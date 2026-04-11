8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, કયા ફોર્મ્યૂલાથી વધશે પગાર? જાણો મિનિમમ બેઝિક પે વિશે
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ થવાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં સારો એવો વધારો થઈ શકે છે. પગાર વધારામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મહત્વનો છે. વિવિધ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ચર્ચામાં છે. કયો ફોર્મ્યૂલા સરકાર અપનાવશે તે ચર્ચામાં છે ત્યારે કેટલો વધી શકે પગાર?
- આઠમાં પગાર પંચમાં કયું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લેવાય તેના વિશે ચર્ચા
- અલગ અલગ અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આધારીત અંદાજિત પગાર વિશે જાણો
- 1 જાન્યુઆરી 2026થી અમલી ગણાશે આઠમું પગાર પંચ!
આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. નવા પગાર પંચથી પગાર અને ભથ્થામાં આકર્ષક વધારો થવાની અટકળો છે. પગાર વધારવા માટે સરકાર કયો ફોર્મ્યૂલા અપનાવશે તેના વિશે પણ ચર્ચા છે. આ બધામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ખુબ મહત્વનું છે કારણ કે આ એક એવી સંખ્યા છે જેની સાથે બેઝિક પગારને ગુણવામાં આવે અને તે પ્રમાણે પગાર અને પેન્શન વધે. તમને જણાવી દઈએ કે હજુ સુધી સરકાર તરફથી આઠમાં પગાર પંચના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે કોઈ જ સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ નથી.
ક્યારથી લાગૂ થશે આઠમું પગાર પંચ
સાતમા પગાર પંચની સમયમર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ એટલે હવે 1 જાન્યુઆરી 2026થી નવું પગાર પંચ લાગૂ થવાની વાતો છે. આવી સ્થિતિમાં સરકાર તરફથી એરિયર પણ આપવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરારે ગત વર્ષ નવેમ્બરમાં જ આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી દીધી હતી. આ પે કમિશનને પોતાનો રિપોર્ટ જમા કરાવવા માટે 18 મહિનાનો સમય મળેલો છે. આ રિપોર્ટના આધારે કર્મચારીઓના પગાર પર નિર્ણય લેવાશે. અત્રે જણાવવાનું કે 5માં પગાર પંચ વખતે 21 મહિનાનો 11200 રૂપિયા સરકારે કર્મચારીઓને એરિયર આપ્યું હતું. જ્યારે સાતમાં પગાર પંચ વખતે 6 મહિનાનું 13500 રૂપિયા એરિયર કર્મચારીઓને અપાયું હતું.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હોય તો કેટલો વધે પગાર
હાલ અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ચર્ચામાં છે જેમાંથી એક છે 2.57. કારણ કે આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાતમાં પગાર પંચમાં પણ લાગૂ હતું. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં ફેરફાર ન કરાય અને આ જ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ચાલુ રહે તો આ ફિટમેન્ટ ફેકટરથી પગાર વધી શકે. ત્યારે જો આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી પગાર વધે તો લેવલ 1થી લઈને 18 સુધીના કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થાય અને પગાર કેટલે પહોંચે તે જાણો.
8માં પગાર પંચમાં અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હોય તો કેટલો વધે બેઝિક પગાર?
- લેવલ 1થી 4- 46260 રૂપિયાથી 65535 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 5થી 8 સુધી- 75044 રૂપિયાથી 122232 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 9થી 12 સુધી- 136467 રૂપિયાથી 202516 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 13થી 13એ સુધી- 316367 રૂપિયાથી 336927 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 14થી 16 સુધી- 370595 રૂપિયાથી 527878 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 17થી 18 સુધી- 578250 રૂપિયાથી 642500 રૂપિયા સુધી
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3 રાખવામાં આવે તો કેટલો વધી શકે પગાર?
- લેવલ 1થી 4- 54000 રૂપિયાથી 76500 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 5થી 8 સુધી- 87600 રૂપિયાથી 142800 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 9થી 12 સુધી- 159300 રૂપિયાથી 236400 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 13થી 13 એ સુધી- 369300 રૂપિયાથી 393300 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 14થી 16 સુધી- 432600 રૂપિયાથી 616200 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 17થી 18 સુધી- 675000 રૂપિયાથી 750000 રૂપિયા સુધી
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.25 રાખવામાં આવે તો કેટલો વધે બેઝિક પગાર?
- લેવલ 1થી 5 સુધી- 58500 રૂપિયાથી 94900 રૂપિયા
- લેવલ 6થી 10 સુધી- 115050 રૂપિયાથી 182325 રૂપિયા
- લેવલ 11થી લેવલ 12- 220025 રૂપિયાથી 256100 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 13થી 12એ- 400075 રૂપિયાથી 426075 રૂપિયા સુધી
- લેવલ 14થી 18 સુધી- 468650 રૂપિયાથી 812500 રૂપિયા સુધી
