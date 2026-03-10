સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, આઠમાં પગાર પંચ પર સરકારે આપી લેટેસ્ટ અપડેટ
8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો અંગે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (CPSE)ના કર્મચારીઓના પગાર સંશોધન અંગે પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. જાણો શું કહ્યું.
Trending Photos
કેન્દ્ર સરકારે CPSEના કર્મચારીઓના પગાર સંશોધન માટે સંસદમાં સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ કહ્યું કે હાલ સરકાર પાસે CPSEના બિન-કાર્યકારી કર્મચારીઓ અને બોર્ડ સ્તરથી નીચેના અધિકારીઓ માટે અલગથી કોઈ પગાર સુધારણા સમિતિ (PRC) બનાવવાનો પ્રસ્તાવ નથી. એટલે કે આ કર્મચારીઓ માટે હાલ કોઈ નવા પગાર પંચ જેવી વ્યવસ્થા પર વિચાર થઈ રહ્યો નથી.
શું સવાલ પૂછાયો હતો?
વાત જાણે એમ છે કે લોકસભા સાંસદ લક્ષ્મીકાંત પપ્પુ નિષાદે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે પૂછ્યું હતું કે શું સરકાર 2027થી પ્રભાવી થનારા CPSE કર્મચારીઓના પગાર સંશોધન માટે કોઈ અલગ સમિતિ બનાવશે ખરી જે રીતે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે આઠમું પગાર પંચ બનાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે દેશના અલગ અલગ CPSEમાં પગાર સંશોધનની પ્રક્રિયા, બોનસ અને ભથ્થાની વ્યવસ્થા એક જેવી નથી, જેનાથી સમાન કામ માટે સમાન વેતનનો સિદ્ધાંત પ્રભાવિત થાય છે.
સાંસદે એવો પણ સવાલ પૂછ્યો કે શું સરકાર એ વાતને માને છે કે CPSEમાં પગાર, ભથ્થા અને પ્રોફિટ શેરિંગની વ્યવસ્થા એક કંપનીથી બીજી કંપનીમાં ઘણી અલગ છે. તેમણે સરકારને પૂછ્યું કે શું આ પ્રક્રિયાને એક સમાન અને વધુ ન્યાયસંગત બનાવવા માટે કોઈ પગલું ભરવામાં આવી રહ્યું છે?
જેના પર મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જવાબ આપતા કહ્યું કે અલગ અલગ CPSEમાં પગાર, ભથ્થા અને ઈન્સેન્ટિવમાં અંતર હોવું સ્વાભાવિક છે. તેનું મુખ્ય કારણ કંપનીઓની નાણાકીય સ્થિતિ અને પ્રદર્શનમાં અંતર છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર સમયાંતરે કઈક સમાન દિશા નિર્દેશ બહાર પાડે છે જેથી કરીને પ્રક્રિયામાં પારદર્શકતા બની રહે અને ખર્ચા પણ કાબૂમાં રહે. પરંતુ આ સાથે જ CPSEને પોતાના કામકાજ માટે પૂરતી સ્વાયત્તતા પણ આપવામાં આવે છે.
આઠમાં પગાર પંચ પર શું છે અપડેટ
બીજી બાજુ કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી દીધી છે. આ પંચ નવેમ્બર 2025માં નોટિફાય કરાયું હતું. તેને પોતાની ભલામણો માટે 18 મહિનાનો સમય અપાયેલો છે. પંચની ઓફિસ નવી દિલ્હીમાં બની છે અને તે વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનર્સ અને વિશેષજ્ઞોના સૂચનો પણ લઈ રહ્યું છે. હાલ સરકારે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ કરવા માટે કોઈ તારીખ નક્કી કરી નથી. જો કે વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આયોગનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સરકારને તેને લાગૂ કરવામાં 3થી 6 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે જ્યારે પણ તે લાગૂ કરાશે ત્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને 1 જાન્યુઆરી 2026થી એરિયર પણ મળી શકે છે. જો કે હજુ આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે