8th CPC Salary: 2026 માં 61% થશે DA, 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, બેસિક સેલેરી ₹34,560, HRA ₹9,331, TA ₹1,350, આ બનશે કર્મચારીઓની નેટ સેલેરી?
8th Pay Commission latest news:8મા પગાર પંચ અંગે સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે સરકારી કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર ₹18,000 થી વધીને ₹34,560 થઈ શકે છે, જેનું કારણ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 છે.
8th CPC Salary Calculator: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની આતૂરતાનો અંત આવ્યો છે. આઠમાં પગાર પંચની રચના થઈ ગઈ છે. ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. નવો પગાર બનાવનાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પ્રપોઝ કરવામાં આવશે. આઠમાં પગાર પંચને લઈને ખૂબ અટકળો ચાલી રહી છે. જેમ કે ફિટમેન્ટ કેટલું હશે? મોંઘવારી ભથ્થાનું શું થશે? બાકી ભથ્થાને ઉમેરી પગારમાં કેટલો વધારો થશે અને સૌથી જરૂરી છે કે શું પ્રમોશન અને પે-ગ્રેડ લેવલ્સને લઈને કોઈ મોટો નિર્ણય થશે? સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે આ વખતે પગારમાં સારો વધારો થશે. ફિટમેન્ટ ભલે ગમે એટલું હોય, પરંતુ કર્મચારીઓના પગારમાં સારો એવો વધારો જોવા મળી શકે છે.
8th Pay Commission: કેટલું હશે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
પહેલા, ચાલો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ચર્ચા કરીએ. અટકળો અને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓમાં ત્રણ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નંબરોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે: પહેલો 1.92, બીજો 2.57 (વર્તમાન) અને બીજો 2.86. દરમિયાન, કર્મચારી સંગઠનો 7મા પગાર પંચની શરૂઆતથી 3.68 ગણો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માંગી રહ્યા છે. જોકે, નિષ્ણાતો સ્પષ્ટ છે કે: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 ની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. આના પરિણામે વર્તમાન પગારમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે. જો નિષ્ણાતોની આગાહી સાચી હોય, તો ₹18,000 ના વર્તમાન મૂળભૂત પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓને ₹34,560 નો નવો મૂળભૂત પગાર મળી શકે છે. જોકે, આ અંતિમ મૂળભૂત પગાર નહીં હોય. તેમાં એક મુશ્કેલી છે.
8th Pay Commission: પગારમાં મોટા વધારાની સંભાવના
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે હાલનો મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકા છે, જે જુલાઈ 2025 થી લાગુ થશે. જુલાઈ 2025 માં તેમાં ફરીથી સુધારો કરવામાં આવશે. વર્તમાન AICPI સૂચકાંકના વલણના આધારે, તે 61 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ થનાર મોંઘવારી ભથ્થું 61 ટકા થશે, જેનો અર્થ એ કે વધુ 3 ટકાનો વધારો થશે. જોકે, 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરતી વખતે, સરકારે જણાવ્યું હતું કે તે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ કરવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, મોંઘવારી ભથ્થું 61 ટકા રહેશે, અને નવું પગાર પંચ લાગુ થવાથી, તેને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે 18,000 રૂપિયાના મૂળ પગાર ધરાવતા લોકોનો સુધારેલ મૂળ પગાર 28,980 રૂપિયા હોઈ શકે છે.
આઠમાં પગાર પંચમાં નવી બેસિક સેલેરી કેટલી હશે?
આઠમું પગાર પંચ જ્યારે લાગૂ થાય છે ત્યારે વર્તમાન બેસિક સેલેરી+ મોંઘવારી ભથ્થું+ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને જોડી નવી બેસિક સેલેરી ડિઝાઇન થશે. એટલે કે 18,000+10,980=28,980* ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (1.92). આવી સ્થિતિમાં, લેવલ 1 ગ્રેડ પે 1800 ના કર્મચારીઓનો નવો મૂળ પગાર ₹55,641 હોઈ શકે છે. આવું એટલા માટે થશે કારણ કે નવા પગાર પંચમાં મોંઘવારી ભથ્થું ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવશે, અને હાલના મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ પગારમાં મર્જ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ ફિટમેન્ટ લાગુ થશે, જેના પરિણામે કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. જોકે, મોંઘવારી ભથ્થાને મર્જ કરવાનો નિર્ણય પગાર પંચ પાસે રહેશે, જે કેબિનેટની મંજૂરીને આધીન છે. જો સરકાર, ભથ્થાને મર્જ કરવાને બદલે, કર્મચારીઓને એક સાથે 61% પગાર ચૂકવે છે, તો મૂળ પગાર એ જ રહેશે, અને નવો મૂળ પગાર ₹34,560 રહેશે.
8th Pay Commission: HRA અને TA નું શું થશે?
જ્યારે પણ નવું પગારપંચ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ભથ્થાઓમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. જો મોંઘવારી ભથ્થું ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવે છે, તો HRA દરોમાં પણ સુધારો કરવામાં આવશે. મુસાફરી ભથ્થું (TA) પણ સુધારી શકાય છે, પરંતુ આ પગારપંચની ભલામણો પર આધાર રાખે છે. જો આપણે ધારીએ કે કોઈ કર્મચારી હાલમાં લેવલ 1 પદ ધરાવે છે પરંતુ તે શહેર X માં પણ પોસ્ટેડ છે, તો તેમનો HRA વર્તમાન દરના 27% હશે (જે સુધારા પછી બદલાઈ શકે છે). મુસાફરી ભથ્થું ઉચ્ચ TPTA શહેર પર આધારિત હશે. જો કે, જો આ યથાવત રહે તો પણ, 27% પર કુલ HRA ₹9,331 થશે, અને TA ₹1,350 થશે.
તો કુલ પગાર કેટલો થશે?
આઠમાં પગાર પંચમાં કુલ પગાર એટલે કે નેટ સેલેરી કેટલી હશે, તેનો અંદાજ પણ બધા ભથ્થા અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને જોડી લગાવી શકાય છે. પરંતુ હજુ મોંઘવારી ભથ્થાને સામેલ કરવું બરાબર નથી, તે માટે પહેલા પગાર પંચની ભલામણો પર ધ્યાન આપવું પડશે. પરંતુ જો મોંઘવારી ભથ્થાને શૂન્ય માની લઈએ અને લેવલ-1 પે-ગ્રેડ 1800 પર ગણતરી કરીએ તો પગાર કંઈક આવી રીતે બનશે.
|Your Pay Level
|Basic Pay
|Revised Basic Pay ( with fitment factor)
|DA ( Dearness Allowance)
|HRA (Hourse Rent Allowance)
|TA (Travelling Allowance)
|Other Allowances/Incomes (if any)
|
0
|NPS Contribution
|CGHS Contribution
|Income Tax (New Regime FY:2025-26)
(approx) per annum
|(approx)
|Other Deductions (if any)
|
0
