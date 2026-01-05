આઠમાં પગાર પંચ પર શું નવું અપડેટ? 74% સુધી વધી શકે છે સરકારી કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચને લઈને સરકારી કર્મચારીઓને અનેક પ્રશ્નો મૂંઝવતા હોય છે. એમાં પણ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડમાં પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થાનું શું થશે? જૂના અનુભવ જોઈએ તો જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય તો સરકાર વચ્ચેના પીરિયડનું એરિયર આપે છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
કેન્દ્ર સરકાર દર 10 વર્ષે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના પગાર, ભથ્થા, અને પેન્શનની સમીક્ષા કરે છે. સાતમાં પગાર પંચની સમયમર્યાદા 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરી થઈ રહી હતી એટલે આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થશે એવું માનવામાં આવે છે. જો કે સરકારે નવેમ્બર 2025માં આઠમાં પગાર પંચના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ(ToR) ને મંજૂરી તો આપી દીધી છે પરંતુ પંચ પોતાની ભલામણો આપવામાં લગભગ 18 મહિના જેટલો સમય લઈ શકે છે. આવામાં જ્યાં સુધી કેબિનેટ નવી ભલામણોને મંજૂર ન કરે ત્યાં સુધી કર્મચારીઓને સાતમાં પગાર પંચ મુજબ પગાર મળતો રહેશે.
કર્મચારીઓને મૂંઝવતો પ્રશ્ન
આ બધા વચ્ચે કર્મચારીઓના મનમાં સૌથી મૂંઝવતો પ્રશ્ન હોય તો તે છે ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડમાં પગાર અને ડીએ (મોંઘવારી ભથ્થું)નું શું થશે. જૂના અનુભવ જોઈએ તો જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે ત્યારે સરકાર વચ્ચેના સમયનો એરિયર આપે છે. તેમાં વધેલો બેઝિક પે, ભથ્થા અને રિટાયરમેન્ટ સંલગ્ન લાભ સામેલ હોય છે. આ બધુ નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને આધારે કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. એટલે કે આઠમાં પગાર પંચના લાગૂ થયા બાદ કર્મચારીઓને એક સાથે સારી એવો એરિયર મળે તેવી આશા રહેતી હોય છે.
ક્યારથી લાગૂ થશે
મોંઘવારી ભથ્થા વિશે ચિંતા એટલા માટે પણ વધુ છે કારણ કે નવું પગાર પંચ લાગૂ થતા જ જમા થયેલું ડીએ બેઝિક પેમાં મર્જ કરાય ચે અને ડીએ શૂન્ય કરીને ફરીથી શરૂ કરાય છે. હાલ ડીએ 1 જુલાઈ 2025થી 58 ટકા થઈ ચૂક્યું છે અને આગામી વધારો 1 જાન્યુઆરી 2026થી થવાનો છે. હાલના નિયમો મુજબ જ્યાં સુધી નવું પગાર પંચ લાગૂ ન થાય ત્યાં સુધી દર છ મહિને ડીએ વધતું રહેશે. પરંતુ જેવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ થશે તો આખુ ડીએ બેઝિકમાં મર્જ થઈ જશે અને નવેસરથી નવા બેઝિક પર ડીએની ગણતરી શરૂ થશે.
આ બધા વચ્ચે કર્મચારી સંગઠનોએ એક વૈકલ્પિક સૂચન પણ આપ્યું છે. ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના અધ્યક્ષ મનજીત સિંહ પટેલનું કહેવું છે કે જો જાન્યુઆરી 2028 સુધી ડીએ લગભઘ 74 ટકા સુધી પહોંચી જાય તો સરકાર આખુ ડીએ ખતમ કરવાની જગ્યાએ 50 ટકા ડીએ બેઝિકમાં મર્જ કરે અને બાકી 24 ટકા ડીએ ચાલુ રાખે. જેનાથી મોંઘવારીના દોરમાં કર્મચારીઓના ખિસ્સા પર વધુ અસર નહીં પડે. આ સાથે તેમણે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.64 રાખવાની અને લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરતી વખતે પરિવારના યુનિટ ત્રણથી વધારીને પાંચ કરવાની પણ માંગણી કરી. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સરકાર જૂના ફોર્મ્યૂલા પર આગળ વધશે કે પછી કર્મચારીઓ માટે કોઈ નવો વચ્ચેનો રસ્તો કાઢશે.
