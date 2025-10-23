8th pay commission: આઠમાં પગાર પંચ પર મહત્વની વાત, સરકારી કર્મચારીઓને કેટલું મળશે એરિયર? વાંચો અહેવાલ
8th pay commission આઠમા પગાર પંચ વિશે સરકારી કર્મચારીઓની આતુરતાનો જાણે અંત જ નથી આવતો. ગત અનુભવ જોઈએ તો કોઈ પણ પગાર પંચને પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં લગભગ 18થી 24 મહિનાનો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ રિપોર્ટ પર સરકારની સમીક્ષા અને અંતિમ મંજૂરીમાં થોડો સમય લાગે છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ....
Trending Photos
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. વાત જાણે એમ છે કે ગત જાન્યુઆરી મહિનામાં જ કેન્દ્ર સરકારે આઠમાં પગાર પંચની રચનાની યોજના અંગે જાહેરાત કરી હતી પરંતુ લ ગભગ 10 મહિના બાદ પણ ન તો પંચની રચના થઈ છે કે ન તો આ મુદ્દે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આવામાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં કન્ફ્યૂઝન જેવી સ્થિતિ છે. કર્મચારીઓ સમજી શકતા નથી કે પંચની રચના ક્યાં સુધીમાં થશે અને તેની ભલામણો ક્યારથી લાગૂ થશે.
ક્યારથી લાગૂ થશે ભલામણો
સાતમાં પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરો થવાનો છે. ગત અનુભવ મુજબ કોઈ પણ પગાર પંચને પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર ક રવામાં લગભગ 18થી 24 મહિનાનો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ રિપોર્ટ પર સરકારની સમીક્ષા અને અંતિમ મંજૂરીમાં ત્રણથી નવ મહિના વધુ લાગે છે. દાખલા તરીકે સાતમાં પગાર પંચની રચના 2014 ફેબ્રુઆરીમાં થઈ હતી અને તેણે નવેમ્બર 2015માં પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો હતો. જ્યારે તેને એક જાન્યુઆરી 2016થી લાગૂ કરાયું હતું. જો તે સમય મર્યાદા મુજબ જોઈએ તો આઠમાં પગાર પંચનો રિપોર્ટ એપ્રિલ 2027થી શરૂ થનારા નાણાકીય વર્ષમાં આવશે. પગાર પંચ તરફથી કરાયેલી ભલામણો બેકડેટ એટલે કે એક જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થશે અને આ રીતે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને લગભગ 17 મહિનાનો એરિયર મળી શકે.
કોટકનું અનુમાન
તાજેતરમાં આઠમાં પગાર પંચને લઈને કોટક ઈન્સ્ટીટ્યૂશનલ ઈક્વિટીઝે એક અનુમાન રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો હતો. આ રિપોર્ટ મુજબ આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ લઘુત્તમ પગાર ₹18,000 થી વધીને લગભગ ₹30,000 થઈ શકે છે. જે લગભગ 1.8ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને દર્શાવે છે. તેનો અર્થ એ થયો કે કર્મચારીઓ માટે વાસ્તવિક પગારમાં લગભગ 13%નો વધારો થશે. રિપોર્ટ મુજબ આ પગાર પંચનો રાજકોષીય બોજો જીડીપીના 0.6–0.8% એટલે કે લગભગ ₹2.4–3.2 લાખ કરોડ સુધી હોઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે