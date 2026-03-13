આઠમું પગાર પંચ: ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી લઈને જૂની પેન્શન યોજના, ઈન્ક્રીમેન્ટ, લીવ એન્કેશમેન્ટ...જાણો એક એક અપડેટ
8th pay commission Latest Update: આઠમાં પગાર પંચ એક મહત્વનું અપડેટ આવ્યું છે. ટ્રેડ યુનિયન સંગઠન ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) એ આઠમાં પગાર પંચ સમક્ષ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સહિત કઈ માંગણીઓ રજુ કરી છે તેના વિશે વિસ્તારથી જાણો.
- AITUC એ આઠમાં પગાર પંચ સમક્ષ 12 જેટલી માંગણીઓ રજૂ કરી છે.
- જેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, OPS સહિત અનેક મુદ્દાઓનો સમાવેશ છે.
- AITUC એટલે કે ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ એક અગ્રેસર ટ્રેડ યુનિયન સંગઠન છે.
આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે દેશના અગ્રેસર ટ્રેડ યુનિયન સંગઠન ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) આઠમાં પગાર પંચના અધ્યક્ષ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને પત્ર લખીને કર્મચારીઓના હિતો સંલગ્ન 12 જેટલી માંગણી રજુ કરી છે. જેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.0, ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ (OPS)ને બહાલ કરવાની અને વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ બમણું કરવા જેવા સૂચનો આપ્યા છે. આ માંગણીઓ વિશે ખાસ જાણો.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
કર્મચારીઓના પગાર વધારામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ખુબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. AITUCની જે સૌથી પ્રમુખ માંગણી છે તે મુજબ આઠમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ઓછામાં ઓછું 3.0 રાખવાની માંગણી કરી છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એવો ગુણાંક છે જેના આધારે કર્મચારીઓના વર્તમાન પગાર સ્ટ્રક્ચરને નવા સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરવવામાં આવે છે. યુનિયનનું માનવું છે કે 3.0નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ થવાથી કર્મચારીઓના પગારમાં સારો એવો વધારો થશે અને તેમની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકશે.
ફેમિલી યુનિટ વધારવાનો પ્રસ્તાવ
એનડીટીવીના એક રિપોર્ટ મુજબ પગાર નિર્ધારણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ફેમિલી યુનિટને વધારવાની પણ માંગણી કરવામાં આવી છે. સાતમાં પગાર પંચમાં પરિવાર એ ત્રણ સભ્યો (પતિ, પત્ની અને બે બાળકો) પર આધારિત હતો. AITUCએ તેને વધારીને પાંચ સભ્યોવાળું યુનિટ ગણવાનું સૂચન આપ્યું છે. જેમાં માતા પિતાને પણ સામેલ કરવામાં આવે. તેનાથી કર્મચારીઓની વધતી જવાબદારીઓને સપોર્ટ મળી શકશે.
વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ
હાલ સાતમાં પગાર પંચમાં તમાં 18 પે લેવલના કર્મચારીઓને દર વર્ષે તેમના બેઝિક પગારના 3 ટકા ઈન્ક્રીમેન્ટ મળે છે. AITUCનો એવો તર્ક છે કે વધતી મોંઘવારી અને જીવનસ્તર જોતા આઠમાં પગાર પંચમાં તેને વધારીને ઓછામાં ઓછું 6 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવે.
લઘુત્તમ અને મહત્તમ વેતનનો રેશિયો
યુનિયને પગાર સ્ટ્રક્ચરમાં સમાનતા લાવવા પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે લઘુત્તમ અને મહત્તમ પગારનો ગુણોત્તર 1: 10 હોવો જોઈએ. હાલ સાતમા પગાર પંચમાં આ ગુણોત્તર 1:14 છે. જ્યાં લઘુત્તમ વેતન 18000 રૂપિયા અને મહત્તમ વેતન 250000 રૂપિયા છે. AITUCનું માનવું છે કે ગુણોત્તર ઓછો હોવાથી પગારમાં અસમાનતા ઘટશે.
OPS બહાલ કરવાની માંગણી
AITUCએ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)ને બંધ કરવાની માંગણી કરી છે અને જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરીથી લાગૂ કરવા પર ભાર મૂક્યો છે. આ ઉપરાંત દર પાંચ વર્ષે પેન્શનમાં 5 ટકા વધારાનું પણ સૂચન આપ્યું છે.
પેન્શન કમ્યુટેશન બહાલીનો સમયગાળો
હાલ પેન્શનના કમ્યુટેશન (અગાઉથી ચૂકવણી) બાદ તે રકમને 15 વર્ષમાં બહાલ કરવામાં આવે છે. AITUCએ આ સમયગાળો ઘટાડીને 11થી 12 વર્ષ કરવાની માંગણી કરી છે. જેનાથી પેન્શનર્સને જલદી પૂરું પેન્શન મળવાનું શરૂ થઈ શકે.
લીવ એનકેશમેન્ટ
રિટાયરમેન્ટ સમય મળતી લીવ એનકેશમેન્ટની મહત્તમ મર્યાદા 300 દિવસથી વધારીને 450 દિવસ કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરાયો છે. જેનાથી કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ બાદ પણ એક મોટી રકમ એક ઝટકે મળી શકે.
કરિયરમાં 5 પ્રમોશનની ગેરંટી
સરકારી નોકરીમાં 30 વર્ષના કરિયર દરમિયાન કર્મચારીઓને ઓછામાં ઓછા 5 પ્રમોશન મળવા જોઈએ એવી માંગણી છે. યુનિયનનું કહેવું છે કે વર્તમાન વ્યવસ્થામાં કર્મચારીઓ લાંબા સમય સુધી એક જ પદ પર અટકેલા રહે છે. જેનાથી કરિયરમાં વિકાસ અટકે છે.
જોખમ ભથ્થું, તબીબી સુવિધા અને રજાઓમાં વધારો
AITUCએ વધારાની સુવિધાઓ તરીકે રિસ્ક અને હાર્ડશીપ અલાઉન્સ વધારવા, કેશલેસ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, મહિલાઓ માટે મેન્સ્ટ્રુઅલ લીવ અને પિતૃત્વ રજા આપવાની માંગણી કરી છે.
રેલવે, CAPF અને ડિફેન્સ કર્મીઓ માટે ખાસ વળતર
રેલવે, કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળ (CAPF) અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રના સિવિલ કર્મચારીઓ માટે અલગથી વધેલું વળતર આપવાની માંગણી કરાઈ છે. પ્રસ્તાવ મુજબ ડ્યૂટી દરમિયાન મોત થાય તો 2 કરોડ રૂપિયા, મોટા અકસ્માત પર 1.5 કરોડ રૂપિયા અને નાના અકસ્માતો પર 10થી 25 લાખ રૂપિયા સુધીના વળતરની માંગણી છે.
કોન્ટ્રાક્ટ જોબ અને આઉટસોર્સિંગ
AITUCએ કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓમાં કોન્ટ્રાક્ટ જોબ, આઉટસોર્સિંગ અને લેટરલ એન્ટ્રીનો વિરોધ જતાવ્યો છે. આ સાથે જ સરકારમાં લગભગ 15 લાખ ખાલી જગ્યાઓને નિયમિત ભરતી દ્વારા જેમ બને તેમ જલદી ભરવાની માંગણી કરી છે. જેથી કરીને રોજગારની તકો વધી શકે અને કર્મચારીઓને નોકરીની સુરક્ષા મળે.
બોનસની મર્યાદા
પ્રોડડક્ટિવિટી લિંક્ડ બોનસ (PLB)ને કર્મચારીઓની વાસ્તવિક બેઝિક સેલરી બરાબર કરવાની માંગણી કરાઈ છે. હાલ આ બોનસ મહત્તમ 30 દિવસ માટે 7000 રૂપિયા સુધી મર્યાદિત છે. AITUCએ મર્યાદા હટાવવા અને તેને ઓછામાં ઓછું 18000 રૂપિયા કે 30 દિવસના મૂળ પગાર બરાબર કરવાનું સૂચન આપ્યું છે.
