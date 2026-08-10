/આઠમું પગાર પંચ: પગાર વધારા મુદ્દે આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓએ જાણવું જરૂરી

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે આઠમાં પગાર પંચ અંગે મહત્વનું અપડેટ આવ્યું છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આઠમાં પગાર પંચે હજુ સુધી પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપી નથી. આવામાં કર્મચારીઓનો વધેલો પગાર ક્યારથી લાગૂ થશે, તેના પર હાલ કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય લેવાયો નથી. નાણા મંત્રાલયે 10 ઓગસ્ટના રોજ લોકસભામાં પૂછવામાં આવેલા સવાલના જવાબમાં આ જાણકારી આપી.
સરકારના આ જવાબ બાદ એવા લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સની નજર હવે પગાર પંચના આગામી રિપોર્ટ પર ટકેલો છે, જે લાંબા સમયથી પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં ફેરફાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આઠમાં પગાર પંચની રચના સરકારે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ બહાર પડેલા એક પ્રસ્તાવ દ્વારા કરી હતી. તેની અધ્યક્ષતા ન્યાયમૂર્તિ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ કરે છે. પંચે પોતાની ભલામણો બન્યાની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર સોંપવાની છે. એટલે કે તેનો અર્થ એ થયો કે પંચ પાસે પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે પૂરતો સમય અપાયો છે જો કે જો પંચ કોઈ મુદ્દા પર પહેલેથી જ પોતાનો મત અને ભલામણો પૂરી કરી લે તો તે વિષય પર વચગાળાનો રિપોર્ટ પણ તે સરકારને સોંપી શકે છે. તેનાથી એ સંભાવના રહે છે કે કેટલાક મામલાઓ પર વચગાળાના રિપોર્ટ પહેલા પણ સૂચનો સામે આવી શકે છે. પરંતુ હજુ સુધી સરકાર પાસે પંચની વચગાળાની ભલામણો પહોંચી નથી.
સૌથી મોટો સવાલ હાલ એ છે કે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો કઈ તારીખથી લાગૂ થશે? કર્મચારીઓ વચ્ચે લાંબા સમયથી એ ચર્ચા ચાલુ છે કે નવી પગાર વ્યવસ્થાની પ્રભાવી તારીખ કઈ હશે? જો કે સરકારે લોકસભામાં સ્પષ્ટ કર્યું કે આ મામલે હજુ સુધી કોઈ તારીખ જાહેર થઈ નથી. એટલે કે જ્યાં સુધી પંચ પોતાની ભલામણો ન આપે અને સરકાર તેના પર વિચાર કરીને નિર્ણય ન લે ત્યાં સુધી પ્રભાવી તારીખ અંગે કોઈ પણ દાવો સત્તાવાર ગણી શકાય નહીં. સોશિયલ મીડિયા અને અલગ અલગ રિપોર્ટ્સમાં સંભવિત તારીખ અંગે અનેક પ્રકારની વાતો સામે આવતી રહે છે પરંતુ કર્મચારીઓએ અંતિમ નિર્ણય માટે સરકારની અધિકૃત જાહેરાતની રાહ જોવી પડશે.
આઠમાં પગાર પંચનું કામ ફક્ત મૂળ પગાર વધારવા પૂરતું સીમિત નથી. પંચની ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (Terms Of Reference) એટલે કે કાર્યક્ષેત્રમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર સંશોધન, ભથ્થા, પેન્શન, કૌટુંબિક પેન્શન અને સેવા શતો સંબંધિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ સામેલ છે. પંચે એ પણ જોવું પડશે કે તેની ભલામણોનો દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને સરકકારી ખજાના પર કેટલો પ્રભાવ પડશે. આ ઉપરાંત રાજ્યોની નાણાકીય સ્થઇતિ પર સંભવિત અસરને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. કારણ કે સામાન્ય રીતે કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો બાદ અનેક રાજ્ય સરકારો પણ પોતાના કર્મચારીઓના પગાર અને ભથ્થામાં ફેરફાર પર વિચાર કરે છે.
સરકારના આંકડાઓ મુજબ 1 માર્ચ 2026 સુધી લગભગ 35.77 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ સિવિલ કર્મચારી હગતા. જ્યારે 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી લગભગ 33.76 લાખ પેન્શનર્સ અને ફેમિલી પેન્શનર્સ હતા. આ આંકડામાં રક્ષા પેન્શનર્સને સામેલ કરાયા નથી. જેનાથી અંદાજો લગાવી શકાય છે કે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોનો દાયરો કેટલો મોટો હોઈ શકે છે. જો પંચ પગાર અને પેન્શનમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોની ભલામણ કરે અને સરકાર તેને સ્વીકારી લે તો તેની અસર કરોડો પરિવારોની આવક અને ખર્ચની યોજના પર પડી શકે છે.
કર્મચારીઓ માટે ફક્ત બેઝિક પગારમા વધારો જ મહત્વપૂર્ણ નહીં રહે પરંતુ ડીએ, એચઆરએ અને અન્ય ભથ્તા સંબંધિત ફેરફાર પણ તેમની કુલ આવક પર અસર નાખી શકે છે. એ જ રીતે પેન્શનર્સ માટે પેન્શન સંશોધન અને ફેમિલી પેન્ંશન સંબંધિત જોગવાઈઓ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જો કે હાલ એ કહેવું ઉતાવળભર્યું હશે કે પગારમાં કેટલો વધારો થશે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું નક્કી થશે. કારણ કે આ બધી વાતો પંચની ભલામણો અને ત્યારબાદ સરકારના નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે.
સરકારને જ્યારે કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે વધારાની કલ્યાણકારી જોગવાઈઓ અને રાજ્યો માટે સંભવિત દિશા નિર્દેશો અંગે સવાલ પૂછાયો તો જવાબમાં પણ એ જ કહેવાયું કે પંચે હજુ પોતાની ભલામણો રજૂ કરી નથી. આથી આ મુદ્દાઓ પર હાલ કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવાયો નથી. આવનારા મહિનાઓમાં પંચ વિવિધ પક્ષો સાથે વાતચીત અને જાણકારી ભેગી કરીને પોતાની ભલામણોને છેલ્લું સ્વરૂપ આપશે.
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