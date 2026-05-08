/8th Pay Commission: 69000 કે 72000 રૂપિયા....પગાર, પેન્શન-ભથ્થા પર થશે મોટો નિર્ણય! વિગતવાર જાણો માહિતી 

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચે હવે રક્ષા મંત્રાલય અને રેલવેના કર્મચારીઓના સંગઠનો અને યુનિયનો તથા પેન્શનર્સ સાથે મોટી બેઠકનો નિર્ણય લીધો છે. જેમાં પગાર વધારા, પેન્શન, ભથ્થા સંબંધિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
આઠમાં પગાર પંચ અંગે સતત નવા નવા અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે. હવે રક્ષા મંત્રાલય અને રેલવેના કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. પંચે આ વિભાગોના કર્મચારી સંગંઠનો, યુનિયનો અને પેન્શનર્સની સાથે મોટી બેઠક બોલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ બેઠક 13 અને 14મી મેના રોજ દિલ્હીમાં યોજાશે. તેમાં પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાઓ સંબંધિત અનેક મોટા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે.
એવું કહેવાય છે કે આ બેઠકોમાં કર્મચારી સંગંઠનો બેઝિક પગાર વધારવા, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં સંશોધન, મોંઘવારી ભથ્થું, પ્રમોશનલ ઈન્ક્રીમેન્ટ અને પેન્શન સુધાર જેવી માંગણીઓને પંચ સામે રજૂ કરશે. લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને રિટાયર્ડ કર્મીઓની નજર હવે એ વાત પર ટકેલી છે કે પંચ તેમની માંગણીઓ પર શું વલણ અપનાવે છે.
અરજીની છેલ્લી તારીખ
બેઠકમાં સામેલ થવા માટે કર્મચારી સંગઠનોએ પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે. પંચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઈચ્છુક યુનિયનો અને સંગઠનોએ અધિકૃત પોર્ટલ પર જઈને એપોઈન્ટમેન્ટ રિક્વેસ્ટ મોકલવી પડશે. અરજીની છેલ્લી તારીખ 10 મે 2026 નક્કી કરાઈ છે. અરજી દરમિયાન Memo ID આપવું જરૂરી રહેશે. જે પોર્ટલ પર મેમોરેન્ડમ જમા કર્યા બાદ બહાર પાડવામાં આવે છે. પંચે કહ્યું કે ફક્ત નિર્ધારિત પ્રક્રિયા પૂરી કરનારા સંગઠનોને જ બેઠકમાં સામેલ થવાની મંજૂરી મળશે.
રિપોર્ટ માટે 18 મહિનાનો સમય
આ ઉપરાંત પંચે સંકેત આપ્યો છે કે આવનારા સમયમાં દિલ્હીમાં હજુ વધુ બેઠકોનું આયોજન થશે. આ બેઠકોની જાણકારી પંચની વેબસાઈટ પર જાહેર કરાશે. સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ બેઠક એટલા માટે પણ મહત્વની ગણાઈ રહી છે કારણ કે તેનાથી તેમને પોતાની માંગણી સીધી પંચ સમક્ષ રજૂ કરવાની તક મળશે. નવેમ્બર 2025માં બનેલા આઠમાં પગાર પંચને પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય મળ્યો છે. આવામાં આવનારા મહિનાઓમાં થનારી ચર્ચાઓ કરોડો કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના પગાર અને પેન્શન પર મોટી અસર પાડી શકે છે.