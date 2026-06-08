/8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓને 5 લાખ કે 14 લાખ એરિયર મળશે? આઠમા પગાર પંચ પર લેટેસ્ટ અપડેટ

આઠમાં પગાર પંચ પર કોઈ પણ નાની મોટી અપડેટની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. પંચે એકવાર ફરીથી લોકોના સૂચનો માટેની ડેડલાઈન આગળ વધારી છે. હવે 15 જૂન સુધી બધા સ્ટેકહોલ્ડર્સ પોતાના સૂચનો આઠમાં પગાર પંચને આપી શકે છે. આ ડેડલાઈન પહેલા 5 માર્ચ 2026 સુધીની હતી. ત્યારબાદ વધારીને 30 એપ્રિલ સુધી કરાઈ હતી. પછી ફરીથી આગળ વધારીને 31મીમે સુધી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયામાં સતત આગળ વધી રહેલી આ ડેડલાઈન જોતા એવું લાગે છે કે આઠમાં પગાર પંચને પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં સમય જશે. આવામાં કર્મચારીઓ વચ્ચે વિલંબના કારણે એરિયર અંગે પણ ખુબ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. જો કે આ બધા વચ્ચે કર્મચારીઓના પગારમાં આઠમાં પગાર પંચ બાદ સારો એવો ઉછાળો આવી શકે છે. સરકારે હજુ લાગૂ કરવાની તારીખ અને ફાઈનલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે જાહેરાત નથી કરી પરંતુ બજારમાં તેની ગણતરીઓ અંગે ભાત ભાતની અટકળો થઈ રહી છે.
જાણકારોનું કહેવું છે કે જો સંશોધિત સેલરી સ્ટ્રક્ચર જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી ગણાય અને તેને એપ્રિલ 2027થી સંપૂર્ણ રીતે લાગૂ કરાય તો આવામાં કર્મચારીઓને 15 મહિનાનું એરિયર મળી શકે છે.
સરકારે પંચની રચનાની વાત તો સ્વીકારી લીધી છે પરંતુ તેની ભલામણો અને તેને લાગૂ કરવાની સમયમર્યાદા હજુ સામે આવી નથી. હાલ કર્મચારીઓ વચ્ચે એ ચર્ચા છે કે જો નવું પગાર સ્ટ્રક્ચર લાગૂ કરવામાં વિલંબ થાય તો તેમને કેટલું એરિયર મળશે? પરંપરા એ છે કે દર 10 વર્ષે નવું પગાર પંચ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે લાગૂ થાય છે. તે પહેલા સાતમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2016થી લાગૂ થયું હતું જો કે હાલ સરકાર તરફથી નવા પગાર પંચને લાગૂ કરવાની તારીખ જાહેર કરાઈ નથી.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પ્રમાણે નક્કી થશે એરિયર
જો સરકાર નવું સેલરી સ્ટ્રક્ચર જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ કરે અને તેની ચૂકવણી એપ્રિલ 2027થી કરવાનું શરૂ કરે તો કર્મચારીઓને 15 મહિનાનું એરિયર મળે. જો કે આ એરિયર કેટલું હશે? તે તો સરકાર જે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મંજૂર કરે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
શું છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને તેનો ખેલ?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ગુણાંક છે જેના દ્વારા કર્મચારીઓના બેઝિક પગારને ગુણીને વધારો નક્કી થાય છે. સાતમાં પગાર પંચના સમયે સરકારે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 નક્કી કર્યું હતું. જેના કારણે કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર 7000 રૂપિયાથી વધીને સીધો 18000 રૂપિયા થયો હતો. હવે આઠમાં પગાર પંચ માટે કર્મચારી સંગઠનો 3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરે છે. પરંતુ આર્થિક જાણકારોનું કહેવું છે કે સરકાર આ વખતે 2.86 કે 3.00 જેવું ફિટમેન્ટ ફેકટર નક્કી કરી શકે.
લઘુત્તમ વેતન મેળવનારાને કેટલો ફાયદો
જો સરકાર 2.86 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરે તો 18000 રૂપિયાની બેઝિક સેલરી મેળવતા લોકોને તેમાં વધારો થઈને 51480 રૂપિયા બેઝિક સેલરી થઈ શકે. એટલ કે કર્મચારીઓના પગારમાં દર મિહને 33480 રૂપિયાનો સીધો વધારો આવે. જો તેના પર 15 મહિનાના એરિયરની ગણતરી કરીએ તો તે જાન્યુઆરી 2026થી એપ્રિલ 2027 સુધી ગગભગ 5,02,200 રૂપિયા થાય. આ જો કે વધારો હાલ અંદાજિત છે. છેલ્લે મળનારો વાસ્તવિક વધારો તેના કરતા વધુ કે ઓછો પણ હોઈ શકે. નવા સેલરી સ્ટ્રક્ચરમાં મોંઘવારી ભથ્થું, ઘરભાડાં ભથ્થું, મુસાફરી ભથ્થું જેવા ભથ્થાઓ કઈ રીતે જોડવામાં આવશે તે નિર્ણય લેવાવાનો બાકી છે.
આ રીતે થાય 14 લાખનું એરિયર
જે કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર પહેલેથી વધુ છે તેમને નવા પગાર પંચ લાગૂ થતા મળનારું એરિયર વધુ ચોંકાવનારું રહેશે. દાખલા તરીકે જો કોઈ વરિષ્ઠ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર 50,000 રૂપિયા હોય અને સરકાર 2.86નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરે તો તેમનો નવો બેઝિક પગાર વધીને 143000 રૂપિયા માસિક થાય. તેનાથી તેમના પગારમાં દર મહિને લગભગ 83000રૂપિયાનું ભારે અંતર આવે. 93000 રૂપિયાને 15 સાથે ગુણીએ તો બેઝિક પેનું એરિયર આશરે 14 લાખ રૂપિયા જેટલું થાય.