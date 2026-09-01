/આઠમું પગાર પંચ: સરકારી કર્મચારીઓને મળી શકે છે 14.10 લાખ રૂપિયા સુધીનું એરિયર, જાણો કઈ રીતે 

આઠમાં પગાર પંચનો ક્યારે રિપોર્ટ આવે અને ભલામણો ક્યારે લાગૂ થાય તેના વિશે લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. રિપોર્ટ આવવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે અને તેને લાગૂ થવામાં પણ સમય જશે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને જો કે આ ધીરજનું મીઠું ફળ મળવાનું છે. કારણ કે આ વિલંબ થવાના પરિણામે એરિયર સારું એવું મળશે. અનુમાનો મુજબ લેવલ 4થી 7 સુધીના કર્મચારીઓને 14.10 લાખ રૂપિયા સુધીનું એરિયર મળી શકે છે.
એરિયરમાં શું મળે
કર્મચારીઓને પગાર અનેક ભાગમાં મળે છે. જેમ કે મૂળ પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું, ઘરભાડા ભથ્થું, ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ વગેરે. જો કે બાકી રકમમાં ફ્ક્ત મૂળ પગાર જ આપવામાં આવે છે. મોંઘવારી ભથ્થું, મકાનભાડા ભથ્થું, અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ પર આ રકમ મળતી નથી.
DA, HRA અને TPTA પર કેમ નથી મળતું?
20 મહિના વિલંબ થાય તો કેટલું મળે એરિયર?
જો આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવામાં 20 મહિના જેટલો વિલંબ થાય તો અપાયેલા અનુમાન મુજબ એરિયર મુખ્ય રીતે બેઝિક પેમાં થનારા વધારાના આધારે બનશે. અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર લેવલ 4થી 7ના કર્મચારીઓના અનુમાનિત એરિયર નીચે પ્રમાણે હોઈ શકે.
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 રાખવામાં આવે તો કેટલું બને એરિયર?
લેવલ 4 કર્મચારીઓ
વર્તમાન બેઝિક 25500 રૂપિયાથી વધીને 51000 રૂપિયા થઈ શકે.
બેઝિકમાં 25500નો વધારો થાય તો તે પ્રમાણે 20 મહિનાનું એરિયર લગભગ 5.10 લાખ થાય.
લેવલ 5 કર્મચારીઓ
29100 રૂપિયાથી વધીને બેઝિક પગાર 58200 થઈ શકે.
અંદાજિત એરિયર 5.82 લાખ.
લેવલ 6 કર્મચારીઓ
35400 રૂપિયાથી વધીને 70800 રૂપિયા થઈ શકે.
અંદાજિત એરિયર 7.08 લાખ.
લેવલ 7 કર્મચારી
બેઝિક પગાર 44900 થી વધીને 89800 રૂપિયા થઈ શકે.
અંદાજિત એરિયર 8.98 લાખ રૂપિયા.
હવે જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.15 રાખવામાં આવે તો કેટલું મળી શકે એરિયર?
લેવલ 4 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 54825 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર 5.87 લાખ જેટલું બની શકે.
લેવલ 5 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 62565 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર લગભગ 6.69 લાખ.
લેવલ 6 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 76110 રૂપિયા અને એરિયર લગભગ 8.14 લાખ અંદાજિત.
લેવલ 7 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 96535 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર લગભગ 10.33 લાખ રૂપિયા
જો 2.28 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હોય તો?
લેવલ 4 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 58140 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર 6.53 લાખ જેટલું બની શકે.
લેવલ 5 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 66348 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર લગભગ 7.45 લાખ.
લેવલ 6 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 80712 રૂપિયા અને એરિયર લગભગ 9.06 લાખ અંદાજિત.
લેવલ 7 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 102372 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર લગભગ 11.49 લાખ રૂપિયા
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 રાખવામાં આવે તો કેટલું બની શકે એરિયર?
લેવલ 4 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 65535 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર 8.01 લાખ જેટલું બની શકે.
લેવલ 5 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 74787 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર લગભગ 9.14 લાખ.
લેવલ 6 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 90978 રૂપિયા અને એરિયર લગભગ 11.12 લાખ અંદાજિત.
લેવલ 7 કર્મચારીઓ
બેઝિક પગાર 115393 રૂપિયા અને અંદાજિત એરિયર લગભગ 14.10 લાખ રૂપિયા
અત્રે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ફક્ત અનુમાન છે. એરિયરની વાસ્તવિક રકમ તો જ્યારે સરકાર સત્તાવાર રીતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સહિતના નવા દરની જાહેરાત કરે ત્યારે જાણી શકાશે.