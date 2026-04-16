Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia8th Pay Commission Update: 6% ઈન્ક્રીમેન્ટ, DA પર 30 દિવસનું જો બોનસ મળે તો કેટલો વધે પગાર? સમજો ગણતરી

8th Pay Commission Update: 6% ઈન્ક્રીમેન્ટ, DA પર 30 દિવસનું જો બોનસ મળે તો કેટલો વધે પગાર? સમજો ગણતરી

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ આગળ કર્મચારી યુનિયનો દ્વારા અનેક માંગણીઓ રજૂ કરાઈ છે. જો આ માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવે તો કર્મચારીઓને ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 16, 2026, 10:09 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission Update: 6% ઈન્ક્રીમેન્ટ, DA પર 30 દિવસનું જો બોનસ મળે તો કેટલો વધે પગાર? સમજો ગણતરી

આઠમું પગાર પંચ તો ક્યારનું બની ગયું છે પરંતુ હજુ સુધી તે લાગુ થઈ શક્યું નથી. કમિટીને પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય અપાયો છે. ત્યારબાદ તે લાગૂ થઈ શકે છે. એવું કહેવાય છે કે તે 2027ના માર્ચ કે એપ્રિલથી લાગૂ થઈ શકે. જો કે તે 2026થી પ્રભાવી ગણાશે. એટલે કે બાકીનું એરિયર મળશે. પગાર પંચની ભલામણો પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના અલગ અલગ સંગઠનો પણ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે સરકાર સામે કઈ માંગણીઓ રજૂ કરાઈ છે તે પણ જાણો. 

...તો વધી જશે બંપર પગાર!
આઠમાં પગાર પંચ સામે રજૂ કરાયેલી માંગણીઓ જો કેન્દ્ર સરકાર સ્વીકારી લે તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના પગારમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. નેશનલ કાઉન્સિલ-જેસીએમ સ્ટાફ સાઈડે પોતાનો અંતિમ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. આ પ્રસ્તાવો હેઠળ વધતી લિવિંગ કોસ્ટ અને ફેમિલી જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખતા હાઈ બેઝિક સેલરી, સારું પેન્શન અને સારા ભથ્થા પર ભાર મૂકાયો છે. જાણો શું છે આ પ્રસ્તાવમાં...

Add Zee News as a Preferred Source

મિનિમમ બેઝિક પગાર
નેશનલ કાઉન્સિલ-JCM સ્ટાફ સાઈડે પગાર પંચને એક મેમોરેન્ડમ (માંગણીઓની યાદી) સોંપી છે. જેમાં મિનિમમ બેઝિક પે 69000 કરવાની માંગણી છે. સમિતિએ 3.833નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પણ રાખવાનું સૂચન કર્યું છે તથા ડીએમાં 30 દિવસનું બોનસ એડ કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટને વર્તમાન 3 ટકાથી વધારીને 6 ટકા કરવાની પણ માંગણી છે. જો પંચે આ માંગણીઓ સ્વીકારી તો તમને શું શું ફાયદો થઈ શકે તે પણ જાણો. તમારી ઈનહેન્ડ સેલરી કેટલી વધી શકે?

અંદાજિત ઈનહેન્ડ સેલરી હાઈક ગણતરી
ઈકોનોમિક ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ જો 8માં પગાર પંચમાં મિનિમમ સેલરી 69000 કરવામાં આવે તો તમારા પગારમાં મોટો ઉછાળો આવશે. હાલ 7માં પગાર પંચમાં મિનિમમ બેઝિક સેલરી 18000 છે. એટલે કે ફક્ત બેઝિકમાં જ 51000 રૂપિયા મહિને વધી જાય. આ ગણતરી 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત છે. જેની માંગણી NC-JCM એ કરી છે. 

NC-JCMની માંગણી પ્રમાણે બધા લેવલનો બેઝિક પગાર 3.8333 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પ્રમાણે વધવો જોઈએ. લેવલ 2-3ના બેઝિક પગારમાં 61500 રૂપિયાનો વધારો થાય. એટલે કે પગાર 83200 રૂપિયા થઈ જાય. લેવલ 4-5ના બેઝિક પગારમાં 82800 રૂપિયાનો વધારો થાય. પગાર 112000 રૂપિયા થઈ જાય. 

ગ્રોસ પગાર કેટલો વધે?
બેઝિક પગાર ઉપરાંત મોંઘવારી ભથ્થું, ઘરભાડાભથ્થું, મુસાફરી ભથ્થું પણ બેઝિક પગાર ઉપર ગણાય છે. હાલ બેઝિક સેલરી 18000+ 53% DA 9,540 + HRA 27% 4,860 = 32400 રૂપિયા જેટલી છે. 

જો 69000 રૂપિયા બેઝિક સેલરી થાય તો બેઝિક  69,000 + 53% DA 36,570 + HRA 30% 20,700 = 126000 રૂપિયા જેટલો પગાર વધે. એટલે કે જો 69000વાળી માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો લેવલ 1 કર્મચારીનો બેઝિક પગાર સીધો 51000 રૂપિયા વધશે અને કુલ પગાર લગભગ 3 ગણો થઈ જાય. 

DA પર 30 દિવસનું બોનસ મળે તો કેટલો પગાર વધે?
જો બેઝિક 69000 થઈ જાય  અને તેના પર 30 દિવસનું ડીએ બોનસ મળે તો ઈનહેન્ડ સેલરીમાં પણ ફરક પડે. ચલો એવું માની લઈએ ક ડીએ 50 ટકા પહોંચી ગયો છે જેમ કે સાતમાં પગાર પંચમાં છે. જો મિનિમમ બેઝિક પગાર 69000 થઈ જાય તો 30 દિવસનું ડીએ બોનસ અત્યારની સરખામણીમાં 22500થી 24300 રૂપિયા વધુ મળશે. 

નેશનલ કાઉન્સિલ-JCM સ્ટાફ તરફથી શું થઈ છે અન્ય માંગણીઓ?

  • JCM સ્ટાફ સાઈડે આઠમાં પગાર પંચને ભલામણ કરી છે કે તે સાતમાં પગાર પંચના 18 લેવલને 7માં ફેરવી દે. 
  • ફેમિલી યુનિટની સંખ્યા 5થી વધારીને 7 કરવાની માંગણી છે. 
  • પગાર પંચ પાસે  માંગણી કરી છે કે 30 વર્ષની સેવામાં દરેક કર્મચારી માટે ઓછામાં ઓછું 5 પ્રમોશન સુનિશ્ચિત કરે. 
  • દર પાંચ વર્ષે પેન્શનમાં સંશોધન કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. 
  • ગ્રુપ સી માટે 1 કરોડ રૂપિયા અને ગ્રુપ બી માટે 1.5 કરોડ રૂપિયાનો 100 ટકા ગ્રુપ ઈન્શ્યુરન્સ કરાવવાની પણ માંગણી છે. 
  • ગ્રેચ્યુઈટી અંગે પણ પગાર પંચ સામે માંગણી રજૂ કરાઈ છે. આ ઉપરાંત પુરુષ કર્મચારીઓ માટે 45 દિવસના પેટર્નીટી લિવની પણ માંગણી છે. 
  • સમગ્ર સર્વિસ સમયમાં 60 દિવસની પેરેન્ટ કેર લીવની માંગણી કરાઈ છે. 
  • પગાર પંચને કહેવાયું છે કે મેટરનિટી લીવને વધારીને 240 દિવસ કરવામાં આવે જેમાં બે બાળકો સુધીની શરત લાગૂ ન હોય. 
  • પેન્શનના કમ્યુટેશન (એડવાન્સ પેમેન્ટ)ની સુવિધા 11 વર્ષ બાદ બહાલ કરવાની માંગણી છે. 
  • અસૈનિક કર્મચારીઓ માટે પણ વન રેન્ક વન પેન્શન લાગૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. 

પગાર હાઈક ક્યારથી ગણાય?
સાતમું પગાર પંચ 2016માં લાગૂ થયું હતું. આવામાં આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થાય તે નક્કી છે. એટલે ભલે આઠમું પગાર પંચ સંપૂર્ણ રીતે લાગૂ થવામાં 2 વર્ષ વધુ લાગી જાય પરંતુ પગાર અને પેન્શનનો વધારો 1 જાન્યુઆરી 2026થી જ કાઉન્ટ થશે. 

મોંઘવારી ભથ્થાનું શું થશે?
નવું પગાર પંચ લાગૂ થવા સુધી મોંઘવારી ભથ્થું બેઝિક પેના ટકાવારી તરીકે ગણતરી થતું રહેશે. તેને દર 6 મહિને જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં રિવાઈઝ કરાય છે. તેનો અર્થ એ થયો કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થાય ત્યાં સુધી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું મળતું રહેશ. પંચની  ભલામણો લાગૂ થાય ત્યારબાદ વર્તમાન ડીએને બેઝિક પેમાં મર્જ કરાશે. એટલે કે હાલ જે 58 ટકા ડીએ મળે છે તે ઝીરો થઈ જશે. 

ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉલ્લેખ કેમ
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક ખુબ જ જરૂરી ગુણોત્તર છે જેની સાથે વર્તમાન બેઝિક સેલરી ગુણીએ તો બેઝિકમાં કેટલો પગાર વધે તે ખ્યાલ આવે છે. વર્તમાન સમયમાં લેવલ 1 કર્મચારીઓનો મંથલી બેઝિક પગાર 18000 રૂપિયા. જ્યારે લેવલ 2ના કર્મચારીઓનો 19900 રૂપિયા છે. દાખલા તરીકે જો બેજિક પગાર 10000 રૂપિયા ગણીએ તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંદાજિત 2.57 રાખતા નવો બેઝિક પગાર 10000x 2.57 એટલે કે 25700 રૂપિયા થાય. એટલે કે બેઝિક પગાર 25700 રૂપિયા વધીને કુલ અમાઉન્ટ 25700 થાય. 

ભથ્થાની બાદબાકી થઈ શકે?
આઠમું પગાર પંચ વર્તમાન બોનસ સ્કીમ સિહત તમામ પ્રકારના ભથ્થાની પણ સમીક્ષા કરશે. આ પંચ ભથ્થાઓની ઉપયોગિતા ચેક કરશે. જો જરૂર પડશે તો કેટલાક બિનજરૂરી ભથ્થાને હટાવી પણ શકે છે અથવા તો મર્જ કરવું પડશે. જો આમ થયું તો મુસાફરી ભથ્થું, સ્પેશિયલ ડ્યૂટી ભથ્થું, નાના પ્રાદેશિક ભથ્થા, જૂના વિભાગીય ભથ્થા વગેરે ખતમ કે મર્જ થઈ શકે છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
8th Pay Commissiongovernment employeescentral governmentSalary Hike

Trending news