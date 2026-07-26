/Kargil War Timeline: 84 દિવસનું યુદ્ધ અને ભારતની અમર વિજયગાથા: વાંચો 1999ના કારગિલ યુદ્ધની સંપૂર્ણ ટાઈમલાઈન

29 જુલાઈએ કારગિલ યુદ્ધને 27 વર્ષ પૂરા થયા છે. આ દિવસે ભારતને પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ એકવાર ફરી યુદ્ધમાં વિજય મળ્યો હતો. જે વિસ્તારમાં યુદ્ધ લડાયું, ત્યાં શિયાળામાં તાપમાન માઇનસ 30થી માઇનસ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. શિયાળાની સિઝનમાં આ વિસ્તારને ખાલી કરી દેવામાં આવે છે. તેનો ફાયદો ઉઠાવી પાકિસ્તાન તરફથી ઘૂસણખોરી કરવામાં આવી. આ ઘૂસણખોરીમાં પાકિસ્તાની સેનાએ પણ મદદ કરી હતી.
9 મે 1999 તે તારીખ છે જ્યારે ભારતને આ ઘૂસણખોરીની જાણકારી થઈ. હકીકતમાં કેટલાક સ્થાનીક માલધારીઓએ ભારતીય સેનાના લોકોને આ વિશે જણાવ્યું. ત્યારબાદ શરૂ થયેલો તણાવ અને સંઘર્ષ 84 દિવસ ચાલ્યો. 84 દિવસ બાદ 26 જુલાઈ 1999ના ભારતને જીત મળી. આવો તારીખો દ્વારા આ 84 દિવસની કહાની સમજીએ.
3 મેએ ઘૂસણખોરીની સૂચના મળ્યા બાદ 5 મે 199ના ભારતીય સેનાએ પેટ્રોલિંગ પાર્ટીને ઘૂસણખોરી વિસ્તારમાં મોકલી. પેટ્રોલિંગ પાર્ટી જ્યારે ઘૂસણખોર વિસ્તારમાં પહોંચી તો પાંચ જવાનોની હત્યા કરવામાં આવી. સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનાર જવાનોના મૃતદેહ સાથે બર્બરતા કરવામાં આવી. ઘૂસણખોરો લેહ-શ્રીનગર હાઈવે પર કબજો કરવા ઈચ્છતા હતા. તેના દ્વારા લેહનો બાકીનો વિસ્તાર ભારતથી અલગ કરવા ઈચ્છતા હતા.