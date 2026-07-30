/આઠમાં પગાર પંચ પર સૌથી મોટું અપડેટ! ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર પહેલીવાર સંસદમાં બોલી સરકાર 

કેન્દ્ર સરકારે પહેલીવાર આઠમાં પગાર પંચના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર સંસદમાં પોતાની વાત રજૂ કરી છે. જો કે સરકારે કર્મચારી સંઘોની માંગણીઓ પર કોઈ જવાબ આપ્યો નથી પરંતુ તેમણે એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પંચ સ્વતંત્ર છે અને સરકારને તેમના આંતરિક વિચાર વિમર્શ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી રહી નથી.
શું કહ્યું રાજ્યમંત્રીએ?
રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ કહ્યું કે, સરકારે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ આઠમાં પગાર પંચની રચના અને તેના કાર્યક્ષેત્રનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું હતું. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે 3 નવેમ્બર 2025ના સંકલ્પમાં કહેવાયું છે કે આઠમું પગાર પંચ પોતાની પ્રક્રિયા પોતે તૈયાર કરશે.
ફેમિલી યુનિટ
રાજ્યસભાના સાંસદ જાવેદ અલી ખાને પૂછ્યું હતું કે શું કર્મચારી સંઘોએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી માટે ફેમિલી યુનિટની સંખ્યા 3થી વધારીને 5 કરવાની માંગણી કરી છે જેમાં કર્મચારીઓના માતા પિતાને પણ સામેલ કરવામાં આવે. તેમણે પંચની બેઠકો, કર્મચારી સંઘો સાથે વિચાર વિમર્શ અને આ માંગણીઓ પર સરકારની પ્રતિક્રિયા વિશે પણ જાણકારી માંગી.
મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે પંચ સરકારને પોતાની પ્રગતિ, વિચારણા હેઠળ ભલામણોની પ્રકૃતિ કે પોતાના વિચાર વિમર્શની પ્રક્રિયા દરમિયાન ભલામણ પ્રક્રિયા વિશે અપડેટ કરતું રહે. તેના પરિણામ સ્વરૂપે સરકાર પાસે પંચ દ્વારા આયોજિત બેઠકોની સંખ્યા, અત્યાર સુધી કયા કર્મચારી સંઘો સાથે વાતચીત થઈ કે એવી કોઈ માંગણીઓ પર ચર્ચા થઈ છે તેની કોઈ જાણકારી નથી.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેમ આટલું મહત્વનું
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ગુણાંક છે જેનો ઉપયોગ નવા પગાર પંચની ભલામણોને લાગૂ કરતી વખતે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના બેઝિક પગારને સંશોધિત કરવા માટે કરાય છે. તે દરેક પગાર પંચનો એક સૌથી ચર્ચિત અને મહત્વનો પહેલુ છે કારણ કે તે સીધી રીતે પગાર, પેન્શન અને સેવાનિવૃત્તિ લાભોને પ્રભાવિત કરે છે.
કર્મચારી સંઘોની શું છે માંગણી
આઠમા પગાર પંચની જાહેરાત બાદથી કર્મચારી સંગઠનો સાતમા પગાર પંચની સરખામણીએ ઘણા વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી રહ્યા છે. અનેક કર્મચારી સંઘોએ 3.68નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માંગ્યુ છે જ્યારે કેટલાકે 3.0 થી 3.5 વચ્ચે સૂચન આપ્યું છે.
કેટલાક સંગઠનોએ લઘુત્તમ વેતન અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરતી વખતે 3ની જગ્યાએ 5 ફેમિલી યુનિટ પર વિચાર કરવાની માંગણી કરી છે. એવો તર્ક આપ્યો કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘરેલુ ખર્ચમાં ખુબ ફેરફાર થયો છે.
આઠમું પગાર પંચ ક્યારે આપશે રિપોર્ટ
સમયમર્યાદા પર સરકારે સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો. નાણા મંત્રાલય મુજબ આઠમા પગાર પંચની રચનાના સંકલ્પમાં કહેવાયું કે પંચ પોતાની ભલામણો રચનાની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર રજૂ કરશે. પંચની રચના 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ સંકલ્પના માધ્યમથી થઈ હતી આથી તેનો રિપોર્ટ 2027ના મધ્ય સુધીમાં આવવાની અપેક્ષા છે. ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર ભલામણોની તપાસ કરશે અને અમલીકરણ પર છેલ્લો નિર્ણય લેશે.
સરકારના રાજ્યસભામાં આ જવાબથી એ સ્પષ્ટ નથી થતું કે છેલ્લે કયા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ થઈ શકે છે , ન તો એ ખબર પડે કે પંચે કર્મચારી સંઘોની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી છે કે વિશિષ્ટ પ્રસ્તાવો પર ચર્ચા કરી છે. જો કે એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે કેન્દ્ર સરકારે પૂરી પ્રક્રિયા આઠમાં પગાર પંચ પર છોડી છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સની મોટી સંખ્યા માટે પગાર સંશોધન પર સ્પષ્ટતાની રાહ જોવાઈ રહી છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૌથી મોટા પ્રશ્નોમાંથી એક બનેલું છે. જેનો જવાબ હવે પંચનો રિપોર્ટ આવશે ત્યારે મળી શકશે.