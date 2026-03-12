8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચમાં આ યોજનામાં થશે મોટો ફેરફાર! સરકારી કર્મચારીઓના પ્રમોશન પર થશે અસર

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચમાં આ યોજનામાં થશે મોટો ફેરફાર! સરકારી કર્મચારીઓના પ્રમોશન પર થશે અસર

8th Pay Commission Update: આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોવાઈ રહી છે. આ બધા વચ્ચે કર્મચારી સંગઠનોએ MACP યોજનામાં ફેરફારની માંગણી કરી છે. ત્યારે આ યોજના વિશે ખાસ જાણો અને શાં માટે કર્મચારી સંગઠન આ યોજનામાં ફેરફાર ઈચ્છે છે અને શું ફેરફાર ઈચ્છે છે તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 12, 2026, 04:00 PM IST
  • કર્મચારી સંગઠને MACP યોજનામાં ફેરફારની માંગણી કરી છે. 
  • યોજનામાં કર્મચારીઓને 30 વર્ષની સેવામાં 3 ચોક્કસ પ્રમોશનનો લાભ મળે છે. 
  • કર્મચારી સંગઠને 5 પ્રમોશન સુનિશ્ચિત  કરવાની માંગણી કરી છે. 
     

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની  ભલામણોની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકારી કર્મચારીના પગાર, ભથ્થા અને અન્ય સગવડો પર શું ભલામણો આવે છે તે મહત્વનું રહેશે. પરંતુ તે પહેલા રિપોર્ટ્સમાં અનેક અટકળો થઈ રહી છે. જે કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીને જોઈને કરવામાં આવી રહી છે. કર્મચારી સંગઠનોએ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની મોડિફાઈડ એશ્યોર્ડ કરિયર પ્રોગ્રેસન એટલે કે MACP યોજનામાં ફેરફારની માંગણી કરી છે. હવે આ યોજના શું છે અને કર્મચારી સંગઠન કેમ તેમાં ફેરફાર  કરવા ઈચ્છે છે તે પણ  ખાસ જાણો. 

MACP યોજના વિશે જાણો
આ યોજના હેઠળ જે કર્મચારીઓને પોતાની કેડરમાં નિયમિત પ્રમોશનની તકો ઓછી મળે છે તેમને પ્રમોટ કરવામાં આવે છે. કર્મચારીઓને યોજનામાં 30 વર્ષની સેવામાં 3 ચોક્કસ પ્રમોશનનો લાભ મળે છે. આ પ્રમોશન ક્રમશ: 10 વર્ષ, 20 અને 30 વર્ષની સેવા પૂરી થતા આપવામાં આવે છે. કર્મચારીઓને પ્રમોશન મળવાની સ્થિતિમાં પે મેટ્રિક્સમાં તેમને આગલા સ્તરે લઈ જવાય છે. આવી રીતે પ્રમોટ થયેલા કર્મચારીઓને સામાન્ય પ્રમોશન સમયે લાગૂ થયેલો પગાર મળે છે. 

કર્મચારી સંગઠનની શું છે માંગણી
નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)ના સ્ટાફની માંગણી છે કે આઠમાં પગાર પંચના કર્મચારીઓ માટે સેવા સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા 5 પ્રમોશન સુનિશ્ચિત કરવા પર વિચાર કરવો જોઈએ. એટલે કે તેમને ઓછામાં ઓછા 5 પ્રમોશન આપવા જોઈએ. આ સાથે જ પ્રમોશનની એક સ્પષ્ટ હાયરાર્કિકલ સંરચના બનાવવા અને વર્તમાન MACP યોજનામાં રહેલી વિસંગતિઓને દૂર કરવાની પણ માંગણી કરવામાં આવી છે. આઠમાં પગાર પંચને આપેલા પોતાના સૂચનમાં ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC)એ પણ લગભગ આવી જ માંગણી કરી છે. જે મુજબ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 30 વર્ષના સેવા પીરિયડમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ પ્રમોશનની તક મળવી જોઈએ. 

યુનિયનનું કહેવું છે કે વર્તમાન MACP યોજના કર્મચારીઓના કરિયરમાં આવતી અડચણોને સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરી શકતી નથી. AITUC મુજબ અનેક વિભાગોમાં ઊંચા પદોની સંખ્યા મર્યાદિત હોવાના અને પદોના મર્જ થવાના કારણે મોટી સંખ્યામાં કર્ચમારીઓ વર્ષો સુધી એક જ પદ પર અટકેલા રહે છે. જેનાથી તેમને પ્રમોશનની પૂરતી તકો મળતી નથી. આ કારણે યુનિયને આઠમાં પગાર પંચ પાસે માંગણી કરી છે કે સેવા પીરિયડ દરમિયાન વધુ પ્રમોશન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વર્તમાન વ્યવસ્થામાં સુધારો કરવામાં આવે. 

યોગ્યતા શું છે?

  • સાતમાં પગાર પંચ મુજબ MACP યોજનાનો ફાયદો એવા કર્મચારીને મળશે જેમનો છેલ્લા ત્રણ વર્ષનો APAR પરફોર્મન્સ ઓછામાં ઓછું Very Good હોય. 
  • જો આવું ન હોય તો ફાઈનાન્શિયલ અપગ્રેડેશન જ્યાં સુધી તે યોગ્યતા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી હોલ્ડ પર રહેશે. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
8th Pay CommissionMACP Schemecentral governmentgovernment employees

