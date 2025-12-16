8th Pay Commission: પગાર, ભથ્થા, બોનસ...લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે શું-શું નક્કી કરશે આઠમું પગાર પંચ?
8th Pay Commission Latest Updates: આઠમાં પગાર પંચ પર અત્યાર સુધી સરકારે શું શું સ્પષ્ટતા કરી છે...કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓએ વિગતો જાણવી ખુબ જરૂરી છે. જાણો વિગતો.
આઠમાં પગાર પંચ વિશે કેન્દ્ર સરકારે ઘણી ખરી સ્પષ્ટતા કરી નાખી છે. જેમ કે DA-DR નું બેઝિક પે એટલે કે મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ રજૂ થવાનો નથી, તેના લાગૂ થવાની તારીખ, વિલંબ થાય તો એરિયરનું શું....વગેરે આ સિવાય પણ ઘણી જાણકારીઓ સામે આવી છે. જો કે હજુ પણ આઠમાં પગાર પંચ વિશે ઘણું બધુ સર્ચ થઈ રહ્યું છે. સંસદના વર્તમાન શિયાળુ સત્રમાં સરકારે અનેક સવાલોના જવાબ આપ્યા છે. જેનેલઈને સરકારે સદનના પટલ પર આઠમાં પગાર પંચનો દસ્તાવેજ 'ગેઝેટ' પણ રજૂ કર્યો છે. નોટિફાય કરાયેલો આ ગેઝેટ મુખ્યત્વે આઠમાં પગાર પંચ પર સરકારની અધિસૂચના છે. જેમાં પંચની રૂપરેખા અને કામકાજ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે.
આઠમાં પગાર પંચના દાયરામાં કોણ કોણ?
કેન્દ્ર સરકારે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ નોટિફિકેશન બહાર પાડીને આઠમાં પગાર પંચની રચનાનો નિર્ણય લીધો. પંચના અધ્યક્ષ જસ્ટિસ રંજન પ્રકાશ દેસાઈને બનાવવામાં આવ્યા. જ્યારે પ્રો. પુલક ઘોષે સભ્ય (પાર્ટ ટાઈમ) અને પંકજ જૈનને સભ્ય-સચિવ બનાવવામાં આવ્યા. આ ગેઝેટ દ્વારા સરકારે સંસદમાં જણાવ્યું છે કે આઠમું પગાર પંચ, સરકારના કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થા, પેન્શન અને બીજી સુવિધાઓની સમીક્ષા કરીને ભલામણો કરશે. જેમાં ઔદ્યોગિક- બિન ઔદ્યોગિક કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, અખિલ ભારતીય સેવાઓ, સિક્યુરિટી ફોર્સિસ, કેન્દ્ર શાસિત ક્ષેત્રોના કર્માચારીઓ, CAG, સંસદ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા નિયમનકારી સંસ્થાઓ (RBI સિવાય), સુપ્રીમ કોર્ટ-હાઈકોર્ટના કર્મચારીઓ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ગૌણ અદાલતોના ન્યાયિક અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ સામેલ છે.
આઠમું પગાર પંચ શું શું કરશે? (Terms of Reference)
- કેન્દ્રએ પંચને કહ્યું છે કે તેઓ તમામ પાત્ર શ્રેણીઓના કર્મચારીઓના પગાર-ભથ્થા, અન્ય રોકડ કે વસ્તુ રૂપી સુવિધાઓની સમીક્ષા કરે અને જરૂરી ફેરફાર સૂચવે.
- સરકારી સેવામાં સારી પ્રતિભા આવે, કામકાજમાં દક્ષતા, જવાબદેહી અને જવાબદારી વધે- એ લક્ષ્ય સાથે પે સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવાનું છે.
-બોનસની વર્તમાન યોજનાઓને પરખીને એ સૂચવવાનું છે કે સારું પ્રદર્શન અને પ્રોડક્ટિવિટીને કેવી રીતે, કયા સિદ્ધાંતો અને માપદંડો પર ઈનામ આપવામાં આવે.
- આઠમાં પગાર પંચે ડીએ એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થા સહિત તમામ ભથ્થા અને તેમની શરતોની સમીક્ષા કરીને તેમને તર્કસંગત અને સરળ બનાવવા માટેની ભલામણ કરવાની છે.
- નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)ના દાયરામાં આવતા અને દાયરા બહાર કર્મચારીઓ, બંને માટે મૃત્યુ-સહ-સેવાનિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુઈટી અને પેન્શનની સમીક્ષા કરીને સૂચનો આપવાના છે.
કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે
પંચે દેશની આર્થિક સ્થિતિ જોઈને સૂચનો રજૂ કરવાના રહેશે. આ સાથે જ રાજકોષીય અનુશાસન પણ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત એ પણ ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે કે વિકાસ અને કલ્યાણ યોજનાઓ માટે પૂરતા સંસાધન જળવાઈ રહે, નોન કન્ટ્રીબ્યુટરી પેન્શન યોજનાઓનો ખર્ચો કેટલો છે અને રાજ્યોની નાણાકીય સ્થિતિ પર આ ભલામણોની શું અસર પડશે, કારણ કે મોટાભાગના રાજ્યો કેન્દ્ર સરકારના પગાર પંચની ભલામણો અપનાવતા હોય છે. ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રોની હાલની પગાર સુવિધાઓ ઉપર પણ નજર રાખવાની રહેશે.
DA-DR મર્જર પર શું છે કેન્દ્રનું વલણ
રાજ્યસભામાં એ પ્રશ્ન પણ પૂછવામાં આવ્યો હતો કે શું સરકાર હાલ મોંઘવારી ભથ્થું/ મોંઘવારી રાહત (DA-DR) ને મૂળ પગારમાં ભેળવીને તરત રાહત આપવા પર વિચાર કરી રહી છે તો સરકારે સ્પષ્ટતા કરી કે આવો કોઈ પણ પ્રસ્તાવ હાલ વિચારણા હેઠળ નથી. આ સાથે એ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું પેન્શન સંશોધન પર કોઈ પ્રસ્તાવ નથી તો જવાબ મળ્યો કે આઠમાં પગાર પંચની સાથે સાથે ભથ્થા અને પેન્શન સંલગ્ન મુદ્દાઓ ઉપર પણ ભલામણો રજૂ કરાશે એટલે કે પેન્શન સંપૂર્ણ રીતે દાયરાની બહાર નથી.
આઠમાં પગાર પંચની સમયમર્યાદા શું છે
પંચ પોતાની પદ્ધતિ પોતાની જાતે નક્કી કરશે, અને જરૂર પડશે તો સલાહકાર, વિશેષજ્ઞ અને સંસ્થાગત કન્સલ્ટન્ટ રાખી શકશે. મંત્રાલય-વિભાગોએ જરૂરી દસ્તાવેજ અને સૂચના ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે અને એવી આશા વ્યક્ત કરાઈ છે કે રાજ્ય સરકારો અને કર્મચારી સંગઠન પૂરો સહયોગ આપશે. પંચનું મુખ્યાલય દિલ્હી છે અને તેણે 18 મહિનાની અંદર પોતાનો રિપોર્ટ આપવાનો છે. જરૂર પડ્યે પંચ વચગાળાનો રિપોર્ટ પણ મોકલી શકે છે.
