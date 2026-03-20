8th Pay Commission: 50,000થી ઓછા પગારવાળાને 15 લાખ સુધીનું એરિયર? કર્મચારીઓ પર પૈસાનો વરસાદ થશે
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે પગાર કેટલો વધશે અને એરિયર કેટલું આવશે. જો 20 મહિનાનું એરિયર આપવામાં આવે તો આંકડો કેટલે પહોંચે? આ અહેવાલ ખાસ વાંચો.
- આઠમાં પગાર પંચમાં કર્મચારીઓને 20 મહિનાનું એરિયર મળે તો આંકડો કેટલો થાય?
- લેવલ પ્રમાણે અંદાજિત ગણતરી ખાસ જાણો.
- 1 જાન્યુઆરી 2026થી એરિયરની ગણતરી થઈ શકે તેવી ચર્ચા છે.
આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોને લઈને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ ખુબ આતુર છે. જો કે આ બધા વચ્ચે સૌથી મોટો સવાલ એ પણ છે કે પગાર કેટલો વધશે અને એરિયર કેટલો આવશે. ધ ઈકોનોમિક્સ ટાઈમ્સના એક રિપોર્ટ મુજબ જો 20 મહિનાનું એરિયર આવે તો 50000 રૂપિયાથી ઓછા બેઝિક પે વાળા કર્મચારીઓને 3.6 લાખ રૂપિયાથી લઈને લગભગ 15 લાખ રૂપિયા સુધીનું એરિયર મળી શકે છે. જો કે અત્રે ખાસ નોંધનીય છે કે આ બધા અંદાજિત આંકડા છે. સરકાર તરફથી હજુ કોઈ સત્તાવાર જાહેર થઈ નથી.
અલગ અલગ લેવલે કેટલું આવી શકે એરિયર?
લેવલ પ્રમાણે વાત કરીએ તો લેવલ 1થી લઈને લેવલ 8 સુધીના કર્મચારીઓના એરિયરમાં મોટો તફાવત જોવા મળી શકે છે. ઉદાહરણથી સમજીએ.
- લેવલ 1- બેઝિક પગાર 18000ના કર્મચારીઓને લગભગ 3.6 લાખથી 5.65 લાખ સુધીનું એરિયર મળી શકે છે.
- લેવલ -3ના કર્મચારીઓને 4.34 લાખથી 6.81 લાખ સુધીનું એરિયર આવી શકે.
- લેવલ 5ના કર્મચારીઓને 5.84 લાખથી 9.16 લાખનું એરિયર મળી શકે
- લેવલ 8- બેઝિક પગાર 47600 રૂપિયા હોય તેવા કર્મચારીઓને 9.52 લાખથી લઈને લગભગ 14.94 લાખ સુધીનું એરિયર મળે તેવો અંદાજો છે.
ગણતરી કઈ રીતે કરવામાં આવી
આ સમગ્ર અનુમાન 20 મહિનાના એરિયર અને અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે કરવામાં આવ્યું છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પગાર વધારનારો ગુણાંક હોય છે. સાતમાં પગાર પંચમાં તે 2.57 હતો. જ્યારે આઠમાં પગાર પંચ માટે 2.0 થી 2.57 સુધીના વિકલ્પો પર વિચાર થઈ રહ્યો છે. કેટલાક કર્મચારી સંગઠનો તેને 3.0 થી લઈને 3.25 સુધી વધારવાની પણ માંગણી કરી રહ્યા છે.
ક્યારથી એરિયર મળી શકે
એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ થતા એરિયર 1 જાન્યુઆરી 2026થી આપવામાં આવી શકે છે. કારણ કે સાતમાં પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરો થઈ ગયો છે. જો કે તેને લાગૂ થવામાં હજુ પણ સમય લાગી શકે છે અને અંતિમ નિર્ણય સરકાર દ્વારા જ લેવામાં આવશે.
કર્મચારી સંગઠનોની શું છે માંગણીઓ
- - અનેક કર્મચારી સંગઠનો ઈચ્છે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને વધારીને 3.0 કે તેનાથી વધુ કરવામાં આવે. જેથી કરીને કર્મચારીઓના પગારમાં સારો એવો વધારો થાય.
- - પરિવારના સંભ્યોની સંખ્યા વધારીને 3થી 5 કરવામાં આવે જેથી કરીને બેઝિક પગારમાં વધુ વધારો થઈ શકે. જો કે આ બધા સૂચનો હજુ વિચારણા હેઠળ છે.
બધુ મળીને જો આઠમાં પગાર પંચમાં વર્તમાન અનુમાનો લાગૂ થાય તો 50,000થી ઓછા બેઝિક પગારવાળા કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. તેમને લાખો રૂપિયાનું એરિયર અને પગારમાં સારો એવો વધારો મળી શકે છે. પરંતુ હજુ આ માટે તમારે સત્તાવાર જાહેરાતોની રાહ જોવી પડશે.
( Disclaimer: આ ફક્ત અંદાજિત આંકડા છે. સરકારે હજુ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોને મંજૂરી આપી નથી કે ન તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કર્યું છે. આવામાં અંતિમ આંકડા અલગ હોઈ શકે છે. )
