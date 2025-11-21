8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર 25% વધી જશે! ₹34,560 થી ₹37,440 સુધી હોઈ શકે છે નવો બેઝિક પગાર
8th Pay Commission Latest News: આઠમા પગાર પંચના નિયમો અને નિયમો લાગુ થયા પછી, કર્મચારીઓ હવે તેની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેનો અહેવાલ 2027 માં અપેક્ષિત છે, અને 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે.
Trending Photos
8th Pay Commission Salary Formula: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો કે તમારા પરિવારમાંથી કોઈ સરકારી નોકરી કરે છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે આઠમાં પગાર પંચના નિયમ અને શરતો (ToR) ને લાગૂ કર્યું હતું. સરકાર તરફથી નવા પગાર પંચની કમિટી આગામી 18 મહિનામાં રિપોર્ટ આપી શકે છે. પરંતુ કર્મચારીઓ માટે સૌથી મોટો સવાલ છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ પગાર કેટલો વધી જશે? આ સવાલનો જવાબ આપવા માટે સંપૂર્ણ ગણતરી સમજવી પડશે.
નવા પગાર પંચ બાદ કેટલો વધશે પગાર?
કર્મચારી પસંદગી કમિટી (SSC) તરફથી ભરતી થનાર લેવલ-1ના કર્મચારી MTS, CHSL, CGL, CPO અને અલગ-અલગ વિભાગના કર્મચારી આ જાણવા માટે ઉત્સુક રહે છે કે નવું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ પગાર કેટલો વધશે? આઠમાં પગાર પંચનો ફાઇનલ રિપોર્ટ 2027મા આવવાની આશા છે. પરંતુ તેને 1 જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી માનવામાં આવશે. પ્રોફેસર પુલક ઘોષ પાર્ટ ટાઇમ મેમ્બર અને પંકજ જૈન તેના સભ્ય સેક્રેટરી છે. આવો જાણીએ નવું પગાર પંચ લાગૂ થયા પર ર્મચારીઓના પગાર સ્ટ્રક્ચરમાં કયા પ્રકારે ફેરફાર થવાની આશા છે?
હાલમાં, લેવલ 1 માટે મૂળ પગાર ₹18,000 પ્રતિ માસ છે.
8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારો કેટલો થશે? આ સમજતા પહેલા, 7મા પગાર પંચ હેઠળ SSC લેવલ 1 કર્મચારીઓ માટે પગાર માળખું સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. SSC મંત્રાલયો, વિવિધ વિભાગો અને ક્ષેત્રીય કચેરીઓ માટે લાખો કર્મચારીઓની ભરતી કરે છે. વર્તમાન 7મા પગાર પંચ સિસ્ટમ હેઠળ, આ પદો પર લેવલ 1 પદો માટે મૂળ પગાર ₹18,000 પ્રતિ માસ છે. કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું (DA), ઘર ભાડું ભથ્થું (HRA), મુસાફરી ભથ્થું (TA) અને અન્ય ભથ્થાં પણ મળે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં નાનો ફેરફાર પણ પગાર પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે.
8ના પગાર પંચમાં લેવલ-1 ની બેઝિક સેલેરી?
સાતમાં પગાર પંચમાં જે કર્મચારીઓને 18000 રૂપિયાનો બેઝિક પગાર મળી રહ્યો છે. નવા પગાર પંચની ભલામણ લાગૂ થયા બાદ અને સેલેરી રિવાઇઝ કર્યા બાદ બેઝિક પે (Basic Pay) (18,000 રૂપિયા * 1.92) = 34,560 રૂપિયા હોવાની આશા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 લાગૂ થવા પર લેવલ-1 વાળા કર્મચારીઓનો બેઝિક પે 34560 રૂપિયા થશે. તેમાં ફેરફાર થવાની અસર પગાર પર પડશે. 34560 રૂપિયાના બેઝિક પગાર પર ભથ્થાની ગણતરી અલગથી કરવામાં આવશે.
નવા પગાર પંચમાં ભથ્થું કેટલું હશે?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, SSC લેવલ-1 કર્મચારીઓના કુલ પગારમાં 15% થી 25% સુધીનો વધારો થવાની ધારણા છે. આ વધારો મોંઘવારી ભથ્થા (DA) ના મર્જર અને 8મા પગાર પંચ (CPC) ની ભલામણો પર આધારિત રહેશે. જો DA મર્જ કરવામાં આવે છે, તો તે શૂન્યથી શરૂ થાય છે. પછી HRA ઉમેરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પગાર માળખું નીચે મુજબ હોઈ શકે છે:
બેઝિક પે (Basic Pay): 34,560 રૂપિયા
ટ્રાવેલ એલાઉન્સ (TA): નવા નિયમ અનુસાર
મોંઘવારી ભથ્થું (DA): તેને 2026થી ફરી 0% થી શરૂ કરવાનું અને દર છ મહિને વધશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે