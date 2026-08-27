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  • /8th Pay Commission: 3.61થી 4.00 સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ડિમાન્ડ! જાણો સરકારી કર્મચારીઓના પગાર-પેન્શનમાં કેટલો થઈ શકે વધારો?

8th Pay Commission: 3.61થી 4.00 સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ડિમાન્ડ! જાણો સરકારી કર્મચારીઓના પગાર-પેન્શનમાં કેટલો થઈ શકે વધારો?

8th Pay Commission News: સરકારી કર્મચારીઓના પગાર નક્કી કરવા માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ખુબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આઠમાં પગાર પંચની સમિતિ દ્વારા જ્યારે કર્મચારી યુનિયનો પાસે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા તો કર્મચારી યુનિયનોએ 3.61 થી લઈને 4.00 સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી પગારમાં કેટલો વધારો થાય તે ખાસ સમજો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 27, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:21 PM IST
8th Pay Commission: 3.61થી 4.00 સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ડિમાન્ડ! જાણો સરકારી કર્મચારીઓના પગાર-પેન્શનમાં કેટલો થઈ શકે વધારો?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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