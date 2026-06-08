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8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓને 5 લાખ કે 14 લાખ એરિયર મળશે? આઠમા પગાર પંચ પર લેટેસ્ટ અપડેટ

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચમાં કર્મચારીઓના બેઝિક પે પર કેટલો વધારો આવી શકે? બેઝિક પેનું એરિયર કર્મચારીઓને કેટલું અને ક્યારે મળી શકે? એરિયરની ગણતરી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત છે. જાણો સંભવિત ગણતરી શું દર્શાવે છે.

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:28 AM IST
8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓને 5 લાખ કે 14 લાખ એરિયર મળશે? આઠમા પગાર પંચ પર લેટેસ્ટ અપડેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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