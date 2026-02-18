Prev
સાવધાન! 8મા પગાર પંચના નામે છેતરપિંડી! જાણો સ્કેમર્સ કેવી રીતે સરકારી કર્મચારીઓને બનાવી રહ્યા છે ટાર્ગેટ

8th Pay Commission Fraud: દેશમાં સરકારી કર્મચારીઓને હવે એક નવા સાયબર ફ્રોડનો નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમાં 8મા પગાર પંચના આધારે પગાર વધારવાની ઓફર આપી રહ્યા છે. સ્કેમર્સ APK ફાઇલોની લિંક્સ સાથે WhatsApp મેસેજ મોકલે છે. આ ફાઇલો ઇન્સ્ટોલ કરવાથી તેમને કર્મચારીઓના ફોન અને બેન્ક ખાતાઓની એક્સેસ મળે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:01 PM IST
  • 8માં પગાર પંચના નામે સાયબર ઠગ સરકારી કર્મચારીઓના ખાતા કરી રહ્યા છે ખાલી 
  • વોટ્સએપ પર આવતી આ લિંક ખાલી કરી શકે છે તમારું એકાઉન્ટ
  • 8મા પગાર પંચના સ્કેમથી બચવા કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરી એડવાઈઝરી

સાવધાન! 8મા પગાર પંચના નામે છેતરપિંડી! જાણો સ્કેમર્સ કેવી રીતે સરકારી કર્મચારીઓને બનાવી રહ્યા છે ટાર્ગેટ

8th Pay Commission: હાલમાં સરકારી કર્મચારીઓ સાથે એક નવો અને ખતરનાક સાયબર ફ્રોડ થઈ રહ્યો છે. આ સ્કેમર્સ આખા ભારતમાં સરકારી કર્મચારીઓને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે. 8મા પગાર પંચ હેઠળ તેમના અંદાજિત પગાર વધારાની માહિતી આપવાની આડમાં તેમના બેન્ક ખાતાઓમાંથી રૂપિયા ઉપાડી લેવામાં આવી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરીને કર્મચારીઓને ચાલી રહેલા સાયબર ફ્રોડ વિશે ચેતવણી આપી છે અને તેનાથી કેવી રીતે બચવું તેની માહિતી આપી છે.

CyberdostI4C પરની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અનુસાર, ઘણા સરકારી કર્મચારીઓને WhatsApp મેસેજ મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાં તેમને APK ફાઇલ લિંક પર ક્લિક કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, કર્મચારીઓને 8મા CPC હેઠળ તેમના અંદાજિત સુધારેલા પગારની જાણ કરવામાં આવશે.

આ રીતે કર્મચારીઓ સાથે કરે છે છેતરપિંડી
8મું પગાર પંચ 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે જરૂરી છે. 8મા પગાર પંચ કર્મચારીઓ અન પેન્શનરોની ઈનકમ, રિટાયરમેન્ટ સિક્યોરિટી અને ખરીદ શક્તિ પર અસર કરે છે. CyberdostI4C સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અનુસાર, "સરકારી કર્મચારીઓને WhatsApp પર મેસેજ દ્વારા એક લિંક પર ક્લિક કરવા અને એક APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે, જે તેમને 8મા પગાર પંચ હેઠળ તેમના અંદાજિત પગાર વધારા પ્રદાન કરવાનો દાવો કરે છે. એકવાર APK ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય, પછી તેમના મોબાઇલ ફોનની એક્સેસ સીધી છેતરપિંડી કરનારાઓ પાસે જાય છે."

સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ અનુસાર, સરકારી કર્મચારીઓને WhatsApp પર મેસેજ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં 8મા પગાર પંચ હેઠળ તેમના પગારની ગણતરી કરવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો કે, આ મેસેજ નકલી છે અને યુઝર્સને APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાનું કહે છે. એકવાર APK ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય પછી, સ્કેમર્સ કર્મચારીના મોબાઇલ ફોનમાં પ્રવેશ મેળવે છે. ત્યારબાદ સરકારી કર્મચારીઓના બેન્ક ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડી લેવામાં આવે છે.

जैसे ही APK install की जाती है, mobile ka access fraudsters ke paas chala jaata hai#APKScamAlert #PayCommissionScam pic.twitter.com/UO6hSMkMmj

— CyberDost I4C (@Cyberdost) February 13, 2026

8મા પગાર પંચનું સ્ટેટસ શું છે?
હાલમાં જ સંસદમાં ઘણા સાંસદોએ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. તેના જવાબમાં નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ હાલમાં 8મા પગાર પંચના કામકાજમાં અત્યાર સુધી થયેલી પ્રગતિની માહિતી આપી હતી. 8મા પગાર પંચની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપતા ચૌધરીએ સંસદમાં જણાવ્યું કે, સરકારે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ એક ઠરાવને સૂચિત કર્યો હતો, જેમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન સંબંધિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર 18 મહિનાની અંદર ભલામણો પૂરી પાડવા માટે આઠમા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (CPC)ની રચના કરવામાં આવી હતી.

સરકારે 8મા પગાર પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટ (https://8cpc.gov.in/) લોન્ચ કરી છે. વેબસાઇટના લોન્ચ થયા બાદ 8મા પગાર પંચે વિભાગો, મંત્રાલયો, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને અન્ય રસ ધરાવતા પક્ષો પાસેથી પગાર, ભથ્થાં, સર્વિસ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ પરિબળો અંગે પ્રતિસાદ અને ટિપ્પણીઓ માંગી છે.

8માં પગાર પંચમાં ફીડબેક પ્રશ્નાવલીમાં કોણ ભાગ લઈ શકે છે?

  • ભારત સરકારના કર્મચારીઓ
  • કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના કર્મચારીઓ
  • ન્યાયિક અધિકારીઓ અને કોર્ટના કર્મચારીઓ
  • રેગુલેટરી બોડીના સભ્યો અને કર્મચારીઓ
  • વર્તમાન અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓના સંગઠનો અથવા યુનિયનો
  • પેન્શનરો
  • સંશોધકો અને શિક્ષણવિદો
  • અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને હિસ્સેદારો

8મા પગાર પંચની પ્રશ્નાવલી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?
8મા પગાર પંચનું કહેવું છે કે, જવાબ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ સોમવાર 16 માર્ચ 2026 છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

8th Pay Commission8th CPC ScamGovernment Employee Fraud8મું પગાર પંચસરકારી કર્મચારી સાથે છેતરપિંડી

