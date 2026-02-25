આઠમાં પગાર પંચમાં જો 3.25 ફેક્ટર અને 2 પ્રમોશન સહિત આ માંગણીઓ સંતોષાય તો બંપર પગાર વધે
8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચની 25મીએ એક મહત્વની બેઠક થઈ રહી છે. જેમાં કર્મચારીઓના પગાર વધારા માટે મહત્વનું એવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ભથ્થાઓ અને અન્ય મુદ્દાઓ ચર્ચાઈ શકે છે. કર્મચારીઓની શું માંગણી છે એ પણ જાણો. જો આ માંગણીઓ સંતોષાય તો કર્મચારીઓના પગારમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવી શકે છે.
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આતુરતાપૂર્વક આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું રહેશે, પગાર કેટલો વધશે, ભથ્થાઓનું શું થશે...આ બધા એવા સવાલ છે જેમના જવાબ માટે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતોની વાટ જુએ છે. જો કે તે પહેલા 25મી ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ દિલ્હીમાં એક મહત્વની બેઠક થશે જેમાં કર્મચારીઓની માંગણી ચર્ચાઈ શકે છે. આ બેઠ નેશલ કાઉન્સિલ (સ્ટાફ સાઈડ) જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરીના ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના સ્તરે થશે. કર્મચારીઓને લગતા અનેક મુદ્દાઓ જેમ કે પગાર, ભથ્થા, પ્રમોશન સંબંધિત મુદ્દાઓ ચર્ચાઈ શકે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ જે ભલામણો આવે તેને લાગૂ થતા તો લગભગ 18 મહિના જેવો સમય જશે પરંતુ આમ છતાં કર્મચારીઓ આતુરતાથી એ ભલામણોની રાહ જુએ છે જેથી કરીને પગાર અંગે સારા સમાચાર મળી શકે.
ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની આ બેઠકનું નેતૃત્વ શિવગોપાલ મિશ્રા કરશે જે ફાઈનલ મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરીને આઠમાં પગાર પંચના અધ્યક્ષ જસ્ટસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને સોંપશે. અગાઉ તેમણે કર્મચારીઓને લખેલા પત્રમાં કહ્યું હતું કે પ્રસ્તાવોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે સભ્યો 25 ફેબ્રુઆરીથી એક સપ્તાહસુધી દિલ્હીમાં રોકાશે અને વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.
કર્મચારીઓની શું છે માંગણી
આ બેઠકમાં પગાર માટે સૌથી મહત્વના ગણાતા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પગાર વધારા પર ચર્ચા થઈ શકે છે. કર્ચમારી સંગઠનોની માંગણી છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.2 થી 3.25 સુધી રાખવામાં આવે. આ ઉપરાંત ઈન્ક્રીમેન્ટ પર ચર્ચા થશે. તેને વર્તમાન 3 ટકાથી વધારીને 7 ટકા વાર્ષિક કે બેવાર ઈન્ક્રીમેન્ટ આપવાનો પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કરવાનો વિચાર છે. કર્મચારીઓ સંગઠનોનું કહેવું છે કે રિટાયરમેન્ટના સમયે મળતી લીવ એનકેશમેન્ટની મર્યાદા 300થી વધારીને 400 દિવસ કરવી જઈએ. આ ઉપરાંત બેઝિક પગારની ગણતરીમાં ફેમિલી સભ્યોને વધારીને 3થી 5 કરવામાં આવે. જેનાથી કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.
ભથ્થાઓ પર શું?
ભથ્થાની વાત કરીએ તો જે સ્થાનો પર કેન્દ્ર સરકારના નેટવર્કની હોસ્પિટલ ન હોય ત્યાં મળનારું 1000 રૂપિયાનું ફિક્સ્ડ મેડિકલ અલાઉન્સ ખુબ ઓછું છે. તેને વધારીને 20000 રૂપિયા માસિક કરવાની માંગણી છે. આ ઉપરાંત LTC કેશ આપવાની પણ માંગણી છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે નવા કર્મચારીઓની નોકરીની સ્થિતિ કઈક એવી હોય છે કે તેઓ પહેલેથી ટિકિટો બુક કરી શકતા નથી. આથી તેમને કેશ મળવી જોઈએ. ભલામણોમાં 30 વર્ષની સેવામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ ગેરંટીડ પ્રમોશન, ટેક્નિકલ જરૂરિયાતો માટે વધારાના 10 ટકા તત્વ જોડવા અને બાળકોના શિક્ષણ ભથ્થાને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન સુધી સામેલ કરવાનું છે.
