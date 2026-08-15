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'નાના સપના નહીં, મોટા વિઝનથી જ મહાન બનશે રાષ્ટ્ર', લાલ કિલ્લ પરથી PM મોદીનું આહ્વાન

Independence Day Celebration: 80માં સ્વતંત્રતા દિવસે પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને શુભકામના આપી અને અગણીત સ્વતંત્રતા સેનાનીઓના સાહસ, સર્વોચ્ચ બલિદાનને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક નમન કરતા શ્રદ્ધાંજલિ આપી. જેમના સંઘર્ષથી દેશને અમૂલ્ય આઝાદી મળી. લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી પીએમ મોદીએ તિરંગો ફરકાવ્યો અને દેશને સંબોધન પણ કર્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 15, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:43 AM IST
'નાના સપના નહીં, મોટા વિઝનથી જ મહાન બનશે રાષ્ટ્ર', લાલ કિલ્લ પરથી PM મોદીનું આહ્વાન

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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