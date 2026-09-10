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આઠમું પગાર પંચ: '18000 બોનસ તથા મોંઘવારી ભથ્થાથી લાખો રેલવે કર્મચારીઓને થશે ફાયદો'

આઠમાં પગારની ભલામણો કયારે આવે અને તે લાગૂ થાય તેની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે રેલવે કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે નોન ગેઝેટેડ રેલવે કર્મચારીઓનું પીએલએ 2014-15 થી 17951 રૂપિયા બનેલુ છે કે જ્યારે છઠ્ઠા પગાર પંચનો પગાર સ્લેબ લાગુ હતો. જો 60 ટકા ડીએના દરને ધ્યાનમાં રાખ્યો હોત તો આ રકમ 27824 રૂપિયા થાત. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 10, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:26 AM IST
આઠમું પગાર પંચ: '18000 બોનસ તથા મોંઘવારી ભથ્થાથી લાખો રેલવે કર્મચારીઓને થશે ફાયદો'

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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