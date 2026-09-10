આઠમું પગાર પંચ: '18000 બોનસ તથા મોંઘવારી ભથ્થાથી લાખો રેલવે કર્મચારીઓને થશે ફાયદો'

ઈન્ડિયન રેલવેઝ ટેક્નિકલ સુપરવાઈઝર્સ એસોસિએશન (IRTSA)એ કેન્દ્ર સરકાર પાસે માંગણી કરી છે કે નોન ગેઝેટેડ લેવલ-1 કર્મચારીઓ માટે પ્રદર્શન આધારિત બોનસ (PLB)ની લિમિટને વધારીને 18000 રૂપયા પ્લસ ડીએ કરવામાં આવે. લેવલ-2 અને તેના ઉપરના કર્મચારીઓ માટે આ મર્યાદા તેમની હાઈ સેલરી લેવલના પ્રમાણમાં વધારવામાં આવે.
RITSAના મહાસચિવ કે વી રમેશે 8 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ તથા રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને પત્ર લખ્યો હતો. જેમાં કહેવાયું કે નાણાકીય વર્ષ 2014-15માં નક્કી કરાયેલી 7000 રૂપિયાની વર્તમાન PLB મર્યાદા સાતમા પગાર પંચના સ્તરો અને વર્તમાન 60 ટકાના ડીએ દર સાથે મેળ ખાતી નથી. રેલવે કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે નોન ગેઝેટેડ રેલવે કર્મચારીઓનું PLB છઠ્ઠા પગાર પંચનો પગાર સ્લેબ લાગૂ હતો ત્યારથી 2014-15થી 17951 રૂપિયા બનેલું છે. જો 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થા દરને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવત તો આ રકમ 27824 રૂપિયા થઈ જાય. સાતમાં પગાર પંચનો સ્લેબ તો અલગ જ વાત છે. ઈટી મુજબ રમેશે જણાવ્યું કે જો હાઈ સેલરી લિમિટની માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો 12 લાખ રેલવે કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.
NC-JCMની શું છે માંગણી
IRTSAની આ માંગણી એવા સમયે સામે આવી છે કે જ્યારે રાષ્ટ્રીય પરિષદ-સંયુક્ત પરામર્શ મશીનરી (NC-JCM)એ ગત મહિને કેન્દ્ર સરકારને તમામ નોન ગેઝેટેડ કર્મચારીઓ માટે PLB પગાર મર્યાદા 7000 રૂપિયાથી વધારીને 21000 રૂપિયા કરવાની ભલામણ કરી હતી.
PLB એ શું છે
નોન ગેઝેટેડ ગ્રુપ સી અને બી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને દશેરાના અવસરે દર વર્ષે પ્રદર્શનના આધારે બોનસ મળે છે. 2014-15થી PLBની ગણતરી 7000 રૂપિયાની પગાર લિમિટ પર થાય છે. આ મર્યાદા મુજબ મોટાભાગના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું બોનસ 6908 રૂપિયા બને છે.
PLB- પગાર લિમિટ x 30/30.4 = 7000 x 30/30.4 = 6908 રૂપિયા
માંગવામાં આવેલું PLB- 18000 x 78 દિવસ ÷ 30.4 = 46184 રૂપિયા
રેલવે PLB ફોર્મ્યૂલા
IRTSAએ પત્રમાં લખ્યું છે કે PLBનો ફોર્મ્યૂલા આઉટપુટ- ઈનપુટના ગુણોત્તર પર આધારિત છે. જ્યાં આઉટપુટને નેટ ટન કિલોમીટરમાં અને ઈનપુટને નોન ગેઝેટેડ સ્ટાફ સંખ્યા (RPF/RPSF કર્મીઓને બાદ કરતા) તરીકે ગણાય છે.
પત્ર મુજબ માલ હેરફેર માટે નેટ ટન કિમી (મિલિયનમાં) 2014-15ના 682612 થી 42.32 ટકા વધારીને 2024-25માં 971460 થઈ ગયો. આ સમયગાળામાં સ્ટાફ સંખ્યા 7.32 ટકા ઘટીને 1326000 થી 1299000 થઈ ગઈ.
આઉટપુટ- ઈનપુટ ગુણોત્તરમાં વધારો
પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું કે 2014-15 અને 2024-25 વચ્ચે માલ હેરફેરના નેટ ટન કિમી (મિલિયનમાં) અને સ્ટાફ સંખ્યાના સંદર્ભમાં આઉટપુટ-ઈનપુટ રેશિયો 53.55 ટકા વધ્યો. IRTSAનો દાવો છે કે જો આ માલ હેરફેરન નેટ ટન કિમી (મિલિયનમાં)ના ગુણોત્તરમાં વધારો અપાત તો PLB રકમ 27564 રૂપિયા હોવી જોઈતી હતી.