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આઠમું પગાર પંચ: પગાર વધારા મુદ્દે આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓએ જાણવું જરૂરી

કેન્દ્ર સરકારે લોકસભામાં જણાવ્યું છે કે આઠમા પગાર પંચે હજુ સુધી પોતાની ભલામણો સોંપી નથી. આથી નવો પગાર અને પેન્શનની ઈફેક્ટિવ ડેટ પર હાલ કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય લેવાયો નથી. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 10, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:48 PM IST
આઠમું પગાર પંચ: પગાર વધારા મુદ્દે આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓએ જાણવું જરૂરી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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