/8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે અત્યંત મહત્વના સમાચાર, ક્યારથી મળશે વધેલો પગાર અને પેન્શન?

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ અંગે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ ખુબ જ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેની નાનામાં નાની અપડેટ અંગે જાણવામાં પણ તેઓ રસ ધરાવે છે. કર્મચારીઓમાં એ વાત વિશે ઉત્સુકતા રહેતી હોય છે કે તેમનો પગાર કેટલો વધશે અને વધેલો પગાર ક્યારથી મળવાનો શરૂ થશે? હવે આ વિશે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ખાસ જાણો.
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આઠમાં પગાર પંચની રચનાને છ મહિના કરતા વધુ સમય થઈ ગયો. જેમ જેમ પગાર પંચની બેઠક અને કન્સલ્ટન્સીનો દૌર આગળ વધી રહ્યો છે તેમ તેમ લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના મનમાં એ સવાલ વારંવાર ઉઠી રહ્યો છે કે તેમની રિવાઈઝ સેલેરી અને પેન્શન ક્યારથી લાગૂ થશે? આ સવાલ એટલા માટે પણ ઉત્સુકતા સાથે ઉઠી રહ્યો છે કારણ કે દેશભરમાં ચાલી રહેલી આઠમાં પગાર પંચની ચર્ચા દરમિયાન કર્મચારી યુનિયન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, મિનિમમ પેન્શન, પેન્શન સંશોધન, ડીએ (DA)ના મર્જર અને સેલરી રી સ્ટ્રક્ચરિંગ જેવી માંગણી પૂરજોશમાં ઉઠી રહી છે.
બીજી બાજુ પેટ્રોલ-ડીઝલ, એલપીજી ગેસ, દૂધ, શાકભાજી અને ખાદ્ય તેલો જેવી રોજબરોજની ચીજોએ ઘરનું બજેટ બગાડ્યું છે. તેનાથી સેલરી રિવાઈઝ કરવાની રાહ જોતા કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ પર દબાણ વધ્યું છે. હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે રિવાઈઝ સેલરી અને પેન્શન લાગૂ થવાના સમય અંગે મોટી જાણકારી સામે આવી છે. ઓલ ઈન્ડિયા એનીએસ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન અને નેશનલ મિશન ફોર ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડો. મનજીત સિંહ પટેલે આશા વ્યક્ત કરી છે કે પંચની ભલામણો લાગૂ થવાની સંભવિત સમયમર્યાદા એપ્રિલ 2027 નજરે ચડી રહી છે.
ઓક્ટોબર 2025માં આઠમાં પગાર પંચની રચના
સરકાર તરફથી ઓક્ટોબર 2025માં આઠમાં પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ નવેમ્બર 2025માં એક નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું. જેમાં પંચને અંતિમ રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો. જો નવેમ્બરથી 18 મહિનાનો હિસાબ લગાવવામાં આવે તો સમયમર્યાદા એપ્રિલ કે મે 2027ની આસપાસ હોય છે. પગાર પંચના કામ કરવાના તરીકાને જોતા શક્ય છે કે પંચ નિર્ધારિત સમયમર્યાદાથી થોડું વહેલું કામ પૂરું કરી શકે છે. જો આમ થયું તો કર્મચારીઓને એપ્રિલ 2027ની આસપાસ નવા પગાર પંચ હેઠળ વધેલો પગાર મળવાનો શરૂ થઈ જશે.
મોંઘવારીએ ઘરેલુ બજેટને પ્રભાવિત કર્યો
જાણકારોનું માનવું છે કે એપ્રિલનો મહિનો એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે દેશમાં આ સમયે નવું ફાઈનાન્શિયલ યર શરૂ થાય છે. જો કે પ્રશાસનિક પ્રક્રિયાને પગલે આ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થામાં એકથી બે મહિનાની સંભાવના હંમેશા રહેતી હોય છે. જેના પર દેશના કર્મચારીઓની નજર એટલા માટે પણ ટકેલી છે કારણ કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં મોંઘવારીએ ઘરેલુ બજેટને ખુબ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કર્યું છે. હાલના દિવસોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રાંધણ ગેસ ઉપરાંત રાશન, પેક્જ્ડ ફૂડ, અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટમાં પણ ભારે ઉછાળો આવ્યો છે.
5 વર્ષમાં પગાર વધારવાની માંગણી
કર્મચારી યુનિયનોનું કહેવું છે કે દર છ મહિને મળતું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) તત્કાળ તો રાહત આપે છે પરંતુ તે જીવન નિર્વાહના વધતા ખર્ચાની સંપૂર્ણ રીતે ભરપાઈ કરી શકતું નથી. આ કારણસર કર્મચારી સંગઠન આ વખતે વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, બેઝિક પેમાં ડીએને મર્જ કરવા અને પગાર રિવાઈઝના ટાઈમને 10ની જગ્યાએ 5 વર્ષ કરવાની માંગણી કરી રહ્યા છે. પગાર પંચે ભલામણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા કર્મચારી યુનિયનો અને સ્ટાફ પ્રતિનિધિઓ સાથે વાતચીતની પ્રોસેસ તેજ કરી છે.
આગામી બેઠક શ્રીનગર અને લદાખમાં થઈ શકે
દિલ્હીમાં એપ્રિલના અંતમાં બેઠકોનો દોર ચાલ્યો. જેમાં પગાર વધારો, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, અલાઉન્સ, અને જૂનું પેન્શન (OPS) જેવી માંગણીઓને લઈને વાતચીત થઈ. ત્યારબાદ બેઠકોનો આગામી તબક્કો હૈદરાબાદમાં પૂરો થયો. હવે આગામી બેઠક શ્રીનગર અને લદાખમાં થવાની છે. આ બધા વચ્ચે કેબિનેટ સચિવ ટીવી સોમનાથનની અધ્યક્ષતામાં NCJCMની 49મી બેઠક પણ થઈ. તેમાં પણ કર્મચારીઓના પ્રમોશન અને આઉટસોર્સિંગ વગેરેને લઈને વાતચીત થઈ.
કર્મચારીઓ માટે કેમ ખાસ છે આઠમું પગાર પંચ
દેશમાં દર 10 વર્ષે એક નવા પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. જેમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના બેઝિક પે, ભથ્થા, પેન્શન અને રિટાયરમેન્ટ બાદ મળનારા બેનિફિટની નવેસરથી સમીક્ષા થાય છે. આ વખતે લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે નવું પગાર પંચ માત્ર રૂટિન પગાર વધારો નહીં પરંતુ તેમના માટે સતત વધતી મોંઘવારી વચ્ચે મોટા આર્થિક સુરક્ષા કવચ તરીકે છે. આ કારણસર પગાર પંચની બેઠકથી જેમ જેમ નવા અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે તેમ તેમ કર્મચારીઓમાં તેને લાગૂ થવાની તારીખ અંગે ઉત્સુકતા અને રસ વધી રહ્યો છે.