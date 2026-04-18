8th Pay Commission: 6% ઈન્ક્રીમેન્ટ અને 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ, તો લેવલ 1 થી લેવલ 10 સુધી કેટલો વધે પગાર? સમજો અંદાજિત ગણતરી

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

8th Pay Commission: કર્મચારીઓના સંગઠન NC-JCM એ પોતાની માંગણીઓનો જે ડ્રાફ્ટ રજુ કર્યો  તેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.833 અને વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ 3 ટકાને બદલે 6 ટકા કરવાની માંગણી કરી છે. જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો લેવલ 1 થી લઈને 10 સુધી કેટલો પગાર વધી શકે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 18, 2026, 03:11 PM IST
  • કર્મચારી સંગઠનો પોતાની માંગણી આઠમાં પગાર પંચ સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છે. 
  • NC-JCMએ 6% વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ, 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રાખવાની માંગણી કરી છે.
  • આ માંગણીઓ મંજૂર થાય તો કેટલો વધી શકે પગાર તે ખાસ જાણો. 

Trending Photos

આઠમાં પગાર પંચ પર એક મોટા અપડેટ આવ્યા છે. જેમાં કર્મચારી સંગઠનોએ માંગણી કરી છે કે નવું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ દર વરષે 3 ટકા ઈન્ક્રીમેન્ટ જે મળે છે તે વધારીને 6 ટકા કરવામાં આવે. આ સાથે જ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પણ 3.833 લાગૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો છે. જો આ માંગણીઓ મંજૂર થાય તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને તો બખ્ખે બખ્ખા થઈ જાય. પગારમાં બંપર વધારો જોવા મળી શકે. 

હાલ કેટલું મળે છે ઈન્ક્રીમેન્ટ
સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ હાલ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને દર વર્ષે 3 ટકાનો વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ મળે છે. પરંતુ કર્મચારીઓના સંગઠન NC-JCM એ પોતાનો ડ્રાફ્ટ મેમોરેન્ડમ જે રજૂ કર્યો છે તેમાં માંગણી કરી છે કે આઠમાં પગાર પંચમાં તે વધારીને 6 ટકા કરવામાં આવે. જો સરકાર આ પ્રસ્તાવ સ્વીકારે તો દર વર્ષે મળતા પગાર વધારાનો ફાયદો બમણો થઈ શકે. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી કેટલો વધી શકે પગાર
સાતમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતું. જે હવે આઠમાં પગાર પંચમાં કેટલું નક્કી થશે તે હજુ સત્તાવાર રીતે સામે આવ્યું નથી. પરંતુ કર્મચારી સંગઠનોએ 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરવાની માંગણી કરી છે. જો આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રાખવામાં આવે તો કર્મચારીઓના પગારમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળી શકે. આ માટે હવે લેવલ 1થી લઈને 10 સુધી સંભવિત પગાર કેટલો થઈ શકે તે ગણતરીથી સમજીએ. 

લેવલ 1 MTS / Group D)

  • બેઝિક પગાર 18000 રૂપિયા x ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંદાજિત 3.833)= 68,994 અંદાજિત મૂળ પગાર
  • 6% ઈન્ક્રીમેન્ટ જોડીએ તો લગભગ 73,134 રૂપિયા થઈ શકે.

Level-4 (LDC / Clerk)

  • બેઝિક પગાર 25,500 x 3.833 = 97,742 
  • 6% ઈન્ક્રીમેન્ટ બાદ તે લગભગ 1,03,606 થઈ શકે

Level-7 (Inspector / SO)

  • બેઝિક પગાર 44,900  x 3.833 = 1,72,102 રૂપિયા થઈ શકે
  • 6 ટકા ઈન્ક્રીમેન્ટ બાદ તે લગભગ 1,82,428 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે. 

Level-10 (Group-A Gazetted)

  • બેઝિક પગાર 56,100 x 3.833 = 2,15,031 રૂપિયા થઈ શકે
  • 6 ટકા ઈન્ક્રીમેન્ટ બાદ તે લગભગ 2,27,933 રૂપિયા થઈ શકે

અત્રે જણાવવાનું કે આ બધા આંકડા સરકારી કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીના આધારે અને અંદાજિત ગણતરીઓ પર આધારિત એક અનુમાન છે. સરકારી તરફથી સત્તાવાર જાહેરાત બાદ આંકડા બદલાઈ શકે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
8th Pay Commissiongovernment employeescentral governmentsalary

Trending news