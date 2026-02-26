કોરોનાકાળમાં 18 મહિના સુધી અટક્યું હતું મોંઘવારી ભથ્થું, શું 8માં પગાર પંચમાં લેવાશે કોઈ નિર્ણય?
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો આવે અને તે લાગૂ થાય તેની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કર્મચારીઓની ઘણી માંગણી છે જેમાંથી એક એ પણ છે કે કોરોનાકાળમાં જે મોંઘવારી ભથ્થું અટકાવવામાં આવ્યું હતું તેના પર વિચાર કરવામાં આવે. સરકારે 18 મહિના સુધી મોંઘવારી ભથ્થું અને મોંઘવારી રાહત રોક્યા હતા.
- કોરોના કાળમાં મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતના 3 હપ્તા અટક્યા હતા.
- સરકારે કોરોના સમયે સર્જાયેલી નાણાકીય કટોકટીનું કારણ ધર્યું હતું.
- કર્મચારીઓ તે વખતે સાથ આપ્યો હતો પરંતુ હવે કઈક નિર્ણય લેવાય એવી અપેક્ષા છે.
Trending Photos
આઠમાં પગાર પંચની સરકારી કર્મચારીઓ કાગડોળે રાહ જુએ છે. જલદી ભલામણો આવે અને લાગૂ થાય જો કે તેને લાગૂ થવામાં હજુ પણ મહિનાઓનો સમય વીતી શકે છે. પગાર, મોંઘવારી ભથ્થા સહિત અન્ય ભથ્થામાં કેટલો વધારો થશે અને શું સ્થિતિ રહેશે તેના વિશે જાણવાની કર્મચારીઓને આતુરતા છે. ત્યારે આ ભલામણોમાં શું કોરોનાકાળમાં જે નિર્ણય લેવાયો હતો તેના પર કોઈ વિચાર થશે કે નહીં?
કોરોનાકાળમાં મોંઘવારી ભથ્થું અટક્યું હતું
કોરોનાએ જ્યારે દેશ અને દુનિયામાં હાહાકાર મચાવ્યો હતો, લોકોને જીવના જોખમ ઊભા થઈ ગયા હતા, આર્થિક મુશ્કેલીઓ વધી હતી ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)ના 3 હપ્તા 18 મહિના માટે રોક્યા હતા. સરકારે જાન્યુઆરી 2020થી જૂન 2021 સુધી ભથ્થા અટકાવ્યા હતા. વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે સરકારના આ નિર્ણયના કારણે કર્મચારીઓનું ભથ્થું 10 ટકા જેટલું ઓછું છે. હાલ તેમને 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. જો કોરોના કાળમાં ભથ્થા અટક્યા ન હોત તો હાલ 68 ટકા જેટલું હોત.
કેમ રોક્યું હતું મોંઘવારી ભથ્થું?
આ મોંઘવારી ભથ્થું અટકાવવા પાછળ સરકારે એવી સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કોવિડ 19 મહામારીના કારણે રાજકોષીય દબાણ અને ઈમરજન્સી ખર્ચાને જોતા આ પગલું ભર્યું છે. જો કે પછીથી મોંઘવારી ભથ્થું બહાલ થઈ ગયું હતું પરંતુ ત્યારબાદ જેટલો સમય મોંઘવારી ભથ્થું અને રાહત રોકવામાં આવ્યા તેનું શું થયું તે વિશે હજું કોઈ પાક્કાપાયે સમાચાર નથી. સરકારે સદનમાં પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે હવે આ મુદ્દો સંભવિત આઠમાં પગાર પંચના સંદર્ભમાં ફરી ચર્ચામાં છે.
કોરોના સમયે રોકાયેલા ભથ્થાનુ મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં
નવા પગાર પંચની રચના બાદ હવે કર્મચારીઓને ફરીથી આ મુદ્દો યાદ આવ્યો છે. કર્મચારી સંગઠનોનું માનવું છે કે કોરોના સમયે મોંઘવારી ભથ્થું રોકાયું તો તેમણે રાષ્ટ્રીય સંકટ સમજીને સરકારનો સાથ આપ્યો હતો. આથી હવે આઠમાં પગાર પંચમાં પગાર અને પેન્શનની ગણતરી સમયે આ મુદ્દો પણ ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. તેમનું એવું કહેવું છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં ઉદારપણું રાખવું જોઈએ અને પેન્શનર્સના હિતોની ખાસ સુરક્ષા કરવી જોઈએ જેથી કરીને કોવિડકાળમાં જે ઘાટો થયો હતો તેની થોડી ઘણી ભરપાઈ થઈ શકે.
શું સરકાર ધ્યાનમાં લેશે?
સરકાર અને કર્મચારી સંગઠનો વચ્ચે કઈ રીતે આ મુદ્દે સંતુલન સર્જાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. એ પણ જોવાનું રહેશે કે શું કોઈ રીતે આ અંગે કઈ ભરપાઈ થઈ શકે છે ખરી. અત્રે જણાવવાનું કે સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં આઠમાં પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી. પંચને પગાર સંરચના, આર્થિક સ્થિતિ અને કર્મચારીઓની માંગણીઓનું વિશ્લેષણ કરવા માટે રિપોર્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા 18 મહિનાનો સમય અપાયો છે. આયોગની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે