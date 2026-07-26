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Kargil War Timeline: 84 દિવસનું યુદ્ધ અને ભારતની અમર વિજયગાથા: વાંચો 1999ના કારગિલ યુદ્ધની સંપૂર્ણ ટાઈમલાઈન

Kargil Vijay Diwas 2026: 3 મે 1999, આ તે તારીખ છે જ્યારે ભારતને આતંકી બની આવેલા પાકિસ્તાની સૈનિકની ઘૂસણખોરીની માહિતી મળી. કેટલાક સ્થાનિક લોકોએ ભારતીય સેનાને આ વિશે જણાવ્યું હતું. 84 દિવસ ચાલેલા સંઘર્ષ બાદ 26 જુલાઈ, 1999ના ભારતે કારગિલમાં વિજય મેળવ્યો હતો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:52 AM IST
Kargil War Timeline: 84 દિવસનું યુદ્ધ અને ભારતની અમર વિજયગાથા: વાંચો 1999ના કારગિલ યુદ્ધની સંપૂર્ણ ટાઈમલાઈન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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