારા' દેખાશે. 22 એપ્રિલની મધ્યરાત્રિએ આ ઘટના તેના ચરમસીમા પર હશે. તેને જોવાનો શ્રેષ્ઠ સમય મધ્યરાત્રિ પછી અને શહેરના પ્રકાશથી દૂર અંધારાવાળી જગ્યાએ છે.
આકાશમાં ગ્રહોની પરેડ (Planet Parade)
એપ્રિલના મધ્યમાં એક રસપ્રદ દૃશ્ય જોવા મળશે, જ્યારે ઘણા ગ્રહો એક જ દિશામાં દેખાશે. એવું લાગશે કે આકાશમાં એક સીધી રેખા બની ગઈ છે. આ દૃશ્ય સામાન્ય રીતે વારંવાર જોવા મળતું નથી, તેથી આકાશનું ધ્યાનથી નિરીક્ષણ કરનારાઓ માટે આ એક ખાસ તક હશે. આમાં, બુધ, મંગળ, શનિ અને નેપ્ચ્યુન એક જ રેખામાં જોવા મળશે. સવારે સૂર્યોદયના લગભગ 2 કલાક પહેલા આ દૃશ્ય શ્રેષ્ઠ રીતે જોવા મળશે. આમાં, ચોક્કસ રાત્રે, ચંદ્ર અને વલયો ધરાવતો ગ્રહ, 'શનિ', એકબીજાની ખૂબ નજીક દેખાશે. જો તમારી પાસે એક નાનો ટેલિસ્કોપ પણ હશે, તો તમે શનિની વલયો અને ચંદ્રના ખાડાઓને એકસાથે જોઈ શકશો.
પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ
8 એપ્રિલે પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ થવાનું છે. જોકે, તે ભારતમાં સીધું નહીં દેખાય, પરંતુ પ્રશાંત મહાસાગર અને ઉત્તર અમેરિકાના ભાગોમાં દિવસે અંધારું છવાઈ જશે. આ ખગોળીય ઘટનાનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સમગ્ર વિશ્વમાં જોઈ શકાશે. આ એક અદભુત ખગોળીય ઘટના હશે.
ચંદ્ર, શુક્ર અને 'કૃતિકા' નક્ષત્રનું મિલન
18 થી 19 એપ્રિલની સાંજે પશ્ચિમ દિશામાં અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર, ચમકતો શુક્ર અને પ્લીએડ્સ (Pleiades) એટલે કે કૃતિકા નક્ષત્ર એકસાથે એક હરોળમાં દેખાશે. ફોટોગ્રાફીના શોખીનો માટે આ શ્રેષ્ઠ ક્ષણ હશે. જ્યારે આ બધા ગ્રહો એકસાથે હશે, ત્યારે તે આકાશનો સૌથી તેજસ્વી અને સૌથી સુંદર ભાગ બનશે.
દૂરના આકાશમાં પણ જોવા મળશે ઝલક
આ મહિને કેટલાક અવકાશી પદાર્થો જે સામાન્ય દિવસોમાં જોવા મુશ્કેલ હોય છે તે સ્પષ્ટ રીતે દેખાશે. ટેલિસ્કોપ રાખવાથી અનુભવ વધશે, પરંતુ સ્પષ્ટ, અંધારાવાળી જગ્યાએ રહેવાથી તમે કોઈપણ સાધનો વિના ઘણું બધું જોઈ શકશો. પ્રદૂષણ અને શહેરોના તેજસ્વી પ્રકાશને કારણે આ પદાર્થો ઝાંખા દેખાઈ શકે છે. જો કે, જો તમે અંધારાવાળી જગ્યાએ અથવા ઊંચી છત પર જાઓ છો, તો તમે તેમને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો.
શા માટે ખાસ છે આ મહિનો?
એપ્રિલ 2026 અનોખો છે કારણ કે આ વર્ષે, એક સાથે અનેક ઘટનાઓ બની રહી છે. આ દૃશ્યો સામાન્ય રીતે અલગ અલગ સમયે જોવા મળે છે, પરંતુ આ વખતે, એક જ મહિનામાં અનેક તકો મળશે. આ દૃશ્યોનો ખરેખર આનંદ માણવા માટે, શહેરના તેજસ્વી રોશનીથી દૂર રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. છત પર, ખેતરમાં અથવા કોઈપણ ખુલ્લા વિસ્તારમાં જાઓ અને આકાશનું અવલોકન કરો. ધીરજ રાખો અને યોગ્ય ક્ષણની રાહ જુઓ. પછી, તમે આકાશમાં એવા સ્થળો જોશો જે રોજિંદા જીવનમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
