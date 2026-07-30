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આઠમાં પગાર પંચ પર સૌથી મોટું અપડેટ! ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર પહેલીવાર સંસદમાં બોલી સરકાર 

આઠમાં પગાર પંચની લેટેસ્ટ અપડેટ પર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે મોદી સરકારે સંસદમાં આ મુદ્દે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પંચને પૂરી સ્વતંત્રતા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર હજુ કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:44 PM IST
આઠમાં પગાર પંચ પર સૌથી મોટું અપડેટ! ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર પહેલીવાર સંસદમાં બોલી સરકાર 
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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