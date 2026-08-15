'નાના સપના નહીં, મોટા વિઝનથી જ મહાન બનશે રાષ્ટ્ર', લાલ કિલ્લ પરથી PM મોદીનું આહ્વાન

દેશ આજે પોતાનો 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ દેશભક્તિના અપાર ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવી રહ્યો છે. દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ સમારોહનું નેતૃત્વ કર્યું.
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી PM મોદીએ ફરકાવ્યો તિરંગો
પીએમ મોદીએ આજે 80માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી તિરંગો ફરકાવ્યો. ધ્વજારોહણ સાથે જ 1721 ફીલ્ડ બેટરી (સેરેમોનિયલ)ના ગનર્સે સ્વદેશી 105mm લાઈટ ફીલ્ડ ગન્સથી 21 તોપોની ભવ્ય સલામી આપી. આ સેરેમોનિયલ બેટરીનું નેતૃત્વ મેજર પવનસિંહ શેખાવતે કર્યું હતું. જ્યારે નાયબ સૂબેદાર (ગનરીમાં આસિસ્ટન્ટ ઈન્સ્ટ્રક્ટર ) અનુતોષ સરકાર ગન પોઝીશન ઓફિસરની ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા. તોપોની ગૂંજ અને રાષ્ટ્રગીત સાતે આખો લાલ કિલ્લો દેશભક્તિમાં તરબોળ થઈ ગયો.
Prime Minister Narendra Modi hoists the National Flag at Red Fort on the 80th Independence Day
The hoisting of the National Flag was synchronised with the 21-Gun Salute by the gunners of the 1721 Field Battery (Ceremonial). The ceremonial battery, utilising the indigenous 105mm… pic.twitter.com/cXBnDCfpX8
— ANI (@ANI) August 15, 2026
પહેલીવાર ગૂંજ્યું વંદે માતરમ
સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે લાલ કિલ્લાથી પહેલીવાર રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ્ ગવાયું. આ સાથે જ વાતાવરણ દેશભક્તિમાં લીન થઈ ગયું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે એક અભૂતપૂર્વ પરંપરાની શરૂઆતને રેખાંકિત કરી છે. આજે આ સમારોહમાં હાજર તમામ લોકો માટે આ એક ઐતિહાસિક પળ પણ છે. આઝાદી બાદ પહેલીવાર 15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લા પરથી વંદે માતરમ્ ગૂંજ્યું છે. રાષ્ટ્રીય ગીતની 150મી વર્ષગાંઠના ઉપલક્ષ્યમાં લાલ કિલ્લા પર થયેલા ઔપચારિક ગાયનને પીએમએ દેશના સાંસ્કૃતિક ગૌરવ અને નવજાગરણનું પ્રતિક ગણાવ્યું.
#WATCH | Delhi: For the first time, the National Song Vande Mataram is rendered during Independence Day celebrations at Red Fort.
Prime Minister Shri Narendra Modi leads the 80th Independence Day Celebrations from the Red Fort. pic.twitter.com/miSIlH6Dki
— ANI (@ANI) August 15, 2026
પીએમ મોદીનું સંબોધન, દરેક દિલમાં વંદે માતરમ, દરેક મનમાં તિરંગો
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી તિરંગો ફરકાવ્યા બાદ પીએમ મોદીએ દેશને સંબોધન કર્યું. દેશમાં દેશભક્તિની પ્રબળ લહેરને રેખાંકિત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આજે દરેક દિલ વંદે માતરમની ધૂન સાથે ધડકી રહ્યું છે. આજે દરેક ઘરમાં તિરંગો છે, દરેક મનમાં તિરંગો છે. પીએમ મોદીએ 140 કરોડ દેશવાસીઓના સામૂહિક સંકલ્પ અને રાષ્ટ્રીય એક્તાની ભાવનાને બિરદાવતા કહ્યું કે, રાષ્ટ્રીય ધ્વજ અને વંદે માતરમ્ નો ઉદઘોષ સમગ્ર ભારતને વિક્સિત ભારત 2047ના લક્ષ્ય માટે એકજૂથ કરી રહ્યા છે.
#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें… pic.twitter.com/EAkvfCRBdL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 15, 2026
2047 સુધીમાં વિક્સિત ભારતનો સંકલ્પ આપણી હિંમતનો પરિચય- પીએમ મોદી
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી પીએમ મોદીએ વિક્સિત ભારત 2047ના વિઝન પર ભાર મૂક્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજના ભારતનું એક મોટું સપનું છે કે 2047 સુધીમાં તે એક વિક્સિત ભારત બને. જ્યારે દુનિયાનો સૌથી વધુ વસ્તીવાળો દેશ વિક્સિત રાષ્ટ્ર બનવાનો સંકલ્પ લે છે તો તે આપણી હિંમતનો પરિચય બને છે અને દુનિયા આપણને એક અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવા માટે મજબૂર થાય છે. પીએમ મોદીએ તેને 140 કરોડ ભારતીયોના સામર્થ્ય અને આત્મવિશ્વાસનું પ્રતિક ગણાવ્યું.
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, "A nation becomes great and achieves its goals when it moves forward driven by its dreams, its resolve, and its inherent strength. Small dreams will no longer suffice. We must dream big, for big… pic.twitter.com/tgRNhrnGaP
— ANI (@ANI) August 15, 2026
મોટા વિઝનથી જ મહાન રાષ્ટ્ર બનશે ભારત- પીએમ મોદી
પીએમ મોદીએ 140 કરોડ નાગરિકોને મોટા રાષ્ટ્રીય લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરવાનો સંદેશ આપ્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોઈ પણ દેશ ત્યારે જ મહાન બને છે અને પોતાના લક્ષ્યાંકોને પ્રાપ્ત કરે છે જ્યારે તે પોતાના સપના, દ્રઢ સંકલ્પ અને આંતરિક સામર્થ્યના દમ પર આગળ વધે છે. પીએમ મોદીએ સોચનો દાયરો વધારવા પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે, નાના સપના હવે પૂરતા નથી. આપણે મોટા સપના જોવા જોઈએ, કારણ કે મોટા સપના આપણી સોચને મોટી કરી છે અને આપણા દ્રષ્ટિકોણનો દાયરો વધારે છે. આપણા ઈરાદા પાક્કા હોવા જોઈએ. જ્યારે ઈરાદા મજબૂત હશે તો દરેક મુશ્કેલી, અને પડકાર વચ્ચે આપણને આગળ વધવાની શક્તિ આપોઆપ મળી જાય છે. પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે વિક્સિત ભારતના રાષ્ટ્રીય વિઝનને સાકાર કરવા માટે દેશે પોતાની આકાંક્ષાઓે નવી ઊંચાઈ આપવી પડશે.
12 વર્ષમાં દરેક વર્ગની મહેનતથી દેશે નવી ઊંચાઈઓ સ્પર્શી- પીએમ મોદી
પીએમ મોદી્એ જણાવ્યું કે છેલ્લા 12 વર્ષમાં ભારતના વિકાસમાં દેશના દરેક વર્ગ અને સમુદાયની જનભાગીદારી મહત્વની રહી. રાષ્ટ્રની પ્રગતિ સમાજના પ્રત્યેક નાગરિકના અથાગ પરિશ્રમ અને અતૂટ સમર્પણનું જ પરિણામ છે.
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, "... Over the past 12 years, countless citizens—whether Dalits, the downtrodden, the marginalized, or tribals; whether rural or urban dwellers; the poor or the middle class; youth or the… pic.twitter.com/YT8btWXU6S
— ANI (@ANI) August 15, 2026
દેશવાસીઓના સામૂહિક સામર્થ્યને રેખાંકિત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ,છેલ્લા 12 વર્ષમાં અગણિત લોકોએ પછી ભલે તે દલિત હોય, દબાયેલા કચડાયેલા લોકો હોય, હાશિયામાં પડેલા લોકો હોય, આદિવાસી હોય, ગામ કે શહેરના હોય, ગરીબ કે મિડલ ક્લાસ હોય, યુવા કે વૃદ્ધ હોય, મહિલાઓ કે પુરુષો હોય, ઉત્તર દક્ષિણ કે પૂર્વ પશ્ચિમના તમામે દરેક શક્ય રીતે, પાક્કા ઈરાદા અને લગનની સાથે, દેશને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાની કોશિશ કરી છે. હું આ કોશિશોને પૂરેપૂરા આદર સાથે નમન કરું છું. પીએમ મોદીએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે 140 કરોડ ભારતીયોની એકજૂથતા અને સમાવેશી પ્રયાસ જ વિક્સિત ભારતની સૌથી મોટી તાકાત છે. જેણે દેશને વૈશ્વિક પટલ પર આત્મવિશ્વાસ અને આત્મનિર્ભરતા સાથે ઊભો કર્યો છે.
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