/8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચ પર મોટા અપડેટ, જો આ 4 ફેરફાર થાય તો 65% સુધી વધી જશે પગાર!

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો ક્યારે લાગૂ થાય તે અંગે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુ આઠમાં પગાર પંચ તરફથી પગાર, પેન્શન, ભથ્થા સહિત અન્ય ચીજોના નિર્ધારણ માટે તૈયારીઓ પણ થઈ રહી છે. પંચ અલગ અલગ કર્મચારી સંગઠનો તરપથી મળેલા સૂચનો અને તેમની માંગણીઓ પર મંથન કરી રહ્યું છે. જેથી કરીને ભલામણો તૈયાર થઈ શકે તથા સરકારને સોંપી શકાય. આ સૂચનો અને માંગણીઓમાં જે કોમન માંગણીઓ છે તેમાં ડીએ મર્જર, HRAમાં વધારો, TAમાં ફેરફાર અને 5 ફેમિલી યુનિટ ગણતરી સામેલ છે. જેના આધારે એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે લેવલ 1 કર્મીઓનો પગાર 65 ટકા સુધી વધી શકે છે.
અનેક કર્મચારી સંગઠનોએ સેલરી સ્ટ્રક્ચરમાં મોટા ફેરફારની માંગણી કરી છે. આ સૂચનો લાગૂ થાય તો લેવલ 1ના કર્મચારીઓની ગ્રોસ પગારમાં લગભગ 65 ટકા સુધી વધારો થઈ શકે છે. જો કે હજુ સરકારે આ પ્રસ્તાવોને મંજૂરી આપી નથી. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે વર્તમાન પગાર સ્ટ્રક્ચર હવે વધતી મોંઘવારી અને મોટા શહેરોમાં રહેવાના ખર્ચ પ્રમાણે પુરતું નથી. આથી HRA, ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ, ફેમિલી યુનિટ અને ડીએ સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર જરૂરી છે.
કયા ફેરફારોની માંગણી કરાઈ છે?
અલગ અલગ શહેરોમાં HRAમાં વધારાની માંગણી
ટ્રાન્સપોર્ટ ભથ્થાને DA સાથે લિંક
કેટલો વધી શકે પગાર?
સંગઠનો અનેક માંગણીઓ અને સૂચનો પર સહમત?
જો કે તમને જણાવી દઈએ કે હાલ ફેરફારોના આ તમામ પ્રસ્તાવ ફક્ત કર્મચારીઓ સંગઠનોના સૂચનો છે. સરકારે હજુ તેમાંથી કોઈ પણ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી નથી. આઠમું પગાર પંચ હજુ પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરી રહ્યું છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, એચઆરએ, ટ્રાન્સપોર્ટ ભથ્થું, ડીએ મર્જર, અને અન્ય ફેરફારો પર આખરે છેલ્લો નિર્ણય તો સરકાર જ લેશે.