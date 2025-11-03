Prev
8th Pay Commission: તો આ કારણે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું થઈ જાય છે 'ઝીરો (0)?' જાણો તેની ગણતરી

Government employees: દર વખતે જ્યારે નવું પગાર પંચ લાગુ થાય છે, ત્યારે ડીએનો "શૂન્ય" દરજ્જો નુકસાનનો સંકેત નથી, પરંતુ એક નવી શરૂઆતનું પ્રતીક છે. તે દર્શાવે છે કે અગાઉના તમામ ફુગાવાને પગારમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:13 PM IST

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે દર વખતે જ્યારે નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે તો મોંઘવારી ભથ્થું  (DA) અચાનક 0% કેમ થઈ જાય છે? વર્ષોની મહેનતથી વધેલું ડીએ એક ઝટકામાં શૂન્ય પર કેમ આવી જાય છે? હકીકતમાં તેની પાછળ એક લોજિક છે- અને થોડું ગણિત પણ. આઠમું પગાર પંચ આવતા પહેલા તે સમજવું જરૂરી છે કે કેમ ડીએ રીસેટ થાય છે અને તેનાથી કર્મચારીઓના પગાર પર શું અસર પડે છે.

DA આખરે શું છે અને કેમ આપવામાં આવે છે?
સરળ ભાષામાં કરીએ તો તે વધારાની રકમ છે જે સરકાર પોતાના કર્મચારીઓને આપે છે જેથી મોંઘવારીથી થનાર નુકસાનની ભરપાઈ થઈ શકે.

જ્યારે પણ બજારમાં કિંમતો વધે છે તો તમારી ખરીદ ક્ષમતા ઘટે છે- એટલે કે જે વસ્તુ તમે 100 રૂપિયામાં ખરીદતા હતા, તે હવે 120 રૂપિયામાં મળે છે.

તેવામાં સરકાર DA વધારી આ તફાવતને ઘટાડે છે, જેથી કર્મચારીઓની નેટ આવક પર મોંઘવારીની અસર ન પડે.

દર છ મહિને કેમ DAમાં ફેરફાર થાય છે?
મોંઘવારી ભથ્થાની ગણના AICPI (All India Consumer Price Index) ના આધારે થાય છે.

લેબર બ્યુરો દર મહિને તેનો ડેટા જારી કરે છે અને દર છ મહિને (જાન્યુઆરી અને જુલાઈ) માં સરકાર તે ડેટાના એવરેજ પ્રમાણે DA નો નવો દર જાહેર કરે છે.

જેમ કે
જાન્યુઆરી 2025મા DA હતું 55%
જુલાઈ 2025 માં વધારી 58%
અને હવે જાન્યુઆરી 2026 માટે તે 60 ટકા પહોંચવાનું અનુમાન છે.

હવે સવાલ તે થાય છે કે જ્યારે આઠમું પગાર પંચ આવશે તો આ DA જે એટલું વધી ગયું છે, તે 2 પર કેમ રીસેટ થઈ જશે?

કેમ શૂન્ય થઈ જાય છે મોંઘવારી ભથ્થું?
આ સમજવા માટે એક સિંપલ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો-

“DA નો મતલબ છે કે તમારા જૂના પગારમાં મોંઘવારીનો સરવાળો

જ્યારે તમારા નવા પગારમાં મોંઘવારીને સામેલ કરવામાં આવે છે તો અલગથી ડીએ આપવાની જરૂર રહેતી નથી.

જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે, ત્યારે તે સમયની બધી મોંઘવારીની અસર (Inflation Impact) ને પહેલાથી જ નવા Basic Pay માં સામેલ કરી લેવામાં આવે છે.

આ કારણ છે કે તે સમયે DA “Zero” જાહેર કરવામાં આવે છે.

એટલે કે જે નવો પગાર નક્કી થયો છે, તેમાં જૂનું ડીએ પહેલાથી જોડાયેલું હોય છે.

ચાલો એક ઉદાહરણ દ્વારા સમગ્ર ગણિત સમજીએ.

ધારો કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹40,000 છે, અને તેને 46% મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મળે છે.

તો તેનો કુલ DA આ પ્રમાણે થશે:

₹40,000 × 46% = ₹18,400
હવે, જો 8મું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે અને સરકાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 પર સેટ કરે,

નવો મૂળ પગાર આ પ્રમાણે થશે:

₹40,000 × 2.57 = ₹1,02,800
નોંધ: આ નવા પગારમાં પહેલાથી જ ફુગાવાની સંપૂર્ણ અસર શામેલ છે.

તેથી, જ્યારે 8મા પગાર પંચનું નવું પગાર માળખું લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે DA "0%" થી શરૂ થાય છે.

આ પછી, જ્યારે આગામી મહિનાઓમાં નવો AICPI ડેટા બહાર પાડવામાં આવે છે, ત્યારે DA ફરીથી તે મુજબ વધવાનું શરૂ થાય છે.

દરેક પગાર પંચ સાથે આવું જ બન્યું છે. જો તમે ભૂતકાળના પગાર પંચો પર નજર નાખો, તો આ વલણ દર વખતે પુનરાવર્તિત થયું છે

જેમ કે
પાંચમા પગાર પંચ દરમિયાન DA 151% હતું → નવા સ્કેલ પછી 0% થયું.
છઠ્ઠા પગાર પંચ દરમિયાન DA 115% હતું → ફરીથી સેટ કરવામાં આવ્યો અને 0% થી શરૂ કરવામાં આવ્યો.
7મા પગાર પંચ (2016) દરમિયાન DA 125% હતું → ફરીથી સેટ કરવામાં આવ્યું અને પછી ધીમે ધીમે ફરી વધારવામાં આવ્યું.

આઠમાં પગાર પંચ સમયે પણ આમ થશે.
સાતમાં પગાર પંચનું ડીએ જે જાન્યુઆરી 2026 સુધી લગભગ 59 કે 60 ટકા રહેશે તો તે નવું પે-સ્ટ્રક્ચર લાગૂ થવાની સાથે શૂન્ય પર રીસેટ થઈ જશે.

8મા પગાર પંચ પછી DA કેવી રીતે વધશે?

જ્યારે નવું પગાર માળખું લાગુ થશે, ત્યારે લેબર બ્યુરો ફરીથી નવા CPI આધાર વર્ષ (કદાચ 2021 અથવા 2026) ના આધારે ડેટા જાહેર કરશે.

નવા ડેટા સાથે, મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી ફરી શરૂ થશે -
અને દર છ મહિને સરકાર તે મુજબ DA વધારશે.

આ રીતે, DA ફરી એકવાર ધીમે ધીમે વધશે - 0%, 3%, 6%, 9%, 12%...

અને આગામી 10 વર્ષમાં ફરીથી એ જ પરિસ્થિતિ ઊભી થશે - જ્યારે 9મું પગાર પંચ લાગુ થશે, ત્યારે આ DA "0" પર પાછું આવશે.

કર્મચારીઓને શું નુકસાન થશે?

ટેકનિકલી, ના.

કારણ કે તમે અત્યાર સુધી અલગથી મેળવતા હતા તે DA હવે તમારા મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવ્યું છે.

આનો ફાયદો એ છે કે તમારા અન્ય ભથ્થાં, જેમ કે HRA, TA અને પેન્શન, તે મુજબ વધે છે.

આનો અર્થ એ છે કે તમારો ચોખ્ખો પગાર ઘટતો નથી, પરંતુ મૂળભૂત પગાર માળખું મજબૂત બને છે.

સરકાર માટે શું ફાયદા છે?

સરકાર માટે, DA રીસેટનો અર્થ છે:

નવા મૂળ સ્તરથી ફુગાવા સંબંધિત ડેટાને ટ્રેક કરવો.

આ ભવિષ્યમાં ભથ્થાંની પારદર્શક અને સચોટ ગણતરી સુનિશ્ચિત કરે છે.

વધુમાં, નવા કમિશન પછી, બધા કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર સમાન પ્રમાણમાં ગોઠવવામાં આવે છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભૂમિકા
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ સૂત્ર છે જે જૂના અને નવા પગારને જોડે છે.

7મા પગાર પંચમાં, તે 2.57 પર નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

8મા પગાર પંચમાં, તે 1.92 અને 2.05 ની વચ્ચે હોવાનો અંદાજ છે.

આ પરિબળ નક્કી કરશે કે નવા મૂળ પગારમાં જૂના DAનો કેટલો ભાગ સમાવવામાં આવશે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલું ઊંચું હશે, નવો પગાર તેટલો જ ઊંચો હશે - અને DA રીસેટ પણ તેટલી જ ઝડપથી થશે.

Conclusion
દરેક નવું પગાર પંચ જ્યારે લાગૂ થાય છે તો મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય થવું કોઈ નુકસાનનો સંકેત નહીં પરંતુ નવી શરૂઆતનું પ્રતીક હોય છે. તે જણાવે છે કે અત્યાર સુધીની બધી મોંઘવારીને નવા પગારમાં સામેલ કરી લેવામાં આવી છે. હવે નવા સમયમાં ફરીથી મોંઘવારી સાથે તાલમેલ બેસાડવાની શરૂઆત થાય છે. તેથી જ્યારે જાન્યુઆરી 2026થી આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે તો ડીએનું “0%” પર આવવું હકીકતમાં તમારા નવા સેલેરી સ્ટ્રક્ચરનું રીસેટ બટન દબાવવા જેવું હશે.

 

