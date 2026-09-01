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આઠમું પગાર પંચ: સરકારી કર્મચારીઓને મળી શકે છે 14.10 લાખ રૂપિયા સુધીનું એરિયર, જાણો કઈ રીતે 

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધારામાં સૌથી મોટો ભાગ ભજવે છે. હાલ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં વિવિધ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ચર્ચામાં છે. આઠમાં પગાર પંચનો રિપોર્ટ હજુ આવ્યો નથી એટલે ભલામણો લાગૂ થવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. ત્યારે સરકારી કર્મચારીઓને કેટલું એરિયર મળી શકે તે અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની મદદથી જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 01, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:06 AM IST
આઠમું પગાર પંચ: સરકારી કર્મચારીઓને મળી શકે છે 14.10 લાખ રૂપિયા સુધીનું એરિયર, જાણો કઈ રીતે 
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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