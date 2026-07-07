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8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચ પર મોટા અપડેટ, જો આ 4 ફેરફાર થાય તો 65% સુધી વધી જશે પગાર!

8th Pay Commission: આઠમું પગાર પંચ હાલ કર્મચારી સંગઠનો પાસેથી જે સૂચનો મળેલા છે તેના પર મંથન કરી રહ્યું છે. ભલામણો તૈયાર થયા બાદ રિપોર્ટ સરકારને રજૂ કરાશે અને ત્યારબાદ કોઈ નિર્ણય આવી શકશે. પરંતુ જો આ સૂચનો અને ભલામણોની જે કોમન માંગણીઓ છે તેને સ્વીકારાય તો લેવલ 1ના કર્મચારીનો પગાર 65 ટકા સુધી વધી શકે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:56 PM IST
8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચ પર મોટા અપડેટ, જો આ 4 ફેરફાર થાય તો 65% સુધી વધી જશે પગાર!
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીરSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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આઠમા પગાર પંચ પર મોટા અપડેટ, જો આ 4 ફેરફાર થાય તો 65% સુધી વધી જશે પગાર!
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