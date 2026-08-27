/8th Pay Commission: 3.61થી 4.00 સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ડિમાન્ડ! જાણો સરકારી કર્મચારીઓના પગાર-પેન્શનમાં કેટલો થઈ શકે વધારો?

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાપૂર્વક આઠમાં પગાર પંચના લાગૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૌથી વધુ ભાગ ભજવે છે. સાતમાં પગાર પંચમાં જ્યાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 નક્કી કરાયું હતું જેના કારણે મિનિમમ બેઝિક પે 7000 રૂપિયાથી વધીને 18000 થયું હતું. હવે આઠમાં પગાર પંચ માટે કર્મચારી યુનિયનોએ 3.61થી લઈને 4.00 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરેલી છે.
તમને આ નંબર જોવામાં ભલે નાનો લાગે પરંતુ તેની અસર ખુબ મોટી પડે છે. કારણ કે આ એ નંબર છે જેની સાથે બેઝિક પગારને ગુણવામાં આવે તો પગારમાં તોતિંગ વધારો થઈ શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું મહત્વ
કર્મચારી યુનિયનોની મુખ્ય માંગણીઓ, કોની કેટલી ભલામણ?
અલગ અલગ કર્મચારી યુનિયનો અને પેન્શનર્સના સંગઠનોએ આઠમાં પગાર પંચ સામે પોતાની અલગ અલગ માંગણીઓ અને ગણતરીઓ રજૂ કરેલી છે.
BPMS
NCJCM સ્ટાફ સાઈડ અને BPS
MSA
મિનિસ્ટ્રિયલ સ્ટાફ એસોસિએશન (MSA)એ 3.61ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. જેનાથી લઘુત્તમ વેતન 65000 (લેવલ 1) થઈ જશે.
પગાર મેટ્રિક્સ, લેવલ પ્રમાણે કેટલો ફાયદો?
લેવલ 1
MSA (3.61) હેઠળ 64,980, NCJCM (3.833) અંતર્ગત 69,000 અને BPMS (4.00) હેઠળ પગાર 72,000 રૂપિયા થઈ શકે.
લેવલ 6
NCJCMના પ્રસ્તાવ મુજબ બેઝિક પે વધીને 1,35,700 થઈ જાય.
લેવલ 9 અને 10 (મર્જ્ડ)
NCJCM હેઠળ તે 2,15,100 રૂપિયા સુધી પહોંચે.
NCJCM નો એવો તર્ક છે કે 2014-15 બાથી દેશની જીડીપીમાં 165.23 ટકાનો અને કુલ કર રાજસ્વમાં 205.41 ટકાનો ભારે વધારો થયો છે. આથી સરકાર પાસે પગારમાં આ વધારાના નાણાકીય પ્રભાવને સરળતાથી સંભાળવાની પૂરેપૂરી ક્ષમતા છે. રેલવ સીનિયર સિટિઝન્સ વેલફેર સોસાયટી (RSCWS) એ પણ ભાર મૂક્યો છે કે બેઝિક પેમાં પૂરતો વધારો ન થવાથી રિટાયર્ડ કર્મચારીઓની સમાજિક સુરક્ષા પ્રભાવિત થાય છે. 50 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને લાખો પેન્શનર્સ માટે આઠમાં પગાર પંચ દ્વારા જે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી થશે તે ખુબ નિર્ણાયક સાબિત થશે. જે દર મહિને ખિસ્સામાં આવતા પગારને જ નહીં પરંતુ પેન્શન, ગ્રેચ્યુઈટીની મર્યાદા અને કમ્યુટેશન અમાઉન્ટ ઉપર પણ લાંબા સમય સુધી અસર પાડશે.
(ખાસ નોંધ: આ આંકડા સૂચનો અને તેના આધારે ગણતરી કરાયેલી વિગતોના છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે હજુ સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. )