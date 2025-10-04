Prev
8th Pay Commission: આઠમું પગાર પંચ આવ્યા બાદ કેટલો વધશે ટ્રેડ સ્ટાફનો પગાર? જાણીને વિશ્વાસ નહીં કરી શકો

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ બાદ ટ્રેડ સ્ટાફ કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે શું તમે જાણો છો? જો ના...તો આ માહિતી ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 04, 2025, 09:34 AM IST

જો તમે ટ્રેડ સ્ટાફ લેવલ-3માં હોવ તો આઠમાં પગાર પંચ બાદ તમારા પગારમાં કેટલો વધારો થવાની શક્યતા છે તે જાણો. આઠમાં પગાર પંચમાં નવા પગારની ગણતરી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના માધ્યમથી થશે. આવામાં કયા ટ્રેડ સ્ટાફ પદ પર કામ કરતા કર્મચારીઓનો કેટલો પગાર વધશે તે સંભવિત રકમ જાણો. 

આ વધારાનું કારણ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. જેને બેઝિક પગાર સાથે ગુણીને નવી રકમ તૈયાર થાય છે. અગાઉ સાતમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતું. તેનો અર્થ એ થયો કે બેઝિક પગાર 7000 રૂપિયાથી વદીને 18000 રૂપિયા થયો. હવે એવી પણ અટકળો છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86 પણ થઈ શકે. જો આ લાગૂ થાય તો ટ્રેડ સ્ટાફ લેવલ 3ના બેઝિક પગારમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. આ ઉપરાંત અનેક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં 1.92નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પણ ચર્ચામાં છે.  

કેટલો થશે પગાર?
હાલ આ લેવલના કર્મચારીઓને 21,700 રૂપિયા પ્રતિ માસ મળે છે. પરંતુ આઠમાં પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ તે વધીને 62,062 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ વધારા સંલગ્ન અન્ય લાભોમાં પણ સુધારની શક્યતા છે. જેમ કે હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટ અલાઉન્સ, અને અન્ય સરકારી ભથ્થા. 

રિપોર્ટ્સ મુજબ આ ફેરફાર કર્મચારીઓ માટે નાણાકીય રાહતની સાથે સાથે તેમની જીવનશૈલીમાં પણ સુધારો લાવી શકે છે. કર્મચારીઓની મહેનત અને સમયની કદર આ વધારા દ્વારા સરકાર  જતાવે છે. આ નવા પગારનો લાભ ફક્ત વર્તમાન કર્મચારીઓને જ નહીં પરંતુ આવનારા સમયમાં પદોન્નતિ કે અન્ય ભથ્થા ઉપર પણ અસર જોવા મળશે. કર્મચારી સંગઠન પણ આ ફેરફારનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે અને તેને કર્મચારીઓના હકમાં એક મોટું પગલું માની રહ્યા છે. 

લેવલ 1 અને 2ના કર્મચારીઓને પણ મોજ
લેવલ 1 પર કામ કરતા કર્મચારીઓનો વર્તમાન બેઝિક પગાર 18,000 રૂપિયા છે. જેને નવા પગાર પંચ મુજબ વધારીને લગભગ 51,480 રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે.  તેનો અર્થ એ થયો કે તેમને 33,480 રૂપિયાનો વધારાનો લાભ મળી શકે છે. 

જ્યારે લેવલ 2ના કર્મચારીની વર્તમાન સેલરી 19,900 રૂપિયા છે. જે નવા સુધારા બાદ લગભગ 56,914 રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે. આ વધારા સાથે તેમના પગારમાં લગભગ 37,014 રૂપિયાનો વધારો થવાની શક્યતા છે. 

(Disclaimer: આ ગણતરી સંપૂર્ણ રીતે અંદાજિત છે અને મીડિયા રિપોર્ટ તથા સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત છે. વાસ્તવિક આંકડા પગાર પંચના અધિકૃત રિપોર્ટ આવ્યા બાદ બદલાઈ શકે છે. 

 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

8th Pay CommissionSalary HikeTrade Staff

