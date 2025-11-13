8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ પર નવું અપડેટ, શું આ કર્મચારીઓ સામેલ કરવામાં આવશે?
8th Pay Commission: હાલમાં ફક્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ જ પગાર પંચની ભલમણો હેઠળ મળતા ભથ્થા અને પગારને પાત્ર હોય છે. ત્યારે આ જે કર્મચારીઓ છે તેમને તેનો લાભ મળશે કે નહીં?
જેમ જેમ આઠમાં પગાર પંચે પોતાનું કામ શરૂ કર્યું છે તેમ તેમ ભાત ભાતની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. દેશભરના ગ્રામીણ ડાક સેવકો (Gramin Dak Sevaks - GDS) માટે પણ આશાઓ વધવા લાગી છે. આ બધા વચ્ચે સાંસદ અંબિકાજી લક્ષ્મીનારાયણ વાલ્મિકીએ પીએમ મોદીને પત્ર લખીને 2.75 લાખ ગ્રામીણ ડાક સેવકોને આઠમાં પગાર પંચના દાયરામાં સામેલ કરવાની માંગણી કરી છે.
GDSને સમાન વેતન લાભનો હક
સાંસદ વાલ્મિકીએ પીએમ મોદીને લખેલા પત્રમાં કહ્યું છે કે લગભગ 2.57 લાખ ગ્રામીણ ડાક સેવક પોસ્ટ વિભાગમાં કાર્યરત છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જરૂરી પોસ્ટ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, જેનું મહત્વ શહેરી વિસ્તારોમાં અપાતી સેવાઓ સમાન છે. તેમણે કહ્યું કે આ ચિંતાજનક છે કે ગ્રામીણ ડાક સેવકોના પગાર માળખા અને સેવા શરતોની સમીક્ષા માટે વારંવાર અલગ અલગ વિભાગીય સમિતિઓ બનાવવામાં આવે છે. જેની અધ્યક્ષતા સેવાનિવૃત્તિ નોકરશાહ કરે છે. આ કારણે ગ્રામીણ ડાક સેવકો એવા મુખ્ય લાભોથી વંચિત રહી જાય છે જે નિયમિત કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓના પગાર પંચોની ભલામણો હેઠળ મળે છે.
GDS કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી નથી ગણાતા
હાલમાં ફક્ત કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી જ પગાર પંચની ભલામણો હેઠળ મળતા પગાર અને ભથ્થાને પાત્ર છે. પરંતુ GDS ને કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓનો દરજ્જો પ્રાપ્ત નથી. આથી તેમને સાતમાં કે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોનો લાભ ન મળે. સાંસદ વાલ્મિકીએ આગ્રહ કર્યો કે ગ્રામીણ ડાક સેવકોને આઠમાં પગાર પંચના દાયરામાં સામેલ કરવામાં આવે. જેથી કરીને તેમને પોસ્ટ વિભાગના અન્ય કર્મચારીઓની જેમ પગાર સંશોધન અને સેવાનો લાભ મળી શકે. તેમણે વધુમાં લખ્યું કે આવું ન કરવાથી એક મોટા સમૂહના મહેનતુ ડાક કર્મચારીઓને ન્યાય મળશે એટલું જ નહીં પરંતુ પોસ્ટ વિભાગના ગ્રામીણ નેટવર્કની કાર્યક્ષમતા અને મનોબળમાં પણ વધારો થશે.
સાતમાં પગાર પંચની ભલામણો શું કહેતી હતી
સાતમાં પગાર પંચે પોતાના રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ લખ્યું હતું કે ગ્રામી ડાક સેવક (GDS)ને કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી તરીકે માન્યતા અપાઈ નથી. આથી પંચે એ પણ જણાવ્યું હતું કે પોસ્ટ વિભાગને GDS ના પગાર અને ભથ્થાના બજેટ સેલરી મથાળાથી અલગ રાખવામાં આવ. કારણ કે સેલરીઝ ટાઈટલ ફક્ત નિયમિત કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે પ્રયોગ થવો જોઈએ.
સાતમાં પગાર પંચના રિપોર્ટમાં કહેવાયું હતું કે પોસ્ટ વિભાગના ખર્ચ વર્ગીકરણની તપાસથી જાણવા મળે છે કે નિયમિત કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને ગ્રામીણ ડાક સેવકો બંનેના પગાર અને ભથ્થા 'સેલરીઝ' ટાઈટલ હેઠળ સામેલ છે. પરંતુ ગ્રામીણ ડાક સેવકોને કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ ગણવામાં આવતા નથી આથી તેમના પગાર અને ભથ્થાને અલગ શીર્ષક હેઠળ રાખવા જોઈએ.
આઠમાં પગાર પંચમાં સામેલ કરાશે GDS ને?
હવે એ જોવાનું મહત્વપૂર્ણ રહેશે કે કેન્દ્ર સરકાર આઠમાં પગાર પંચના દાયરામાં GDSને સામેલ કરે છે કે નહીં. સાંસદની આ માંગણી પોસ્ટ વિભાગના લાખો કર્મચારીઓની જૂની અપેક્ષાને દોહરાવે છે કે તેમને પણ નિયમિત સરકારી કર્મચારીઓ સમાન સુવિધાઓ, પગાર સંસોધન અને સેવા લાભ મળે.
