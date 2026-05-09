/8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 રહે તો ખુબ જલસા! લેવલ 1થી 18 સુધી કેટલો થાય પગાર? સરકારી કર્મચારીઓ ખાસ જાણે

8th Pay Commission: આઠમાં પગાંર પંચની ભલામણો રજૂ થાય અને તેનું અમલીકરણ થાય તેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે. અલગ અલગ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા અલગ માંગણીઓ થઈ છે જેમાં એક ફિટમેન્ટ ફેકટર 3.83 રાખવાની પણ માંગણી થઈ છે. જો આ માંગણી સરકાર સ્વીકારે તો સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થાય તે ગણતરી સમજો.
આઠમાં પંચની ટીમ અલગ અલગ રાજ્યોમાં બેઠકો યોજી રહી છે અને કર્મચારીઓની સમસ્યાઓ અને માંગણીઓ જાણવા માંગે છે. જેથી કરીને એક રિપોર્ટ તૈયાર કરીને સરકારને આપી શકે. અત્યાર સુધી કર્મચારીઓ તરફથી જે પ્રકારે માંગણીઓ રજૂ થઈ છે તે મુજબ મિનિમમ બેઝિક સેલરી 69000 રૂપિયા અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 રાખવાની વાત રજૂ કરાઈ છે.
આઠમાં પગાર પંચની ટીમે દિલ્હી, પુણે, ઉત્તરાખંડમાં બેઠક પૂરી કરી છે. હવે જો આઠમા પગાર પંચમાં કર્મચારીઓની 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રાખવાની માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો ફક્ત મોટા અધિકારીઓને જ નહીં પરંતુ સરકારી પટાવાળા, ક્લાર્ક, શિક્ષક, રેલવે કર્મચારીઓથી લઈને IAS અધિકારીઓના પગારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે.
જો માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો...
લઘુત્તમ બેઝિક પે 18000 રૂપિયાથી વધીને લગભગ 69000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ સાથે જ 30 વર્ષમાં પાંચ વખત પ્રમોશન થઈ શકે. મોંઘવારી ભથ્થા અને એચઆર ઉપરાંત અન્ય ભથ્થામાં પણ ત્રણ ગણો વધારો થઈ શકે છે. જો કે આ પગાર એક અંદાજિત આંકડો છે. જે હેઠળ એ જાણવાની કોશિશ કરીશું કે કયા લેવલના કર્મચારીઓનો કેટલો પગાર વધી શકે.
કેટલો વધી શકે પગાર
આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ લેવલ 1માં પટાવાળા અને એટેન્ડેન્ટ આવે છે. લેવલ 2માં લોઅર ડિવિઝન, લેવલ 3માં કોન્સ્ટેબલ અને કુશળ કર્મચારીઓ, લેવલ 4માં ગ્રેડ ડી સ્ટેનોગ્રાફર અને યુનિયન ક્લાર્ક આવે છે. જેમનો વર્તમાન પગાર 25500 રૂપિયા છે. જો 3.83 રાખવામાં આવે તો મનીકંટ્રોલના રિપોર્ટ મુજબ પગારમાં વધારો આ રીતે થઈ શકે.
સંભવિત નવો બેઝિક પે- અંદાજિત 68.940 રૂપિયા
મિડ લેવલ કર્મચારીઓના પગાર
સીનિયર અધિકારીઓના પગાર કેટલા વધી શકે
ખાસ નોંધ: આ આંકડા અંદાજિત ગણતરી રજૂ કરે છે. જે અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83ને ધ્યાનમાં લઈને ગણતરી કરવામાં આવી છે. જો માંગણી સ્વીકારાય તો આટલો પગાર વધી શકે.