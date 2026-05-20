/8th Pay Commission: શું શાકભાજી, દૂધ, રાશનથી નક્કી થશે સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર? 3490 કેલરીનો ફોર્મ્યૂલા કેમ છે ચર્ચામાં

8th Pay Commission Latest Update: આઠમાં પગાર પંચ વિશે જે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે તેમાં આ 3490 કેલરીનો આંકડો કેમ ચર્ચામાં આવ્યો છે અને કર્મચારી સંગઠનોની શું માંગણી છે, શું હવે ખાવાની વસ્તુઓથી નક્કી થશે કર્મચારીઓના પગાર? તે ખાસ જાણો.
આઠમાં પગાર પંચ વિશેની એક એક અપડેટ અંગે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતા હોય છે. હાલ આઠમાં પગાર પંચ વિશે જે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે તેમાં ફક્ત પગાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, અને મોંઘવારી ભથ્થું જ નહીં પરંતુ કેલરી, દૂધ, શાકભાજી અને ઘરેલુ રાશન જેવી વસ્તુઓ પણ ચર્ચામાં છે. કારણ કે કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓનો આગામી પગાર નક્કી કરવામાં હવે એવી વાત ઉપર પણ વિચાર થઈ રહ્યો છે કે એક પરિવારને દર મહિને કેટલા ભોજન અને પોષણની જરૂર હોય છે.
વાત જાણે એમ છે કે કર્મચારી સંગઠનોએ આઠમાં પગાર પંચ સામે એ તર્ક રજૂ કર્યો છે કે જૂની પગાર ગણતરીની સિસ્ટમ હવે વર્તમાન મોંઘવારી અને જીવન નિર્વાહના વાસ્તવિક ખર્ચને યોગ્ય રીતે દર્શાવતી નથી. જેના કારણે હવે 3490 કેલરીનો આંકડો ચર્ચાનો મહત્વનો ભાગ બન્યો છે.
પગારની ગણતરીમાં ભોજનનો ખર્ચો મહત્વનો કેમ?
દરેક પગાર પંચ સૌથી પહેલા તો એ નક્કી કરવાની કોશિશ કરે છે કે કોઈ પણ સરકારી કર્મચારી અને તેના પરિવારને સન્માનથી જીવવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા પૈસાની જરૂર પડે છે. આ માટે ભોજન, મકાન, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, કપડાં, ઈંધણ અને પરિવહન જેવા ખર્ચાને આધાર બનાવવામાં આવે છે. આ બધામાં ભોજનનો ખર્ચો સૌથી મહત્વનો ગણાય છે. કારણ કે તે લઘુત્તમ પગાર નક્કી કરવામાં પાયો બને છે. જો પૌષ્ટિક ભોજનનો ખર્ચો વધે તો કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ વેતન પણ વધવો જોઈએ જે પગાર પંચોની મૂળ વિચારધારા છે.
3490 કેલરીનો આંકડો કેમ ચર્ચામાં?
વાત જાણે એમ છે કે નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)ના સ્ટાફ સાઈડે આઠમાં પગાર પંચને જણાવ્યું કે પહેલા પગારની ગણતરીઓ લગભગ 2700 કેલરીના જૂના માપદંડો પર આધારિત હતી જે હવે અપ્રાસંગિક છે. સંગઠને ICMR અને નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટી ઓફ ન્યૂટ્રીશન (NIN)ના નવા માપદંડોનો હવાલો આપતા કહ્યું કે ભઙારે શારીરિક કાર્યો કરતા વયસ્ક માટે પ્રતિદિન લગભગ 3490 કેલરીની જરૂરિયાત ગણવી જોઈએ. ICMR મુજબ 19થી 39 વર્ષના ઉંમર ધોરણના લોકો માટે કેલરીની જરૂરિયાત નીચે પ્રમાણે હોય છે. જેમ કે....
કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે અનેક સરકારી નોકરીઓમાં લાંબી ડ્યૂટી, સતત મુસાફરી, માનસિક તણાવ અને ફીલ્ડ વર્ક સામેલ હોય ચે. આથી ભારે ગતિવિધિવાળા માપદંડોને આધાર બનાવવા જોઈએ.
ન્યૂનતમ વેતન 69000ની માંગણી
NC-JCMએ માત્ર કેલેરીનો જ નહીં પરંતુ ચોખા, ઘઉ જેવી અન્ય ખાદ્ય ચીજોની વર્તમાન કિંમતોના આધારે વિસ્તૃત ખર્ચનો હિસાબ રજૂ કર્યો. આ ખર્ચા સાથે મકાન, સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ ખર્ચા જોડીને સંગઠને એવો પણ દાવો કર્યો કે વર્તમાન પગાર માળખું પરિવાર ચલાવવા માટે પૂરતું નથી. આ આધાર પર સંગઠને 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને લગભગ 69000 રૂપિયા લઘુત્તમ વેતનની માંગણી મૂકી છે.
એટલું જ નહીં NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF) એ પણ કહ્યું છે કે મોંઘવારી અને વધતા જીવનનિર્વાહ ખર્ચાને કારણે વર્તમાન લઘુત્તમ વેતન પૂરતું નથી. ફેડરેશને કહ્યું કે ICMR માપદંડો મુજબ એક કામકાજી વ્યક્તિને લગભગ 3490 કેલરીની રોજ જરૂર પડતી હોય છે. આટલું પોષણ જરૂરિયાત પૂરી કરવાનો ખર્ચો ઝડપથી વધી રહ્યો છે. ફેડરેશને પોતાની ગણતરીમાં પ્રતિ ફેમિલી યુનિટ 6000 રૂપિયા અને 5 સભ્ય પરિવારના ફોર્મ્યૂલાનો ઉપયોગ કરતા 30000 રૂપિયાનો આધાર કાઢ્યો. ત્યારબાદ લગભગ 58 ટકા ડીએ જોડીને આ આંકડો 47400 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો. સ્વાસ્થ્ય , શિક્ષણ અને આધુનિક જીવનની જરૂરિયાતો જોડ્યા બાદ સંગઠને ન્યૂનતમ પગાર 55000 થી 60000 રૂપિયા વચ્ચે રાખવાની માંગણી કરી.
પરિવાર યુનિટ વધારવાની માંગણી
કર્મચારી સંગઠનોની માંગણી છે કે જૂના 3 યુનિટ પરિવારનો ફોર્મ્યૂલા હવે પ્રાસંગિક નથી અને આજે અનેક કર્મચારીઓ પોતાના જીવનસાથી, બાળકો અને વૃદ્ધ માતાપિતાની જવાબદારી ઉઠાવે છે. આથી પરિવાર યુનિટને 5 સુધી વધારવો જોઈએ.
કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે દૂધ, શાકભાજી, ખાદ્યતેલ, એલપીજી સિલિન્ડર, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને શહેરી મકાનોના ભાવમાં ખુબ વધારો થઈ ચૂક્યો છે. આવામાં જૂની પગાર પદ્ધતિ વર્તમાન જીવન ખર્ચાને કવર કરી શકતી નથી. આઠમાં પગાર પંચની ચર્ચાઓ હવે ફક્ત પગાર વધારા પૂરતી નથી રહી પરંતુ આ ચર્ચા એવા મુદ્દે પણ થઈ રહી છે કે આધુનિક ભારતમાં એક પરિવારને સન્માનજનક જીવન જીવવા માટે ખરેખર કેટલી આવકની જરૂર છે.