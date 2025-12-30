8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચમાં પગાર આખરે કેટલો વધશે? નવા વર્ષમાં DA-એરિયર અંગે શું છે અપેક્ષાઓ
8th Pay Commission News: 2025નું વર્ષ હવે પૂરું થવાની તૈયારીમાં છે અને હાલ જે પગાર પંચ લાગૂ છે તેનો પણ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ છેલ્લો દિવસ છે. એટલે કે સાતમું પગાર પંચ હવે પૂરું થશે અને આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થશે.
1 જાન્યુઆરી 2026થી દેશમાં ઘણા બધા નિયમોમાં બદલાવ આવશે અને એમાં એક ફેરફાર એ પણ હશે કે નવું પગાર પંચ લાગૂ થશે જેની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ એ જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થતા તેમના પગારમાં કેટલો વધારો આવશે. તેમના મોંઘવારી ભથ્થામાં શું ફેરફાર થશે અને બાકી એરિયરનું પેમેન્ટ ક્યારે કરવામાં આવશે. એક્સપર્ટ્સ આ અંગે શું અનુમાન કરી રહ્યા છે તે ખાસ જાણો.
1 જાન્યુઆરીથી નવું પગાર પંચ
વર્ષ 2026ની શરૂઆત કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટો ફેરફાર લઈને આવશે. હાલ સાતમું પગાર પંચ લાગૂ છે અને 31 ડિસેમ્બર 2025નો દિવસ તેનો છેલ્લો દિવસ હશે અને પછી કેન્દ્ર દ્વારા મંજૂર કરાયેલું આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2025થી લાગૂ થવાનું છે. જો કે તેની સત્તાવાર ભલામણોની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે પરંતુ તેને લઈને ચર્ચાઓનું બજાર ગરમ છે. પરંતુ એ ખાસ ધ્યાનમાં લેજો કે અંતિમ રિપોર્ટ હજુ જાહેર થયો નથી અને ત્યાં સુધી આ બધા આંકડા અંદાજિત છે, પરંતુ આ આંકડાથી નવા પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ જે ફેરફાર આવી શકે તેનો અંદાજો લગાવી શકાય છે.
આઠમાં પગાર પંચમાં કેટલો વધશે પગાર
આઠમું પગાર લાગૂ થયા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થનારો વધારો કેટલો હશે તે આમ તો અનેક આર્થિક અને નાણાકીય માપદંડો પર નિર્ભર છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ તેના વિશે કર્મા મેનેજમેન્ટ ગ્લોબલ કન્સલ્ટિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના એમડી પ્રતિક વૈદ્યનું કહેવું છે કે અપેક્ષાઓ સામાન્ય રીતે ગત વલણો અને વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિઓથી પ્રભાવિત થાય છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે છઠ્ઠા પગાર પંચમાં સરેરાશ લગભગ 40% પગાર વધારો મળ્યો હતો. જ્યારે સાતમા પગાર પંચમાં 23-25% પગાર વધારો જોવા મળ્યો હતો. આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ પ્રાથમિક અનુમાનો મુજબ 20% થી 35% સુધીનો પગાર વધારો જોવા મળી શકે છે. જો કે આ પગાર ગણતરીમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર મદાર રહેશે કે તે કેટલો નક્કી થાય છે. જે 2.4 થી 3.0 સુધી રહી શકે છે.
મોંધવારી ભથ્થાનું શું?
પગાર વધારા બાદ મોંઘવારી ભથ્થાની વાત કરીએ તો આઠમું પગરા પંચ લાગૂ થયા બાદ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના મોંઘવારી ભથ્થા-મોંઘવારી રાહત (DA-DR)માં ફેરફાર વિશે જો વાત કરીએ તો મોંઘવારીથી કર્મચારીઓને રાહત આપવા માટે સમયાંતરે તેમાં સંશોધન કરાતું હોય છે. વર્ષમાં લગભગ બે વાર. જ્યારે કોઈ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે તો ડીએને મૂળ પગારમાં સામેલ કરાતું હોય છે.
આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ એક્સપર્ટનું માનવું છે કે DA Calculation ને 2026ની આસપાસના મોંઘવારી સ્તરોને ધ્યાનમાં રાખીને પુનર્ગઠન કરવામાં આવશે. તેની અસર ટેક હોમ સેલેરી અને ભવિષ્યમાં ડીએમાં થનારા વધારા બંને પર જોઈ શકાય છે.
બાકી એરિયરનું શું થશે
જ્યારે પણ કોઈ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય તો બાકી રકમની ચૂકવણી સામાન્ય રીતે પાછલા લાગૂ પે કમીશનની જેમ જ કરાય છે. એટલે કે કર્મચારીઓના વધેલા પગારની ચૂકવણી પછીથી કરવામાં આવે તો પણ તેની ગણતરી પગારપંચના અમલીકરણની તારીખથી કરવામાં આવે છે.
GenZCFO ના ફાઉન્ડર સીએ મનિષ મિશ્રાનું કહેવું છે કે બાકી રકમની ગણતરી લગભગ 1 જાન્યુઆરી 2025થી કરાશે જે સાતમાં પગાર પંચની છેલ્લી તારીખ તરીકે નિર્ધારિત કરાઈ છે. ભલે આયોગની ભલામણોને મંજૂરી મળ્યા બાદ અસલ ચૂકવણી પછીથી કરવામાં આવે.
પગારમાં વધારો ખાતામાં ક્યારે આવશે
સરકારી કર્મચારીઓનો એક યક્ષ પ્રશ્ન એ પણ છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ પગારમાં જે વધારો થયો તે ખાતામાં ક્યારથી આવા લાગશે. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે વાસ્તવિક પગાર સંશોધન અને બાકી રકમ મળવામાં સમય લાગી શકે છે અને પહેલાના પગાર પંચોની જેમ કર્મચારીઓ-પેન્શનર્સે રાહ જોવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.
પ્રતિક વૈદ્યના જણાવ્યાં મુજબ જે પ્રકારે સાતમું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2016થી લાગૂ થઈ ગયું હતું પરંતુ કેબિનેટની મંજૂરી એ વર્ષે જૂનમાં મળી હતી અને બાકી રકમની ચૂકવણી બાદના મહિનાઓમાં થઈ હતી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ, એક્સપર્ટના મત, અંદાજિત આંકડા અને ઉપલબ્ધ જાણકારીઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)
