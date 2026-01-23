8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ પર મોટા અપડેટ, પગાર વધારાની માંગણી ફાઈનલ કરવા થશે મોટી બેઠક
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની આતુરતા પૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેની એક એક અપડેટ પર નજર રાખી રહ્યા છે. ત્યારે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ખાસ જાણો માહિતી.
આઠમાં પગાર પંચ અંગે ખુબ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ ક્યારે તે લાગૂ થાય તેની રાહ જોઈ બેઠા છે. આ વખતે પગાર કેટલો વધશે તે સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. પગાર પંચ હેઠળ થતા પગાર વધારામાં જો સૌથી વધુ કોઈ મહત્વનું પરિબળ હોય તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. હજુ સુધી સરકાર દ્વારા કોઈ જ સત્તાવાર જાહેરાત નથી પરંતુ અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા તેના વિશે અલગ અલગ અનુમાન થઈ રહ્યા છે પરંતુ હવે આ બધા વચ્ચે એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે.
આઠમાં પગાર પંચ પર લેટેસ્ટ અપડેટ
આઠમાં પગાર પંચ અંગે એક મહત્વના સમાચાર એ સામે આવ્યા છે કે આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારાની માંગણીઓને ફાઈનલ કરવા માટે કર્મચારી સંગઠનો જલદી મળવાના છે.
પગાર વધારાને ફાઈનલ કરવા માટે મળશે
ધ ઈકોનોમિક્સ ટાઈમ્સના એક રિપોર્ટ મુજબ કર્મચારીઓ સંગઠનો ઔપચારિક વાતચીત શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પંચની ઓફિસ પણ હવે નવી દિલ્હીમાં બની ગઈ છે. ત્યારબાદ પ્રમુખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ સંગઠનોના સભ્યો 25 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં મળવાના છે. આ બેઠકમાં સેલેરી રિવિઝન, સર્વિસ કન્ડિશન્સ સંલગ્ન માંગોને તૈયાર કરવા પર ફોકસ કરાશે. જેને ત્યારબાદ પે કમિશનને સોંપવામાં આવશે. એટલે કે પગારમાં વધારાની અપેક્ષા અંગે પોતાના તરફથી ફાઈનલ માંગણી કર્મચારી સંગઠન આઠમાં પગાર પંચને સોંપી શકે છે.
બેઠકમાં કોણ કોણ સામેલ થશે
આ બેઠક જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરીની નેશનલ કાઉન્સિલ (સ્ટાફ સાઈડ)ના બેનર હેઠળ થશે. જે સરકાર સાથે વાતચીતમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બેઠકનું ફોકસ એક કોમન મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરવા પર રહેશે. ત્યારબાદ આઠમાં પગાર પંચને સોંપવામાં આવશે.
નેશનલ કાઉન્સિલ (સ્ટાઈફ સાઈડ)ના સેક્રેટરી શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ NC-JCM ની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી સભ્યોને મોકલેલા એક પત્રમાં કહ્યું છે કે એકવાર જ્યારે આઠમાં પગાર પંચની ઓફિસ કામ કરવાનું શરૂ કરશે ત્યારે કાઉન્સિલને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના કોમન સર્વિસ મુદ્દાઓ પર પોતાનું મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાનું કહી શકે છે. આ બેઠકમાં અનેક વિભાગના પ્રતિનિધિઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં રેલવે, સંરક્ષણ, પોસ્ટ, આવકવેરા અને કેન્દ્ર સરકારના અન્ય વિભાગના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ એસોસિએશન પણ સામેલ છે.
આ બેઠકનો હેતુ સામાન્ય માંગણીઓને તૈયાર કરતી વખતે અલગ અલગ વિભાગોના વિચારોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તેના પર છે. એટલેકે હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જલદી સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. એકવાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હશે કે જેના આધારે આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારવામાં આવશે તો પગાર કેટલો વધશે તે ગણતરી સરળ બની રહેશે.
