8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓનું ભાગ્ય ખુલી જશે, લેવલ 1 થી 12 સુધી...કોનો કેટલો થઈ શકે પગાર? જાણો ગણતરી
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આઠમાં પગાર પંચ રૂપે નવા વર્ષમાં મોટી ભેટ મળી શકે છે. સાતમું પગાર પંચ પૂરું થયા બાદ તે લાગૂ થશે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું રહી શકે અને અલગ અલગ સ્તર પર અંદાજિત ગણતરી મુજબ કેટલો પગાર થઈ શકે તે પણ જાણો.
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે એક સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. લાંબા સમયથી આઠમાં પગાર પંચની રાહ જોતા લાખો કર્મચારીઓ માટે હલચલ તેજ થઈ છે. જો બધુ યોજના પ્રમાણે રહ્યું તો કર્મચારીઓના બેઝિક પગારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
પગારમાં વધારા પાછળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો મોટો ફાળો હોય છે. સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ કર્મચારીઓને 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધાર પર પગાર મળતો હતો. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર અનેક અટકળો થઈ રહી છે. જો કે ચર્ચામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92, 2.15 કે 2.57 હોઈ શકે એમ છે ત્યારે આપણે એને ગણતરીમાં લઈશું અને લેવલ 1થી 18ના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સંભવિત પગાર વિશે ચર્ચા કરીશું.
ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ મનજીત સિંહ પટેલ મુજબ આઠમાં પગાર પંચ માટે સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.13 હોઈ શકે છે. આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં 58 ટકાનું હાલનું મોંઘવારી ભથ્થું, આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ થાય ત્યાં સુધી ડીએમાં સંભવિત વધારો, વાર્ષિક પગાર વધારો, પગેરે સામેલ છે. નોંધનીય છે કે આ એક અંદાજિત ગણતરી છે. સરકાર દ્વારા હજુ કોઈ અધિકૃત જાહેરાત થઈ નથી.
ભારત સરકારના કર્મચારીઓને 18 લેવલમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. લેવલ 1માં ગ્રુપ ડીના કર્મચારીઓ આવે છે અને લેવલ 18 સૌથી મોટું લેવલ હોય છે. તેમાં કેબિનેટ સચિવ પણ આવે છે. 1 અને 18 લેવલ વચ્ચે 16 ગ્રુપ છે. આ તમામ ગ્રુપ એ, બી, સી, અને ડી હેઠળ આવે છે. આવામાં આઠમાં પગાર પંચમાં અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની અંદાજિત ગણતરીથી 1થી 12 લેવલના કર્મચારીઓનો કેટલો પગાર થઈ શકે તે જાણીએ.
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 થાય તો
|ગ્રેડ પે
|સાતમાં પગાર પંચ મુજબ પગાર
|આઠમાં પગાર પંચ મુજબ અંદાજિત પગાર
|ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57
|અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92
|લેવલ 1
|18,000
|34560
|લેવલ 2
|19,900
|38208
|લેવલ 3
|21,700
|41664
|લેવલ 4
|25,500
|48960
|લેવલ 5
|29,200
|56064
|લેવલ 6
|35,400
|67968
|લેવલ 7
|44,900
|86208
|લેવલ 8
|47,600
|91392
|લેવલ 9
|53,100
|101952
|લેવલ 10
|56,100
|107712
|લેવલ 11
|67,700
|129984
|લેવલ 12
|78,800
|151296
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.15 થાય તો
|ગ્રેડ પે
|સાતમાં પગાર પંચ મુજબ પગાર
|આઠમાં પગાર પંચ મુજબ અંદાજિત પગાર
|ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (2.57)
|અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.15
|લેવલ 1
|18,000
|38700
|લેવલ 2
|19,900
|42785
|લેવલ 3
|21,700
|46655
|લેવલ 4
|25,500
|54825
|લેવલ 5
|29,200
|62780
|લેવલ 6
|35,400
|76110
|લેવલ 7
|44,900
|96535
|લેવલ 8
|47,600
|102340
|લેવલ 9
|53,100
|114165
|લેવલ 10
|56,100
|120615
|લેવલ 11
|67,700
|145555
|લેવલ 12
|78,800
|169420
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 થાય તો
|ગ્રેડ પે
|સાતમાં પગાર પંચ મુજબ પગાર
|આઠમાં પગાર પંચ મુજબ અંદાજિત પગાર
|ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (2.57)
|અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57
|લેવલ 1
|18,000
|46260
|લેવલ 2
|19,900
|51143
|લેવલ 3
|21,700
|55769
|લેવલ 4
|25,500
|65535
|લેવલ 5
|29,200
|75044
|લેવલ 6
|35,400
|90978
|લેવલ 7
|44,900
|115393
|લેવલ 8
|47,600
|122332
|લેવલ 9
|53,100
|136467
|લેવલ 10
|56,100
|144177
|લેવલ 11
|67,700
|173989
|લેવલ 12
|78,800
|202516
ક્યારથી મળશે વધેલો પગાર
સામાન્ય રીતે કેન્દ્ર સરકાર દર 10 વર્ષે એક નવું પગાર પંચ બનાવે છે. સાતમું પગાર પંચ 2016માં લાગૂ થયું હતું. તે પ્રમાણે આઠમું પગાર પંચ પણ જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થવું જોઈએ. રિપોર્ટ્સ છે કે સરકાર બજેટ કે તેની આજુબાજુ કે પછી તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે.
કર્મચારીઓ શેની રાહ જુએ છે
મોંઘવારીના સમયમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધવાથી માત્ર બેઝિક પગાર જ નહીં પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલા અન્ય ભથ્થા જેમ કે મોંઘવારી ભથ્થું (DA), હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ (HRA) અને પીએફમાં પણ ઓટોમેટિક વધારો થઈ જશે. તેનાથી જૂનિયર કર્મચારીઓથી લઈને સીનિયર અધિકારીઓ સુધી બધાના પગારમાં બંપર વધારો થઈ શકે છે.
(ખાસ નોંધ: આ એક અંદાજિત ગણતરી અને મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને અન્ય ઉપલબ્ધ માહિતીઓના આધારે લેવાયેલી માહિતી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હજુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.)
