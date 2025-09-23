Prev
Next

આઠમાં પગાર પંચમાં પણ લાગૂ થઈ શકે છે સાતમાં પગાર પંચવાળું પે મેટ્રિક્સ! જાણો કેટલો વધશે પગાર

8th Pay Commission Update: સરકાર સાતમાં પગાર પંચના પે મેટ્રિક્સને જ આગળ વધારવા પર વિચાર કરી રહી છે. નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92થી ન્યૂનતમ બેઝિક પગાર 18000 રૂપિયાથી વધીને 34200 રૂપિયા થઈ શકે છે. સમગ્ર વિગતો ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 23, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

આઠમાં પગાર પંચમાં પણ લાગૂ થઈ શકે છે સાતમાં પગાર પંચવાળું પે મેટ્રિક્સ! જાણો કેટલો વધશે પગાર

સરકારી નોકરી કરતા લોકો માટે મોટા સમાચાર છે. આઠમાં પગાર પંચ અંગે અંદરખાને જે ચર્ચા થઈ રહી છે તે એ છે કે આ વખતે પણ પગાર નક્કી કરવાનો ફોર્મ્યૂલા નવો નહીં હોય. સાતમાં પગાર પંચમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલો પે મેટ્રિક્સ જ આઠમાં પગાર પંચમાં બેઝ બનશે. ફરક એ હશે કે તેમાં નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને લેવલ મર્જિંગ જેવા અપડેટ જોડાશે. 

સાતમા પગાર પંચનો ફોર્મ્યૂલા દોહરાશે?
સાતમાં પગાર પંચનો પે મેટ્રિક્સ એટલો સરળ અને સમજી શકાય તેવો બનાવવામાં આવ્યો હતો કે જૂના પે બેન્ડ અને ગ્રેડ પેની તમામ ગૂંચવણો દૂર થઈ ગઈ. 18 લેવલવાળા આ મેટ્રિક્સે દરેક કર્મચારીને સ્પષ્ટ દર્શાવી દીધુ હતું કે તેમનો બેઝિક પગાર ક્યાંથી ક્યાં જઈ શકે છે. હવે સરકાર આ સ્ટ્રક્ચરને આઠમાં પગાર પંચમાં પણ આગળ વધારવાની તૈયારી કરી રહી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ડો. એક્રોયડનો જાદુઈ ફોર્મ્યૂલા
આ સમગ્ર મેટ્રિક્સ એક જાણીતા ફોર્મ્યૂલા પર આધારિત છે અને તે છે Dr. Wallace Aykroyd Formula. આ ફોર્મ્યૂલા જણાવે છે કે એક સામાન્ય ભારતીયને લઘુત્તમ પગાર કેટલો મળવો જોઈએ જેથી કરીને તેની બેઝિક જરૂરિયાતો પૂરી થઈ શકે. તેનાથી જ લઘુત્તમ પગાર નક્કી થાય છે અને ત્યાંથી જ સમગ્ર પે મેટ્રિક્સની સિડી તૈયાર થાય છે. 

કેટલો વધશે પગાર? (ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ખેલ)
હવે આવે એ જરૂરી સવાલ ઉપર કે પગાર કેટલો વધશે?

- વર્તમાન લઘુત્તમ બેઝિક પે : ₹18,000

- નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (સંભવિત) : 1.92

- નવો બેઝિક પે = ₹18,000×1.92= ₹34,560

એટલે કે ફક્ત બેઝિક પગારમાં ₹16,560 ની સીધી છલાંગ. તેની ઉપર DA, HRA, TA અને અન્ય ભથ્થા જોડાશે તો હાથમાં આવનારો પગાર હજુ પણ વધશે. 

પે લેવલ મર્જિંગ- પ્રમોશન સરળ, પગારમાં બૂસ્ટ

એવા પણ સમાચાર છે કે આ વખતે કેટલાક પે લેવલ્સને મર્જ કરવામાં આવી શકે છે. જેમ કે 

- લેવલ 1+2 = નવું A

- લેવલ 3+4 = નવું B

- લેવલ 5+6 = નવું C

જો આમ થાય તો નીચલા લેવલવાળાનો પગાર તરત વધી જશે અને પ્રમોશન પણ જલદી જલદી મળી શકશે. 

HRA અને TA ઉપર પણ અસર

પગાર વધશે તો HRA અને TA આપોઆપ નવા બેઝિક પર રીકેલ્ક્યુલેટ થશે. શહેરોની શ્રેણીઓ (X, Y, Z)ના હિસાબથી HRA નો સ્લેબ બદલાશે અને TA ની એન્ટ્રી પણ વધુ હોઈ શકે છે. 

વીમા કવર ઉપર પણ વિચાર
હાલ સરકારી ડ્યૂટી દરમિયાન મૃત્યુ પર જે વીમા કવર મળે છે તે ખુબ ઓછું છે. સૂત્રોનું માનીએ તો આઠમાં પગાર પંચમાં તેને વધારવા ઉપર પણ વિચાર ચાલી રહ્યો છે. જેથી કરીને પરિવારને યોગ્ય સુરક્ષા મળી શકે. 

ક્યારથી મળશે ફાયદો?
હજુ સુધી આઠમાં પગાર પંચની ઔપચારિક રચના થતી નથી. પરંતુ અનુમાન છે કે 2026થી તેને લાગૂ કરાશે. જો સરકાર 2025ના અંત સુધીમાં નોટિફિકેશન ઈશ્યુ કરી દે તો કર્મચારીઓને 1 જાન્યુઆરી 2026થી નવો પગાર અને એરિયર બંને મળી શકે છે. 

સરકાર માટે આ પગલું બેલેન્સ્ડ ગણી શકાય છે. નવા મેટ્રિક્સ બનાવવાની ઝંઝટ નથી અને કર્મચારીઓને પગાર વધારાનો સ્પષ્ટ ફાયદો. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92ની ચર્ચા જો હકીકત બની ગઈ તો લઘુત્તમ પગાર ₹34,000 પાર જતો રહેશે. બાકી બોલ હવે સરકાર બાજુ છે અને લાખો કર્મચારીઓની નજર હવે ફક્ત સત્તાવાર જાહેરાતો પર છે. હજુ સુધી આ મુદ્દે કોઈ પણ સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
8th Pay Commission7th Pay CommissionPay MatrixSalary HikeFITMENT FACTOR

Trending news